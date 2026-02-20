So sánh đội hình MU 2008 - Arsenal 2026: Mèo nào cắn mỉu nào?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết nguyên đán 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brest vs Olympique Marseille
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Juventus vs Como
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Como - COM Como
-
Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Union Berlin vs Bayer Leverkusen
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Aston Villa vs Leeds United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Chelsea vs Burnley
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Lens vs Monaco
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Lecce vs Inter Milan
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Osasuna vs Real Madrid
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
RB Leipzig vs Borussia Dortmund
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Manchester City vs Newcastle United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Espanyol
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Paris Saint-Germain vs Metz
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Metz - MET Metz
-
Nottingham Forest vs Liverpool
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atalanta vs Napoli
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Barcelona vs Levante
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Milan vs Parma
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Everton vs Manchester United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An Hà Nội
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Thể Công - Viettel vs Thép Xanh Nam Định
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-

So sánh đội hình MU 2008 - Arsenal 2026: Mèo nào cắn mỉu nào?

Sự kiện: Manchester United Arsenal Premier League 2025-26

Liệu đội hình MU năm 2008 có thể vượt trội so với Arsenal hiện tại hay không?

   

Arsenal đang còn nguyên cơ hội vô địch trên cả 4 mặt trận mùa này. Và trong cuộc trò chuyện với Wayne Rooney, Theo Walcott dường như đã đặt dấu hỏi về việc liệu đội hình MU năm 2008 có thể “cạnh tranh” với Arsenal hiện tại hay không. Khi được hỏi so sánh hai tập thể, Rooney không mất một giây do dự. “Ừ, chúng tôi sẽ đè bẹp họ”, chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử MU đáp gọn.

MU vô địch Champions League 2008

MU vô địch Champions League 2008

Tất nhiên, phản ứng đó là điều dễ hiểu, bởi Rooney chính là thành viên của đội hình MU 2008. Công bằng mà nói, Walcott cũng thừa nhận rằng MU 2008 “có lẽ là đội bóng hay nhất mà tôi từng đối đầu”. Tuy vậy, câu hỏi được đặt ra là, liệu Walcott có đúng khi đem hai thế hệ ở hai thời kỳ khác nhau ra so sánh?

Van Der Sar hay Raya?

Phải mất 7 năm, MU mới tìm được người thay thế xứng đáng cho Peter Schmeichel. Và ở Edwin Van Der Sar, họ có thủ môn giàu kinh nghiệm, chắc chắn, mang lại uy quyền và sự điềm tĩnh mà Old Trafford đã tìm kiếm bấy lâu.

Khi trận chung kết Champions League 2008 diễn ra, Van Der Sar đã 37 tuổi. Nhiều người có thể nghĩ thủ thành người Hà Lan đang ở đoạn cuối sự nghiệp, nhưng thực tế ông vẫn tiếp tục thi đấu thêm 3 mùa giải nữa cho MU, duy trì đẳng cấp ổn định đáng kinh ngạc.

Đội hình MU năm 2008

Đội hình MU năm 2008

Ở chiều ngược lại, David Raya là mẫu thủ môn phù hợp hơn với bóng đá hiện đại: giàu thể lực, chơi chân tốt và sở hữu khả năng phân phối bóng rất quan trọng trong lối chơi ngày nay.

Nếu đánh giá thuần túy dựa trên danh hiệu, Van Der Sar rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối. Tính đến năm 2008, trong màu áo Ajax và MU, ông đã giành 2 Champions League, 6 chức vô địch quốc gia và 4 cúp quốc nội, chưa kể hàng loạt danh hiệu khác.

Trong khi đó, Raya chưa giành được danh hiệu cấp CLB. Anh có các danh hiệu cùng tuyển Tây Ban Nha, gồm EURO 2024 và UEFA Nations League, nhưng đều trong vai trò dự bị cho Unai Simon.

Vì vậy, xét về thành tích và bộ sưu tập danh hiệu, Van Der Sar thắng áp đảo. Tuy nhiên, nếu cần một thủ môn cho bóng đá hiện đại, người có thể đáp ứng yêu cầu chiến thuật ngày nay, thì Raya lại là lựa chọn đáng cân nhắc.

Sức mạnh đội hình chính hay chiều sâu lực lượng?

Hãy làm rõ một điều trước tiên rằng Rio Ferdinand và Nemanja Vidic là cặp trung vệ xuất sắc bậc nhất lịch sử. Đó không phải là điều xem nhẹ William Saliba và Gabriel, nhưng xét riêng ở trung tâm hàng phòng ngự, rất khó để bất kỳ cặp đôi nào so sánh được với bộ đôi của MU ngày ấy.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây không chỉ xoay quanh hai trung vệ. Arsenal hiện tại không chỉ sở hữu những lựa chọn số một chất lượng, mà còn xây dựng được hệ thống phòng ngự có chiều sâu đáng nể, đủ sức ứng phó với những tổn thất vì chấn thương.

Ngoài Riccardo Calafiori và Jurrien Timber ở hai cánh, họ còn có Myles Lewis Skelly, Ben White, Cristhian Mosquera và Piero Hincapie, những phương án thay thế giàu tiềm năng và độ tin cậy.

Đội hình Arsenal hiện tại

Đội hình Arsenal hiện tại

Về phía MU, Patrice Evra là lựa chọn xuất sắc bên hành lang trái, nhưng đặt câu hỏi rằng Wes Brown liệu có chen chân vào nhiều đội bóng hàng đầu ở thời điểm hiện tại hay không vẫn là điều đáng bàn.

Trong vai trò dự bị, John O’Shea và Mikael Silvestre là những cái tên thường xuyên được sử dụng (trong khi Gary Neville phải nghỉ cả mùa vì chấn thương).

Với Vidic và Ferdinand, hàng thủ xuất phát rõ ràng thuộc về MU. Nhưng xét trên chiều sâu lực lượng, Arsenal có phần nhỉnh hơn.

Ronaldo, Rooney, Tevez: không có gì để bàn cãi

Hãy nhìn vào hàng công của MU khi ấy. Cristiano Ronaldo, chủ nhân Quả bóng vàng 2008, người sau đó vươn lên trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Tiếp đến là Wayne Rooney, cái tên sau này trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử MU và tuyển Anh.

Và dù quãng thời gian của Carlos Tevez tại Old Trafford không quá bùng nổ, anh vẫn ghi 14 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa 2007/08. Đó là tam tấu khiến mọi hàng thủ phải khiếp sợ.

Bộ ba Ronaldo, Rooney và Tevez từng khuynh đảo bóng đá Anh và cả châu Âu

Bộ ba Ronaldo, Rooney và Tevez từng khuynh đảo bóng đá Anh và cả châu Âu

Vậy Arsenal có ai? Viktor Gyokeres, một tiền đạo có thể sẽ vươn tầm trong tương lai, nhưng cho đến lúc này chưa đáp ứng được kỳ vọng từ mức phí 55 triệu bảng. Bukayo Saka rõ ràng là ngôi sao đẳng cấp thế giới ở hành lang cánh. Nhưng để đặt lên bàn cân, thật khó tạo ra một lập luận thuyết phục cho Gabriel Martinelli, Leandro Trossard hay Noni Madueke.

Tuyến giữa của Arsenal có Declan Rice, người xứng đáng được xem là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới hiện nay, sát cánh cùng Martin Odegaard và Martin Zubimendi. Thế nhưng, dưới thời Sir Alex Ferguson, Owen Hargreaves, Michael Carrick và Paul Scholes cũng ở đẳng cấp thượng thừa. Và đừng quên, Ryan Giggs còn vào sân từ băng ghế dự bị ở trận chung kết Champions League 2008.

Quan trọng nhất vẫn là danh hiệu

Hãy quên những cái tên cá nhân. Gạt sang một bên số cơ hội tạo ra hay những thống kê hào nhoáng. Cuối cùng, thứ thực sự quyết định khi so sánh các đội bóng chỉ có một, đó là danh hiệu.

Đội hình MU 2008 đứng trên đỉnh cao của bóng đá châu Âu và khi đó đang là đương kim vô địch Ngoại hạng Anh. Mùa giải 2007/08, “Quỷ đỏ” vô địch Champions League và bảo vệ thành công chức vô địch Ngoại hạng Anh, trước khi tiếp tục đăng quang thêm một lần nữa vào mùa 2008/09.

Còn Arsenal hiện tại thì sao? Họ chưa giành được bất kỳ danh hiệu nào. Chiếc cúp gần nhất của “Pháo thủ” đã từ mùa FA Cup 2019/20. Cho đến khi Arsenal thực sự nâng cúp, sẽ không có cơ sở nghiêm túc nào để đặt họ lên bàn cân với MU 2008. Có lẽ Walcott phần nào cảm thấy Arsenal chưa được ghi nhận xứng đáng cho những gì họ thể hiện.

Sự ghi nhận đó rồi sẽ đến, dưới dạng danh hiệu. Và nếu lấy thước đo này làm tiêu chí duy nhất, thì đúng như Rooney nói, MU 2008 sẽ “đè bẹp” Arsenal 2026.

Arsenal được chốt vô địch sớm 13 vòng, không quan tâm trận Liverpool - Man City
Arsenal được chốt vô địch sớm 13 vòng, không quan tâm trận Liverpool - Man City

Một nhà cái danh tiếng đã sớm "chốt sổ" cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh và trả thưởng cho người chơi đặt cược vào Arsenal.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/02/2026 11:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN