Man City nguy cơ bị xâu xé, Arsenal - Real Madrid tranh giành Haaland

Man City đối mặt nguy cơ xuống hạng sâu

Manchester City bị kết luận vi phạm các quy định Công bằng tài chính (FFP) tới 114 lần. Đội bóng này dự kiến kháng cáo sau khi án phạt chính thức được đưa ra.

Man City có thể phải trả giá rất đắt cho những thành công trong quá khứ

Theo nhà báo Ben Jacobs, Premier League đang hướng tới hình thức trừng phạt nghiêm khắc nhất, gồm khả năng trục xuất Man City khỏi giải đấu hoặc trừ số điểm rất lớn. Trong trường hợp bị trừ điểm nặng, đội chủ sân Etihad gần như chắc chắn phải xuống hạng.

Đáng chú ý, Jacobs cho biết English Football League (EFL) nhiều khả năng cũng sẽ ủng hộ Premier League và không cho Man City tham dự bất kỳ giải đấu nào thuộc hệ thống của mình. Khi đó, đội bóng có nguy cơ phải thi đấu tại National League, giải hạng 5 nước Anh.

Nếu kịch bản này xảy ra, khả năng những ngôi sao hàng đầu tiếp tục ở lại Man City là rất thấp. Erling Haaland được xem là một trong những cái tên có thể rời Etihad.

Arsenal nhập cuộc vụ Haaland

Theo Football Insider, Arsenal đã bắt đầu liên hệ với phía đại diện của Haaland để thăm dò khả năng đưa tiền đạo người Na Uy về Bắc London.

Nguồn tin này cho biết: “Arsenal và Real Madrid đã liên hệ với đại diện của Haaland về một thương vụ trong tương lai”.

Arsenal vốn không giấu ý định nâng cấp hàng công. Mùa hè vừa qua, đội bóng thành London từng nhắm tới những cái tên đình đám như Vinicius Junior và Julian Alvarez nhưng không thành công.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano mới đây cũng xác nhận Arsenal vẫn xem tiền đạo là vị trí cần bổ sung trong tương lai: “Arsenal vẫn đang tìm kiếm tiền đạo. Đó là thực tế. Họ đang cân nhắc và theo dõi các lựa chọn. Tuy nhiên, tôi sẽ không gọi đây là một thương vụ cấp bách, bởi Arsenal đang rất hài lòng với những tiền đạo hiện tại".

Nhà báo Romano nói tiếp: "Họ đang ghi rất nhiều bàn thắng, vì vậy vào thời điểm này Arsenal khá thoải mái với những lựa chọn ở vị trí tiền đạo. Nhưng nếu nói về năm 2027, tiền đạo là khu vực mà Arsenal muốn bổ sung và tôi kỳ vọng họ sẽ làm điều đó".

Haaland là cái tên mà Arsenal mong muốn chiêu mộ

Haaland có thể tạo kỷ lục chuyển nhượng mới

Dù Man City có thể rơi vào tình thế khó khăn, điều đó không đồng nghĩa Haaland sẽ được bán với giá rẻ. Graeme Bailey, chuyên gia chuyển nhượng của TEAMtalk, từng bác bỏ thông tin cho rằng hợp đồng của tiền đạo người Na Uy có điều khoản cho phép anh ra đi nếu đội bóng xuống hạng.

Trong bối cảnh Real Madrid và Barcelona cũng được cho là quan tâm Haaland, Man City hoàn toàn có cơ sở yêu cầu mức phí chuyển nhượng khổng lồ nếu buộc phải bán chân sút này.

Kỷ lục chuyển nhượng thế giới hiện thuộc về Neymar, người chuyển từ Barcelona sang PSG năm 2017 với mức phí 222 triệu euro. Nếu Haaland rời Man City sau một án phạt nghiêm khắc, thương vụ này hoàn toàn có khả năng thiết lập kỷ lục chuyển nhượng mới.