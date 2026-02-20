Tennis đỉnh cao thế giới: Alcaraz tranh vé chung kết với Rublev, Mensik so tài Fils

Carlos Alcaraz - Andrey Rublev: Khoảng 23h30, 20/2 (bán kết Qatar Open)

Trận đấu giữa Alcaraz gặp Rublev hứa hẹn diễn ra với tốc độ cao và nhiều pha đôi công mạnh mẽ do cả hai đều chơi thiên về tấn công, tạo áp lực bóng sớm.

Rublev (bên phải) chơi rất tốt ở Qatar Open, nhưng Alcaraz (bên trái) là số 1 thế giới

Xét phong độ, tay vợt số 1, Alcaraz đang duy trì chuỗi toàn thắng 10 trận gần nhất, đi đến bán kết với hiệu suất giao bóng ổn định, khả năng trả giao sắc bén và đặc biệt nguy hiểm ở các game bản lề. Những chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ có sức đánh nặng cho thấy khả năng điều chỉnh nhịp độ và tăng tốc cuối set của anh đang ở mức rất cao.

Phía đối diện, hạt giống số 14, Rublev cũng có bước chạy đà tốt với 8 chiến thắng trong 10 trận gần đây và chưa thua set nào tại Doha năm nay. Lối đánh dựa trên cú phải uy lực, ép sân trực diện và nhập cuộc nhanh giúp anh thường chiếm lợi thế sớm. Điểm mấu chốt sẽ là khả năng giữ ổn định tâm lý khi bị kéo vào các loạt bóng dài và những game deuce.

Trong 6 lần đối đầu, các trận khá cân bằng về thế trận dù tỷ lệ thắng nghiêng về tay vợt số 1 (dẫn 4-2). Phần lớn các lần gặp nhau đều kéo dài nhiều set, cho thấy khoảng cách trình độ không quá xa và kịch bản giằng co dễ lặp lại.

Dự đoán kết quả: Alcaraz thắng sau 3 set.

Arthur Fils - Jakub Mensik: Khoảng 1h, 21/2 (bán kết Qatar Open)

Fils vào bán kết với màn trình diễn thuyết phục trước Jiri Lehecka, áp đảo ngay từ đầu với khả năng tấn công sớm và gây áp lực liên tục lên game giao bóng đối thủ, khép lại trận đấu chỉ sau hai set 6-3, 6-3. Tay vợt người Pháp cho thấy sự tiến bộ rõ ở khâu kiểm soát nhịp độ, chọn điểm rơi bóng và tận dụng break-point, những yếu tố từng thiếu ổn định ở giai đoạn trước.

Trận đấu được chờ đợi giữa hai ngôi sao mới của làng quần vợt

Ở phía đối diện, Mensik tạo dấu ấn lớn nhất vòng tứ kết khi đánh bại số 2 thế giới Jannik Sinner sau ba set. Tay vợt Cộng Hòa Séc giao bóng hiệu quả, giữ nền ổn định và xử lý tốt các loạt tie-break. Anh đang sở hữu chuỗi 10 trận toàn thắng, đã có một danh hiệu mùa này và cũng từng vào chung kết giải đấu này hai năm trước, dấu hiệu cho thấy sự phù hợp với điều kiện sân bãi tại Doha.

Thành tích đối đầu của hai tay vợt hiện cân bằng 1-1. Fils từng thắng tại Next Gen Finals, còn Mensik thắng lần tái đấu sau đó trên đường lên ngôi ở một giải Masters 1000. Cả hai đều chơi thiên tấn công, giao bóng tốt và sẵn sàng đánh rủi ro, nên thế trận được dự báo nhiều điểm nhanh và các game giữ giao quyết liệt.

Dự đoán kết quả: Mensik thắng sau 3 set.

Hai trận bán kết WTA 1000 Dubai Tennis Championships mang đến thế trận tương phản Ở cặp đấu giữa các tay vợt Mỹ, Jessica Pegula dẫn đối đầu 4-0 trước Amanda Anisimova, sở hữu lối đánh ổn định, bao sân tốt và chuỗi bán kết liên tiếp rất ấn tượng; Anisimova giàu hỏa lực nhưng vừa trải qua trận tứ kết tiêu hao thể lực. Trận còn lại cân bằng khi Coco Gauff gặp Elina Svitolina (đối đầu 2-2). Gauff cải thiện giao bóng và độ sâu cú thuận tay, còn Svitolina giàu kinh nghiệm, phản công chắc và rất ít tặng lỗi. Dự báo cả hai trận đều có thể kéo dài 3 set.

Lịch thi đấu tennis ngày 20/2