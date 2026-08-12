Kịch bản bốc thăm Cúp C1 châu Á: Công an Hà Nội gặp Al Nassr của Ronaldo khi nào?

CLB Công an Hà Nội đã đoạt vé dự vòng bảng AFC Champions League Elite 2026/27 sau chiến thắng trong trận playoff gặp Adelaide United. Lễ bốc thăm lịch thi đấu vòng bảng sẽ diễn ra vào chiều ngày 18/8 tới và Công an Hà Nội đang chờ xem họ sẽ gặp những đối thủ sừng sỏ nào của khu vực Đông Á.

Công an Hà Nội sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam tại vòng bảng AFC Champions League Elite 2026/27

Như mọi mùa giải, Cúp C1 châu Á chia các đội ra khu vực Đông – Tây để thuận tiện cho việc di chuyển. Ở mùa giải này, khu vực phía Đông có 5 đội bóng Nhật Bản, 3 đội Hàn Quốc, 3 đội Thái Lan, 2 đội Trung Quốc, 1 đội Australia, 1 đội Malaysia góp mặt bên cạnh CAHN. Nhưng theo thể thức thi đấu giống như UEFA Champions League, mỗi CLB sẽ gặp 8 đối thủ.

Các CLB dự vòng bảng AFC Champions League ở cả 2 khu vực Tây - Đông

- 16 đội miền Đông được chia ra làm 4 nhóm hạt giống và CAHN nằm ở nhóm 4. Đội bóng của HLV Mano Polking sẽ gặp 2 đối thủ ở mỗi nhóm hạt giống, đá 4 trận trên sân nhà và 4 trận trên sân khách.

- Các đội ở mỗi nhóm sẽ được bốc thăm để xếp vào 4 cột khác nhau từ E đến H, và đội ở cột nào thì sẽ gặp đội ở cột bên phải sát cạnh trên sân nhà, và gặp đội ở cột bên cạnh tay trái trên sân khách. Riêng với cột đầu sẽ gặp đội ở cột cuối trên sân khách (tức đội cột cuối sẽ gặp đội cột đầu trên sân nhà).

Theo quy tắc trên, các đội cột E sẽ đấu 4 đội cột G trên sân nhà và gặp 4 đội cột H trên sân khách. Tương tự là các đội cột F với cột G (sân nhà) và E (sân khách), G với H (sân nhà) và F (sân khách), và H với E (sân nhà) và G (sân khách).

Nhóm hạt giống/Cột E F G H 1 2 3 4

- Theo quy tắc, các đội đến từ cùng quốc gia không được xếp cùng cột liền kề để tránh gặp nhau.

Đáng chú ý là với tận 5 đội Nhật Bản góp mặt, các CLB J-League sẽ chỉ nằm ở 2 cột không cạnh nhau để tránh gặp phải nhau. Hơn nữa, nhóm hạt giống số 4 mà CAHN góp mặt có tận 2 đội Nhật Bản là Kyogo Sanga và Gamba Osaka, do đó CAHN sẽ không nằm chung cột với ít nhất 2 đội J-League.

- Từ tình huống trên, CAHN sẽ rơi vào một cột mà bên cạnh nó sẽ là một cột có 3 đội Nhật Bản, và bên kia là một cột có 2 đội Nhật còn lại. Như vậy CAHN sẽ gặp phải cả 5 đối thủ J-League góp mặt ở giải này, một thách thức to lớn cho HLV Mano Polking và các cầu thủ.

Đáng chú ý là những đối thủ Thái Lan cũng sẽ rơi vào tình thế tương tự, nhưng CAHN sẽ chẳng gặp đối thủ Thái Lan nào trong hành trình ở vòng bảng do đều ở cột cách xa.

=> Từ những nguyên tắc và suy luận trên, kịch bản bốc thăm của CAHN là họ sẽ rất dễ bắt phải những cặp đấu sau: Sân nhà: Kashima Antlers, Johor Darul Ta’zim, Kashiwa Reysol, Gamba Osaka. Sân khách: Shanghai Port, Vissel Kobe, Beijing Guoan, Kyoto Sanga. Như vậy là 5 đối thủ Nhật, 2 đối thủ Trung Quốc và đội mạnh nhất Malaysia. Và CAHN sẽ phải đạt kết quả tốt trước 8 đội này để giành suất top 8 để lọt vào vòng 1/8.

Đã có những xôn xao rằng CAHN liệu có thể gặp Al Nassr của Cristiano Ronaldo ở Cúp C1 châu Á. Không phải là không thể, nhưng nếu sống sót ở vòng bảng, CAHN sẽ gặp một đối thủ khu vực miền Đông ở vòng 1/8 (tùy theo thứ hạng vòng bảng) và nếu thắng để vào tứ kết, lúc này mới có khả năng họ được gặp Al Nassr. Bắt đầu từ tứ kết các đội khu vực phía Tây mới gặp khu vực phía Đông.

Phải nói thẳng là để điều đó trở thành hiện thực sẽ rất, rất khó. Thế nên hãy chỉ xem đó mãi là giấc mơ, bởi không chừng sau mùa này Ronaldo sẽ không còn thi đấu.