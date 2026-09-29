Cựu HLV Man City thừa nhận có "gian lận" hợp đồng, 114 cáo buộc không oan

Mancini thừa nhận “hợp đồng kép”

HLV Roberto Mancini xác nhận ông từng có một “hợp đồng kép” trong thời gian làm việc tại sân Etihad. Man City bị kết luận vi phạm các quy định tài chính của Premier League hôm thứ Sáu, với nhiều báo cáo cho rằng hội đồng độc lập đã giữ nguyên phần lớn trong số 115 cáo buộc nhằm vào CLB.

HLV Mancini thừa nhận ký hợp đồng kép với Man City

Một trong những cáo buộc liên quan đến việc Man City không cung cấp chính xác thông tin về các khoản thanh toán dành cho cầu thủ và HLV trong giai đoạn 2009-2018.

Năm 2018, tờ Der Spiegel công bố tài liệu cho thấy mức lương cơ bản 1,45 triệu bảng/năm của Mancini được tăng gấp đôi thông qua khoản tiền ông nhận từ việc tư vấn cho một CLB tại Abu Dhabi.

Mancini dẫn dắt Man City tới chức vô địch Premier League đầu tiên trong lịch sử năm 2012, sau khi những ông chủ từ Abu Dhabi mua lại CLB vào năm 2008. Một năm trước đó, chiến lược gia người Italia cũng giúp Man City giành FA Cup.

“Tôi không có lỗi, đó là vấn đề của họ”

Trả lời câu hỏi về “hợp đồng kép” trong cuộc họp báo của đội tuyển Italia hôm Chủ nhật, trước trận Nations League gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Mancini cho biết: “Đó không phải vấn đề liên quan đến tôi”.

Vị thuyền trưởng của Italia nói tiếp: “Dù sao, đây cũng không phải chuyện mới, bởi cứ khoảng 4-5 năm, vấn đề này lại được nhắc đến. Việc tồn tại một hợp đồng kép không phải vấn đề của tôi, mà có lẽ là vấn đề của họ”.

Man City luôn khẳng định mình vô tội trong suốt quá trình điều tra. Sau khi phán quyết được công bố hôm thứ Sáu, Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak tiếp tục duy trì lập trường này.

Trong thư gửi người hâm mộ, ông viết: “Quy trình của Premier League vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Sự tự tin và quyết tâm chứng minh sự vô tội của CLB vẫn mạnh mẽ như thời điểm quá trình này bắt đầu”.

Không ai biết điều gì sẽ xảy đến với Man City

Kịch bản “ngày tận thế” với Man City

Hình phạt dành cho Man City vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, nhà báo Ben Jacobs cảnh báo Premier League đang hướng tới một án phạt đặc biệt nghiêm khắc, thậm chí có thể bao gồm việc trừ điểm ở mức kỷ lục hoặc xuống hạng.

“Theo thông tin tôi có, Premier League đang thúc đẩy một án phạt trừ điểm đáng kể, có thể là kỷ lục, mang tính bước ngoặt và cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí là khiến Manchester City phải xuống hạng”, Jacobs nói trên talkSPORT.

Ông cũng tiết lộ nếu Man City bị loại khỏi Premier League, EFL có thể xem xét phán quyết và ủng hộ lập trường của Premier League, qua đó tìm cách ngăn CLB này tham dự các giải đấu thuộc hệ thống EFL.

“Vì vậy, trong kịch bản tồi tệ nhất, Manchester City có nguy cơ bị loại khỏi bóng đá chuyên nghiệp hoàn toàn”, Jacobs cảnh báo.