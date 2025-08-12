Sesko gây ấn tượng buổi tập đầu tiên ở MU, quyết đưa "Quỷ đỏ" trở lại hoàng kim

💯Sesko ghi điểm buổi tập đầu tiên

Buổi tập chính thức đầu tiên của Sesko cùng các đồng đội mới diễn ra hôm 11/8 tại Carrington, nơi anh có mặt từ rất sớm. Dưới sự chỉ đạo của HLV Ruben Amorim, tiền đạo người Slovenia lập tức bắt nhịp và tham gia tích cực vào các bài tập, bao gồm một trận đấu tập nội bộ và bài dứt điểm từ những quả tạt.

Sesko hòa mình trọn vẹn vào nhiều bài thi đấu đối kháng của toàn đội

Sesko để lại ấn tượng mạnh khi liên tục di chuyển với cường độ cao và thực hiện những pha bật nhảy đánh đầu dũng mãnh, gợi nhớ hình ảnh cú “lặn” của cá hồi, nhằm đưa bóng vào lưới.

Sự xuất hiện của tiền đạo từng ghi 27 bàn và 7 kiến tạo sau 64 trận cho Leipzig hứa hẹn gia tăng đáng kể hỏa lực cho hàng công MU. Anh nhiều khả năng sẽ đá chính ngay trong trận mở màn Ngoại hạng Anh 2025/26 gặp Arsenal vào cuối tuần này.

Sesko thể hiện thể chất ấn tượng với pha bật cao đánh đầu đầy uy lực

Tuy nhiên, theo The Times, MU đang cân nhắc tổ chức một trận giao hữu kín trong tuần này để Sesko có thêm “cảm giác bóng thực tế” trước khi bước vào mùa giải mới.

Chia sẻ trong buổi ra mắt, Sesko tỏ rõ sự háo hức: “Tôi nghĩ đây là dự án tuyệt vời và tôi không thể chờ đợi thêm để bắt đầu. Dù mới ở đây vài giờ, tôi đã cảm nhận được bầu không khí tuyệt vời, rằng chúng tôi sẽ là một gia đình lớn. Thật vinh dự khi được trở thành một phần của tập thể này. Chiếc áo này vừa vặn với tôi và tôi muốn khoác nó thật nhiều, cố gắng đại diện cho CLB theo cách tốt nhất có thể”.

🧠Lý do Sesko chọn MU

Sesko đã tiết lộ nguyên nhân anh quyết định gia nhập MU thay vì Newcastle. Dù “Chích chòe” có lợi thế nhờ tham dự Champions League 2025/26, sức hút từ Old Trafford vẫn quá lớn để Sesko có thể từ chối.

Sesko cũng gây ấn tượng với pha lao người đánh đầu dũng mãnh như cú “lặn” của cá hồi

Chia sẻ với MUTV, tiền đạo người Slovenia nói: “Trước hết, là vì MU. Đây là đội bóng giàu truyền thống, thật khó tin. Với tôi, tập thể này rất tuyệt vời và đang ngày càng tiến bộ. Chính điều đó mang lại cho bạn nguồn năng lượng và khao khát trở thành một phần của nó. Tôi nghĩ đây là dự án tuyệt vời và chắc chắn tôi không thể chờ đợi thêm để bắt đầu”.

“Chúng tôi có thể bay cao trở lại”

Sesko khẳng định quyết tâm đưa MU trở lại thời kỳ hoàng kim, chia sẻ về tham vọng ở mùa giải mới. Chân sút 22 tuổi nói: “Điều quan trọng là chúng tôi cải thiện, gắn kết với nhau hơn. Nói chung, toàn đội sẽ cùng nhau phát triển, từng bước, bởi chúng tôi đang tiến bộ. Chúng tôi ngày càng trở nên hoàn thiện hơn. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng ta có thể bay cao trở lại.

Tôi mới ở đây vài giờ nhưng mọi thứ đã thật tuyệt vời. Tôi có thể cảm nhận ngay rằng chúng tôi sẽ trở thành một gia đình lớn, và thật vinh dự khi được là một phần của tập thể này. Cảm giác thật tốt, và điều đặc biệt là logo này rất hợp với tôi. Tôi mong sẽ được khoác nó thật nhiều và cố gắng đại diện cho CLB theo cách tốt nhất có thể”.