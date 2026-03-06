CĐV châu Á tán dương quyết định của CAS với ĐT Malaysia

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

CĐV châu Á tán dương quyết định của CAS với ĐT Malaysia

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch

Phần lớn các fan hâm mộ bóng đá châu Á đều bày tỏ quan điểm ủng hộ quyết định mà Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đưa ra với LĐBĐ Malaysia (FAM) về việc nhập tịch 7 cầu thủ trái phép.

CĐV châu Á ủng hộ quyết định của CAS

Ngày 5/3, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã đưa ra quyết định về đơn kháng cáo của 7 cầu thủ và LĐBĐ Malaysia (FAM) đối với quyết định kỷ luật trước đó của LĐBĐ thế giới (FIFA) vào ngày 25/9/2025 về việc sử dụng tài liệu giả mạo trong quá trình xác định điều kiện thi đấu cho ĐT Malaysia.

Cụ thể, CAS giữ nguyên án phạt cấm thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch trái phép của ĐT Malaysia gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Thế nhưng, họ chỉ bị cấm trong các trận đấu chính thức, thay vì cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá như phán quyết trước đó của FIFA. Đồng thời, CAS cũng giữ nguyên mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ đối với FAM.

CĐV châu Á tán dương quyết định của CAS với ĐT Malaysia - 1

7 cầu thủ nhập tịch trái phép của ĐT Malaysia bị cấm thi đấu trong 12 tháng. Ảnh: ChatGPT.

Sau khi quyết định của CAS được công bố, nhiều CĐV bóng đá châu Á đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Tòa án Trọng tài Thể thao.

Trên fanpage Asean Football, tài khoản Somchai Prabhat bình luận: “Công bằng mà nói, nếu ĐT Malaysia thoát tội, các nước khác cũng sẽ tìm cách lách luật tương tự. Chúng ta cần những trận đấu bằng thực lực thực sự, không phải bằng những 'lỗ hổng' pháp lý”.

"Quy tắc 5 năm của FIFA là để đảm bảo cầu thủ có sự gắn kết văn hóa với quốc gia đó. Việc cố tình làm sai lệch hồ sơ là hành vi thiếu tôn trọng bóng đá châu lục” - Park Ji-hoon nhận định.

Người dùng có tên Li Wei viết: “Nhìn vào bài học của Trung Quốc và giờ là Malaysia, nhập tịch không phải 'chiếc đũa thần'. Nếu không có nền tảng đào tạo nội binh tốt, những cầu thủ ngoại này cũng không thể gánh vác cả một nền bóng đá”.

"Luật là luật. CAS chỉ làm công việc của họ. Điều quan trọng sau án phạt này là bóng đá châu Á sẽ nhìn nhận lại cách xây dựng đội tuyển một cách bền vững hơn” - Hiroshi Tanaka bình luận.

Siddharth Mehta chia sẻ: “Sự việc này làm giảm uy tín của bóng đá khu vực trong mắt bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, nó lại là cơ hội để các cầu thủ nội của Malaysia được trao cơ hội ra sân nhiều hơn. Tôi ủng hộ quyết định của CAS”.

"Cuộc chiến pháp lý đã kết thúc. Giờ là lúc Malaysia phải chấp nhận và làm lại từ đầu. Việc kháng cáo lên CAS thường rất khó lật ngược thế cờ trừ khi có bằng chứng mới cực kỳ thuyết phục” - Omar Abdullah nhận định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Chí ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/03/2026 06:10 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch
Xem thêm
Tin liên quan
Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN