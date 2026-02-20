So sánh đội hình MU 2008 - Arsenal 2026: Mèo nào cắn mỉu nào?

Arsenal đang còn nguyên cơ hội vô địch trên cả 4 mặt trận mùa này. Và trong cuộc trò chuyện với Wayne Rooney, Theo Walcott dường như đã đặt dấu hỏi về việc liệu đội hình MU năm 2008 có thể “cạnh tranh” với Arsenal hiện tại hay không. Khi được hỏi so sánh hai tập thể, Rooney không mất một giây do dự. “Ừ, chúng tôi sẽ đè bẹp họ”, chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử MU đáp gọn.

MU vô địch Champions League 2008

Tất nhiên, phản ứng đó là điều dễ hiểu, bởi Rooney chính là thành viên của đội hình MU 2008. Công bằng mà nói, Walcott cũng thừa nhận rằng MU 2008 “có lẽ là đội bóng hay nhất mà tôi từng đối đầu”. Tuy vậy, câu hỏi được đặt ra là, liệu Walcott có đúng khi đem hai thế hệ ở hai thời kỳ khác nhau ra so sánh?

Van Der Sar hay Raya?

Phải mất 7 năm, MU mới tìm được người thay thế xứng đáng cho Peter Schmeichel. Và ở Edwin Van Der Sar, họ có thủ môn giàu kinh nghiệm, chắc chắn, mang lại uy quyền và sự điềm tĩnh mà Old Trafford đã tìm kiếm bấy lâu.

Khi trận chung kết Champions League 2008 diễn ra, Van Der Sar đã 37 tuổi. Nhiều người có thể nghĩ thủ thành người Hà Lan đang ở đoạn cuối sự nghiệp, nhưng thực tế ông vẫn tiếp tục thi đấu thêm 3 mùa giải nữa cho MU, duy trì đẳng cấp ổn định đáng kinh ngạc.

Đội hình MU năm 2008

Ở chiều ngược lại, David Raya là mẫu thủ môn phù hợp hơn với bóng đá hiện đại: giàu thể lực, chơi chân tốt và sở hữu khả năng phân phối bóng rất quan trọng trong lối chơi ngày nay.

Nếu đánh giá thuần túy dựa trên danh hiệu, Van Der Sar rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối. Tính đến năm 2008, trong màu áo Ajax và MU, ông đã giành 2 Champions League, 6 chức vô địch quốc gia và 4 cúp quốc nội, chưa kể hàng loạt danh hiệu khác.

Trong khi đó, Raya chưa giành được danh hiệu cấp CLB. Anh có các danh hiệu cùng tuyển Tây Ban Nha, gồm EURO 2024 và UEFA Nations League, nhưng đều trong vai trò dự bị cho Unai Simon.

Vì vậy, xét về thành tích và bộ sưu tập danh hiệu, Van Der Sar thắng áp đảo. Tuy nhiên, nếu cần một thủ môn cho bóng đá hiện đại, người có thể đáp ứng yêu cầu chiến thuật ngày nay, thì Raya lại là lựa chọn đáng cân nhắc.

Sức mạnh đội hình chính hay chiều sâu lực lượng?

Hãy làm rõ một điều trước tiên rằng Rio Ferdinand và Nemanja Vidic là cặp trung vệ xuất sắc bậc nhất lịch sử. Đó không phải là điều xem nhẹ William Saliba và Gabriel, nhưng xét riêng ở trung tâm hàng phòng ngự, rất khó để bất kỳ cặp đôi nào so sánh được với bộ đôi của MU ngày ấy.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây không chỉ xoay quanh hai trung vệ. Arsenal hiện tại không chỉ sở hữu những lựa chọn số một chất lượng, mà còn xây dựng được hệ thống phòng ngự có chiều sâu đáng nể, đủ sức ứng phó với những tổn thất vì chấn thương.

Ngoài Riccardo Calafiori và Jurrien Timber ở hai cánh, họ còn có Myles Lewis Skelly, Ben White, Cristhian Mosquera và Piero Hincapie, những phương án thay thế giàu tiềm năng và độ tin cậy.

Đội hình Arsenal hiện tại

Về phía MU, Patrice Evra là lựa chọn xuất sắc bên hành lang trái, nhưng đặt câu hỏi rằng Wes Brown liệu có chen chân vào nhiều đội bóng hàng đầu ở thời điểm hiện tại hay không vẫn là điều đáng bàn.

Trong vai trò dự bị, John O’Shea và Mikael Silvestre là những cái tên thường xuyên được sử dụng (trong khi Gary Neville phải nghỉ cả mùa vì chấn thương).

Với Vidic và Ferdinand, hàng thủ xuất phát rõ ràng thuộc về MU. Nhưng xét trên chiều sâu lực lượng, Arsenal có phần nhỉnh hơn.

Ronaldo, Rooney, Tevez: không có gì để bàn cãi

Hãy nhìn vào hàng công của MU khi ấy. Cristiano Ronaldo, chủ nhân Quả bóng vàng 2008, người sau đó vươn lên trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Tiếp đến là Wayne Rooney, cái tên sau này trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử MU và tuyển Anh.

Và dù quãng thời gian của Carlos Tevez tại Old Trafford không quá bùng nổ, anh vẫn ghi 14 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa 2007/08. Đó là tam tấu khiến mọi hàng thủ phải khiếp sợ.

Bộ ba Ronaldo, Rooney và Tevez từng khuynh đảo bóng đá Anh và cả châu Âu

Vậy Arsenal có ai? Viktor Gyokeres, một tiền đạo có thể sẽ vươn tầm trong tương lai, nhưng cho đến lúc này chưa đáp ứng được kỳ vọng từ mức phí 55 triệu bảng. Bukayo Saka rõ ràng là ngôi sao đẳng cấp thế giới ở hành lang cánh. Nhưng để đặt lên bàn cân, thật khó tạo ra một lập luận thuyết phục cho Gabriel Martinelli, Leandro Trossard hay Noni Madueke.

Tuyến giữa của Arsenal có Declan Rice, người xứng đáng được xem là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới hiện nay, sát cánh cùng Martin Odegaard và Martin Zubimendi. Thế nhưng, dưới thời Sir Alex Ferguson, Owen Hargreaves, Michael Carrick và Paul Scholes cũng ở đẳng cấp thượng thừa. Và đừng quên, Ryan Giggs còn vào sân từ băng ghế dự bị ở trận chung kết Champions League 2008.

Quan trọng nhất vẫn là danh hiệu

Hãy quên những cái tên cá nhân. Gạt sang một bên số cơ hội tạo ra hay những thống kê hào nhoáng. Cuối cùng, thứ thực sự quyết định khi so sánh các đội bóng chỉ có một, đó là danh hiệu.

Đội hình MU 2008 đứng trên đỉnh cao của bóng đá châu Âu và khi đó đang là đương kim vô địch Ngoại hạng Anh. Mùa giải 2007/08, “Quỷ đỏ” vô địch Champions League và bảo vệ thành công chức vô địch Ngoại hạng Anh, trước khi tiếp tục đăng quang thêm một lần nữa vào mùa 2008/09.

Còn Arsenal hiện tại thì sao? Họ chưa giành được bất kỳ danh hiệu nào. Chiếc cúp gần nhất của “Pháo thủ” đã từ mùa FA Cup 2019/20. Cho đến khi Arsenal thực sự nâng cúp, sẽ không có cơ sở nghiêm túc nào để đặt họ lên bàn cân với MU 2008. Có lẽ Walcott phần nào cảm thấy Arsenal chưa được ghi nhận xứng đáng cho những gì họ thể hiện.

Sự ghi nhận đó rồi sẽ đến, dưới dạng danh hiệu. Và nếu lấy thước đo này làm tiêu chí duy nhất, thì đúng như Rooney nói, MU 2008 sẽ “đè bẹp” Arsenal 2026.