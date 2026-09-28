Lộ án phạt Man City nếu kháng cáo thất bại vụ vi phạm tài chính

Gallagher tiết lộ án phạt Man City

Man City đang chờ án phạt liên quan đến các vi phạm quy định Công bằng tài chính (FFP). Đội chủ sân Etihad đã bị kết luận có tội đối với gần như toàn bộ các cáo buộc sau cuộc điều tra của một ủy ban độc lập. CLB nửa xanh thành Manchester ban đầu bị cáo buộc 115 lần vi phạm trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2018, với các cáo buộc được đưa ra vào tháng 2/2023.

Theo Gallagher, Man City sẽ bị phạt tiền và cấm chuyển nhượng nhưng không bị xuống hạng

Theo talkSPORT, cả những CLB Premier League hiện tại và trước đây đang cân nhắc tiến hành hành động pháp lý tập thể để phản ứng với phán quyết. Trong khi đó, Man City vẫn chưa nhận án phạt đối với những vi phạm của mình trong bối cảnh họ có thể kháng cáo.

Tuy nhiên, Liam Gallagher, thành viên nhóm nhạc rock Oasis và là fan cuồng Man City, mới đây tuyên bố ông đã nhận được thông tin về án phạt mà Man City có thể phải đối mặt.

Ca sĩ người Anh chia sẻ thông tin với những người theo dõi trên X, viết: “Vừa được một người ở vị trí rất, rất cao nói với tôi rằng nếu chúng ta thua kháng cáo, điều mà chúng ta sẽ không làm, chúng ta sẽ bị phạt tiền và cấm chuyển nhượng, chỉ vậy thôi. Vậy nên tất cả những kẻ tuyệt vọng, lo lắng quá mức, hãy im lặng đi”.

Tuyên bố đầy tự tin của Gallagher khiến một người dùng đặt câu hỏi liệu ông có được phép tiết lộ thông tin như vậy hay không. Đáp lại, giọng ca 54 tuổi viết: “Tôi vừa nói ra thôi, theo kịp đi”.

Man City có thể đối mặt với những án phạt nào?

Dự đoán của Gallagher về án phạt tiền và lệnh cấm chuyển nhượng được đưa ra sau những lời kêu gọi áp dụng nhiều hình thức trừng phạt khác nhau từ người hâm mộ và các chuyên gia. Một số CĐV cho rằng Man City nên bị trừ điểm và xuống hạng vì những vi phạm của mình.

Trong khi đó, chuyên gia của talkSPORT, Henry Winter, kêu gọi tước những chức vô địch Premier League mà Man City giành được trong giai đoạn xảy ra các vi phạm. Điều này đồng nghĩa các danh hiệu Premier League mùa 2011/12, 2013/14 và 2017/18 của Man City sẽ bị tước. Bên cạnh đó, cũng xuất hiện những lời kêu gọi chủ sở hữu và các quan chức cấp cao của Man City từ chức sau phán quyết.

Theo talkSPORT, EFL (tổ chức điều hành hệ thống gồm ba giải bóng đá chuyên nghiệp Anh nằm dưới Premier League) sẵn sàng phối hợp với Premier League trong việc đưa ra những hình phạt tiềm tàng dành cho Man City. Điều này có thể khiến đội chủ sân Etihad đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi cả Premier League lẫn hệ thống EFL.

Trên thực tế, nếu điều đó xảy ra, Man City sẽ không thể tiếp tục thi đấu ở bất kỳ cấp độ nào cao hơn hạng đấu thứ năm của bóng đá Anh.

Phát biểu trên talkSPORT, nhà báo uy tín Ben Jacobs cho biết: “Theo những gì tôi hiểu, Premier League đã thúc đẩy một án phạt trừ điểm nghiêm khắc, kỷ lục, mang tính bước ngoặt, thậm chí có thể khiến Man City xuống hạng.

“Tôi cũng có thể độc quyền tiết lộ rằng nếu Man City bị loại khỏi Premier League, EFL dự định xem xét phán quyết và sẵn sàng, trên tinh thần đoàn kết, ủng hộ lập trường của Premier League, đồng thời tìm cách không cho Man City tiếp tục thi đấu tại EFL. Vì vậy, trong kịch bản tồi tệ nhất, Man City có nguy cơ bị loại hoàn toàn khỏi bóng đá”.