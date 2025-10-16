Sao trẻ MU Yoro được đề cử "Cậu bé vàng", cạnh tranh với tài năng Real - Barcelona

Yoro tranh “Cậu bé vàng”

Giữa bối cảnh MU có mùa giải 2024/25 đáng thất vọng, việc một cầu thủ của họ được vinh danh khiến không ít người ngạc nhiên. Tuy nhiên, Leny Yoro đã hoàn toàn xứng đáng góp mặt nhờ màn trình diễn ấn tượng tại Old Trafford trong mùa giải trước.

Leny Yoro được đề cử giải Golden Boy 2025 cùng 9 sao trẻ Premier League

Cùng với Yoro, Nico O’Reilly của Man City cũng được đề cử. Cầu thủ 20 tuổi đã trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Pep Guardiola từ đầu mùa giải. O’Reilly chỉ ra sân 9 lần ở Premier League mùa trước, nhưng hiện đã góp mặt trong toàn bộ các trận đấu ở Ngoại hạng Anh 2025/26 và cả 2 trận tại Champions League.

Ngoài ra, Premier League còn có 6 đại diện khác gồm Archie Gray và Lucas Bergvall (Tottenham), Myles Lewis Skelly và Ethan Nwaneri (Arsenal), Giovanni Leoni (Liverpool) và bộ đôi của Chelsea là Jorrel Hato cùng tài năng trẻ Brazil mới nổi Estevao, người vừa ghi bàn thắng quyết định giúp “The Blues” đánh bại Liverpool 2-1 ngay trước kỳ nghỉ quốc tế.

Với 9 cầu thủ được đề cử, Premier League chiếm tới 32% tổng danh sách, trở thành giải đấu có nhiều đại diện nhất.

Real Madrid, Barcelona và PSG đều có ứng viên

Tại La Liga, bốn tài năng được xướng tên gồm Dean Huijsen (cựu cầu thủ Bournemouth, hiện khoác áo Real Madrid), hai đồng đội của anh là Arda Guler và Franco Mastantuono, cùng trung vệ trẻ Pau Cubarsi của Barcelona.

Trung vệ trẻ Pau Cubarsi của Barcelona được đánh giá là ứng viên nặng ký cho Golden Boy 2025

Ligue 1 cũng có 4 cái tên gồm Desire Doue, Senny Mayulu, Warren Zaire Emery của PSG và Mamadou Sarr (Strasbourg, được cho mượn từ Chelsea). Trong khi đó, Serie A và Bundesliga đều có 2 đại diện, đáng chú ý là Jobe Bellingham, em trai Jude Bellingham, của Dortmund.

Bồ Đào Nha đóng góp 3 cầu thủ trẻ đến từ các CLB hàng đầu. Danh sách còn có Aleksandar Stankovich của Club Brugge (Bỉ). Theo chuyên trang Transfermarkt, nhóm ứng viên này có tổng giá trị chuyển nhượng lên tới hơn 1 tỷ bảng.

Giải thưởng Cậu bé vàng do tờ Tuttosport (Italia) tổ chức từng được trao cho những tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu. Jude Bellingham hay Lamine Yamal lần lượt giành chiến thắng trong 2 năm gần nhất.

Danh sách đề cử năm nay được lựa chọn dựa trên thuật toán của Football Benchmark Index, nhằm tìm ra những cầu thủ trẻ nổi bật nhất thế giới một cách khách quan. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng thêm 5 “suất đặc cách” để đảm bảo tính công bằng trong quá trình bình chọn.

Một hội đồng quốc tế gồm 50 nhà báo thể thao sẽ bỏ phiếu chọn ra người chiến thắng và kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại buổi họp báo vào tháng 11 tới.