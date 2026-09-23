Quang Hải để lại cơn đau đầu cho HLV Kim Sang-sik

Quang Hải xin rút khỏi đội tuyển vì thể trạng không tốt.

Chỉ 4 ngày trước trận ra quân của Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup, Quang Hải thông báo rời đội vì chấn thương. HLV Kim Sang-sik phải triệu tập gấp Võ Hoàng Minh Khoa lên tuyển, trám vào đúng vị trí của Quang Hải. Trước đó, đội tuyển đã nhận tổn thất từ chấn thương của Nguyễn Thành Chung và ông Kim triệu tập bổ sung Ngô Đăng Khoa.

Tại ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik thất bại với ý đồ xếp Quang Hải và Hoàng Đức đá cặp tiền vệ trung tâm. Sau đó, chiến lược gia người Hàn ưu tiên bố trí cặp tiền vệ Hoàng Đức - Thành Long. Quang Hải sẽ đá chính ở vị trí dâng cao hơn hoặc ngồi dự bị, sẵn sàng được tung vào sân từ giữa hiệp 2.

ASEAN Cup 2026 là nơi Quang Hải phải làm quen với băng ghế dự bị của tuyển Việt Nam thường xuyên. Đóng góp của tiền vệ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội cũng không nổi trội bằng Hoàng Đức, Đình Bắc, Xuân Son hay Hoàng Hên. Tuy nhiên, Quang Hải vẫn là quân bài chiến lược của HLV Kim ở khía cạnh tung vào sân và tạo đột biến.

Cú volley ngoạn mục của Quang Hải vào lưới Thái Lan ở trận chung kết lượt đi là sự khẳng định cho giá trị của Hải "con". Tiền vệ sinh năm 1997 ăn mừng cảm xúc, như thể trút bỏ gánh nặng đè lên đôi chân của anh từ đầu giải đấu. Pha bóng ấy thể hiện một điều, cái chân trái Quang Hải vẫn rất "dị", sẵn sàng làm nên những khoảnh khắc mà những tuyển thủ khác không thể.

Quang Hải vẫn là vị trí quan trọng của Việt Nam, dù đá chính hay dự bị.

Đối chiếu từ ASEAN Cup sang FIFA ASEAN Cup, Quang Hải sẽ là nhân tố dự bị chất lượng nhất cho Hoàng Hên (tiền đạo phải) và Hoàng Đức (hộ công). Hoàng Đức đang chấn thương và bỏ ngỏ khả năng ra sân ở các trận đầu. Quang Hải chính là phương án khả dĩ nhất để sẵn sàng thay Hoàng Đức làm nhiệm vụ chia bài và kiến thiết cho các tiền đạo.

Chất lượng từ những đường chuyền của Quang Hải, khả năng tạo đột biến từ đường chuyền kiến tạo hoặc dứt điểm, và độ "bén" trong những cú sút phạt, đây là điều HLV Kim Sang-sik rất cần ở Quang Hải cho giải đấu tới. Khi Quang Hải không còn hiện diện ở đội tuyển, HLV Kim Sang-sik sẽ đau đầu để sắp xếp lại các phương án mà ông chuẩn bị từ trước.

Ông Kim Sang-sik gọi lên Võ Hoàng Minh Khoa, tiền vệ đang khoác áo CLB Becamex TPHCM. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, Minh Khoa được triệu tập nhiều lần và đã chơi trận ra mắt khi Việt Nam đối đầu Lào tại vòng loại Asian Cup 2027 (thắng 5-0). Minh Khoa từng thể hiện tốt tại VCK U23 Đông Nam Á 2023 và VCK U23 châu Á 2024, sau đó "lọt mắt xanh" của HLV Kim Sang-sik.

Cách chơi của Minh Khoa không giống Quang Hải. Tiền vệ của CLB Becamex TPHCM có thể lực, sức mạnh tốt hơn, có xu hướng hoạt động rộng và thường xuyên xâm nhập vòng cấm của đội bạn. Trong khi đó, Quang Hải là mẫu tiền vệ cầm bóng tinh tế, tổ chức lối chơi và phù hợp với những khoảnh khắc mang đậm dấu ấn cá nhân, đặc biệt là thực hiện tình huống cố định.

Ngoài Minh Khoa, HLV Kim Sang-sik không còn lựa chọn phù hợp hơn tại V.League để thay Quang Hải. Ít nhất Minh Khoa là cầu thủ quen của HLV, đã lên tuyển và có sự kết nối nhất định với các tiền vệ, tiền đạo ở đội tuyển. FIFA ASEAN Cup sẽ khởi tranh vào cuối tuần này, không có thời gian để một tân binh hòa nhập cùng đội tuyển, do đó ông Kim Sang-sik triệu tập Minh Khoa là phương án dễ hiểu.

Minh Khoa đang đeo băng đội trưởng Becamex TPHCM.

HLV Kim Sang-sik sẽ có 4 ngày để sắp xếp lại lối chơi sau khi Quang Hải rời đội và Minh Khoa xuất hiện. Nếu Hoàng Đức không kịp xỏ giày ra sân ở 1-2 trận đấu, tuyến giữa Việt Nam sử dụng nhân sự ra sao. Nếu Minh Khoa ngồi dự bị, anh sẽ được tung vào sân ở thời điểm nào, đội tuyển thay đổi cách chơi ra sao để phát huy điểm mạnh của cầu thủ. Rất nhiều bài toán khó đang đặt lên vai HLV Kim nhưng chiến lược gia người Hàn phải xử lý triệt để, sẵn sàng cho việc không có Quang Hải.

So với ASEAN Cup 2026, sự chuẩn bị của đội tuyển ở FIFA ASEAN Cup 2026 bất ổn hơn nhiều. Bên cạnh sự cố Thành Chung và Quang Hải rời đội, nhiều tuyển thủ Việt Nam chỉ mới hồi phục chấn thương, hoặc vẫn chạy đua thời gian để trở lại như Xuân Son, Hoàng Đức, Tài Lộc. Phần lớn tuyển thủ đều không có phong độ tốt khi trở lại CLB chinh chiến ở V.League.

Nếu như ở ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik đã thành công trong việc tạo điểm rơi phong độ hoàn hảo, thì nay ông lại đối mặt với một thử thách lớn. Chỉ sau một tháng trở về CLB, các cầu thủ lại phải hội quân gấp rút trong vòng chưa đầy một tuần, buộc ban huấn luyện phải tính toán lại từ đầu. Sự chuyển đổi chiến thuật liên tục từ tuyển quốc gia xuống CLB rồi lại lên tuyển trong thời gian ngắn khiến đội bóng rất dễ rơi vào tình trạng thiếu ăn ý ở những trận mở màn giải đấu.