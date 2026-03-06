CĐV châu Á tán dương quyết định của CAS với ĐT Malaysia

CĐV châu Á ủng hộ quyết định của CAS

Ngày 5/3, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã đưa ra quyết định về đơn kháng cáo của 7 cầu thủ và LĐBĐ Malaysia (FAM) đối với quyết định kỷ luật trước đó của LĐBĐ thế giới (FIFA) vào ngày 25/9/2025 về việc sử dụng tài liệu giả mạo trong quá trình xác định điều kiện thi đấu cho ĐT Malaysia.

Cụ thể, CAS giữ nguyên án phạt cấm thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch trái phép của ĐT Malaysia gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Thế nhưng, họ chỉ bị cấm trong các trận đấu chính thức, thay vì cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá như phán quyết trước đó của FIFA. Đồng thời, CAS cũng giữ nguyên mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ đối với FAM.

7 cầu thủ nhập tịch trái phép của ĐT Malaysia bị cấm thi đấu trong 12 tháng. Ảnh: ChatGPT.

Sau khi quyết định của CAS được công bố, nhiều CĐV bóng đá châu Á đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Tòa án Trọng tài Thể thao.

Trên fanpage Asean Football, tài khoản Somchai Prabhat bình luận: “Công bằng mà nói, nếu ĐT Malaysia thoát tội, các nước khác cũng sẽ tìm cách lách luật tương tự. Chúng ta cần những trận đấu bằng thực lực thực sự, không phải bằng những 'lỗ hổng' pháp lý”.

"Quy tắc 5 năm của FIFA là để đảm bảo cầu thủ có sự gắn kết văn hóa với quốc gia đó. Việc cố tình làm sai lệch hồ sơ là hành vi thiếu tôn trọng bóng đá châu lục” - Park Ji-hoon nhận định.

Người dùng có tên Li Wei viết: “Nhìn vào bài học của Trung Quốc và giờ là Malaysia, nhập tịch không phải 'chiếc đũa thần'. Nếu không có nền tảng đào tạo nội binh tốt, những cầu thủ ngoại này cũng không thể gánh vác cả một nền bóng đá”.

"Luật là luật. CAS chỉ làm công việc của họ. Điều quan trọng sau án phạt này là bóng đá châu Á sẽ nhìn nhận lại cách xây dựng đội tuyển một cách bền vững hơn” - Hiroshi Tanaka bình luận.

Siddharth Mehta chia sẻ: “Sự việc này làm giảm uy tín của bóng đá khu vực trong mắt bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, nó lại là cơ hội để các cầu thủ nội của Malaysia được trao cơ hội ra sân nhiều hơn. Tôi ủng hộ quyết định của CAS”.

"Cuộc chiến pháp lý đã kết thúc. Giờ là lúc Malaysia phải chấp nhận và làm lại từ đầu. Việc kháng cáo lên CAS thường rất khó lật ngược thế cờ trừ khi có bằng chứng mới cực kỳ thuyết phục” - Omar Abdullah nhận định.