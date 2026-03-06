Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
LĐBĐ Malaysia "im thin thít" sau phán quyết của CAS, fan đòi xử lý kẻ "cầm đầu"

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Asian Cup 2027

Sau phán quyết của CAS với án phạt của FIFA dành cho vụ scandal nhập tịch, LĐBĐ Malaysia đã nín lặng trước những thông tin này, nhưng fan thì tỏ ra bất bình.

FAM im lặng

Việc Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) giữ nguyên án phạt của FIFA về vụ scandal nhập tịch trái phép của bóng đá Malaysia đồng nghĩa mọi sự chú ý giờ sẽ hướng về LĐBĐ châu Á (AFC). 7 cầu thủ nhập tịch trái phép của Malaysia đã ra sân ở vòng loại Asian Cup 2027 và AFC sẽ xử thua Malaysia trong các trận đấu này, qua đó khiến cơ hội đi tiếp của ĐT Việt Nam trở nên rất lớn.

7 cầu thủ Malaysia bị phạt nhập tịch trái phép đều đã bị cấm thi đấu 12 tháng

7 cầu thủ Malaysia bị phạt nhập tịch trái phép đều đã bị cấm thi đấu 12 tháng

Sau khi CAS có quyết định, truyền thông Malaysia tuy có đưa tin nhưng đưa một cách rất khô khan và không có bình luận gì về việc phán quyết của CAS sẽ ảnh hưởng thế nào tới bóng đá Malaysia. LĐBĐ nước này (FAM), cho đến sáng ngày 6/3, vẫn chưa đưa ra một phản hồi nào về sự kiện này, nên các tài khoản mạng xã hội cũng tuyệt nhiên im ắng.

Fan Việt Nam và cả các quốc gia Đông Nam Á khác đã “đổ bộ” vào các trang mạng xã hội đó để trêu FAM về sự im lặng đó, nhưng không có nghĩa là fan Malaysia cũng nín thinh. Thậm chí trên nhiều trang mạng, một làn sóng phản ứng mạnh mẽ đang được tạo ra với tiêu điểm là lời kêu gọi trừng phạt thích đáng cho những kẻ chủ động làm giả giấy tờ.

Fan phản ứng gay cắt

Quá trình làm giấy tờ giả mạo của vụ scandal đã được đề cập rất chi tiết trong nửa năm qua và fan Malaysia không còn lạ gì vai trò “cầm đầu” của Tunku Ismail Idris trong vụ này. Ismail, Thái tử của bang Johor, cũng là ông chủ của CLB Johor Darul Ta'zim (JDT), CLB số 1 của bóng đá Malaysia, và trong 7 cầu thủ nhập tịch trái phép có 3 cầu thủ thuộc biên chế đội bóng này (Hector Hevel, Jon Irazabal, Joao Figueiredo).

Thái&nbsp;tử Tunku Ismail Idris, chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim

Thái tử Tunku Ismail Idris, chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim

Thái tử Ismail thao túng khá sâu vào công việc của FAM, bao gồm hậu thuẫn tài chính cho một số hoạt động của tổ chức này, và trong vụ scandal ông này cũng được cho là đã “đi đầu” trong phong trào nhập tịch cho các cầu thủ kia để kiêm luôn lợi ích cho CLB mình. Từ lâu ảnh hưởng của Ismail đã bị nhiều fan Malaysia chỉ trích, họ cho rằng FAM gần như chỉ là những con rối của ông này.

Do đó việc CAS giữ nguyên án phạt của FIFA đã khiến fan Malaysia đồng loạt đổ bộ vào các fanpage mạng xã hội của bóng đá nước này để đặt câu hỏi. Không phải là về việc Malaysia sẽ bị AFC xử thế nào, mà là hỏi xem JDT và các CLB dính líu khác có bị phạt không.

"Nói không với làm giả giấy tờ" - một áp phích do fan Malaysia tự làm có kèm logo của giải VĐQG Malaysia ở dưới

"Nói không với làm giả giấy tờ" - một áp phích do fan Malaysia tự làm có kèm logo của giải VĐQG Malaysia ở dưới

Thậm chí hiện đã có một phong trào “nói không với làm giả giấy tờ” được các fan Malaysia đăng lên Internet và kêu gọi các quan chức FAM bị trừng phạt vì hành vi này, có kèm cả logo lẫn hashtag “#hentikanpemalsuandokumen” (chấm dứt nạn làm giả giấy tờ).

Theo Q.D (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

-06/03/2026 08:41 AM (GMT+7)
