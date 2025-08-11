Đội hình trong mơ của MU với ngôi sao trị giá 100 triệu bảng Anh

MU có cách tiếp cận mục tiêu rất rõ ràng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để giúp HLV Ruben Amorim có ý tưởng rõ hơn về đội hình tốt nhất sẽ trông như thế nào trong mùa giải này. Và đội hình trong mơ của MU mùa giải tới sẽ rất đáng xem.

Ruben Amorim đã có trọn vẹn giai đoạn tiền mùa giải tập luyện đầy đủ cùng đội hình Manchester United lần đầu tiên, và ông hy vọng nó sẽ mang lại thành công. HLV người Bồ Đào Nha cho đội bóng chơi với sơ đồ ba hậu vệ ưa thích của mình, và đã bổ sung những cái tên như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Sesko vào đội hình.

Benjamin Sesko là cái tên tiếp theo, khi tiền đạo người Slovenia này chọn MU thay vì Newcastle. Các quy định về lợi nhuận và tính bền vững tài chính của Premier League có thể hạn chế những gì MU có thể làm, nhưng một số các cầu thủ nổi tiếng sắp ra đi sẽ giải phóng nguồn tài chính cho "quỷ đỏ".

Tiền lương của Marcus Rashford đã bị xóa khỏi sổ sách sau khi anh chuyển đến Barcelona theo dạng cho mượn, trong khi Jadon Sancho dự kiến sẽ gia nhập Juventus. Antony, Alejandro Garnacho và Rasmus Hojlund nằm trong số những cầu thủ khác có thể được bán với mức giá phù hợp, nhưng Harry Maguire vẫn sẽ ở lại.

Đội hình trong mơ của MU mùa giải tới sẽ rất đáng xem. ẢNH: MIRROR

Bên cạnh hàng công mới, MU cũng đang tìm kiếm sự bổ sung cho hàng tiền vệ với Carlos Baleba là mục tiêu. Tuy nhiên, ngôi sao của Brighton có thể khiến MU phải chi ra 100 triệu bảng Anh, một con số khá lớn trong mùa hè này.

Nếu MU hoàn tất cả các thương vụ mục tiêu, HLV Ruben Amorim sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ tìm cách đưa tất cả cầu thủ tài năng của mình ra sân cùng một lúc. Dưới đây, tờ Mirror Football (Anh) sẽ phân tích cách Amorim có thể làm điều đó.

Thủ môn và hậu vệ

Mặc dù kết thúc mùa giải trước khá tệ, nhưng MU thực tế để thủng lưới ít hơn so với hai đội xếp nửa trên bảng xếp hạng Premier League là Brentford và Brighton, và chỉ hơn đội xếp thứ sáu là Aston Villa ba bàn. Có lẽ vì lý do này mà Amorim đã quyết định không "phẫu thuật" hàng thủ.

Andre Onana hiện vẫn là thủ môn số một của MU bất chấp một số sai lầm tai hại mùa trước. Anh sẽ được hỗ trợ bởi sự trở lại của Lisandro Martinez sau chấn thương dài hạn. Martinez đã vắng mặt trong giai đoạn cuối mùa giải trước và vẫn chưa rõ liệu khi nào anh trở lại thi đấu.

Martinez sẽ là lựa chọn số một bên cánh trái trong bộ ba hậu vệ, với Leny Yoro bên cánh phải và Matthijs de Ligt ở giữa. Harry Maguire cũng sẽ là một lựa chọn ở trung tâm hàng hậu vệ, với việc cựu đội trưởng của MU dự kiến sẽ gia hạn hợp đồng, trong khi cầu thủ đa năng Noussair Mazraoui có thể được ra sân ở vị trí trung vệ hoặc hậu vệ cánh tùy thuộc vào đối thủ.

Baleba là mảnh ghép còn thiếu trong đội hình trong mơ của MU. ẢNH: EPA

Tiền vệ

Để đơn giản hóa, tờ Mirror sẽ đưa những cầu thủ chạy cánh này vào hàng tiền vệ. Mazraoui và Diogo Dalot vẫn là những lựa chọn, nhưng đội hình mạnh nhất của MU có thể sẽ là Amad và Patrick Dorgu, những người có thiên hướng tấn công và chạy cánh hơn.

Ở tuyến giữa, những bản hợp đồng chất lượng hơn dự kiến sẽ đẩy đội trưởng Bruno Fernandes vào một vị trí lùi sâu hơn. Baleba sẽ là đối tác ăn ý của anh nếu thương vụ này thành công, cung cấp một phương án đánh chặn hiệu quả, bên cạnh ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, nếu Baleba ở lại Brighton, Manuel Ugarte và Casemiro sẽ cạnh tranh cho vị trí còn lại. Toby Collyer và Kobbie Mainoo cũng sẽ có vai trò nhất định, mặc dù có những thời điểm Amorim muốn Mainoo chơi cao hơn như ở mùa giải trước.

Hàng công

Mùa giải trước, MU chỉ ghi được 44 bàn thắng, còn Cunha, Mbeumo và Sesko ghi tổng cộng 48 bàn cho CLB của mình.

Đây là đội hình trong mơ của MU mùa giải tới. ẢNH: MIRROR

Việc bổ sung Sesko trị giá 74 triệu bảng Anh cũng có thể giúp giảm bớt áp lực cho Hojlund. Tuy nhiên, việc MU không được thi đấu ở cúp châu Âu, nghĩa là MU sẽ đá ít trận hơn và Hojlund có thể không còn cần thiết ở lại Old Trafford.

Thay vào đó, Joshua Zirkzee sẽ là một lựa chọn xoay tua đáng tin cậy của Amorim. Và mùa trước Zirkzee đã chứng minh anh có thể hữu ích cho MU trong một số thời điểm dù anh cũng không ghi được nhiều bàn thắng. Cũng sẽ có những lúc đội trưởng Bruno Fernandes chơi phía sau tiền đạo để hỗ trợ thêm một tiền vệ phòng ngự, thậm chí có thể là trong trận mở màn Premier League gặp Arsenal nếu HLV Amorim không muốn tung cả ba tân binh vào sân cùng một lúc.