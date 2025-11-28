Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Sao MU gây phẫn nộ, thầm chế nhạo Amorim xếp Fernandes đá cặp Casemiro

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United Ruben Amorim
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Một cầu thủ của Manchester United đã gây chú ý khi “thả like” một bài đăng trên mạng xã hội, chỉ trích cách HLV Ruben Amorim sử dụng bộ đôi tiền vệ Bruno Fernandes – Casemiro ở mùa giải này.

   

⚽ Patrick Dorgu gây sóng gió với động thái trên mạng xã hội

Hậu vệ cánh Patrick Dorgu đã khuấy động nội bộ khi bày tỏ quan điểm với bài đăng phản đối việc Amorim liên tục sử dụng cặp tiền vệ Casemiro – Bruno Fernandes.

Hậu vệ Dorgu khiến phòng thay đồ MU nổi sóng

Hậu vệ Dorgu khiến phòng thay đồ MU nổi sóng

Man United đang khởi đầu mùa giải đầy trắc trở, đứng thứ 10 Premier League với chỉ 5 chiến thắng sau 12 trận.

Dù từng tạo ấn tượng bằng chiến thắng trước Liverpool ngay tại Anfield, thất bại mới nhất trước Everton tại Old Trafford lại khiến bầu không khí sa sút rõ rệt.

📉 Fernandes – Casemiro: Bộ đôi gây tranh cãi

Cặp đôi Fernandes – Casemiro tiếp tục đá chính trong trận thua 0-1 trước Everton hôm thứ Hai. Casemiro rời sân để nhường chỗ cho Kobbie Mainoo ở phút 59 sau khi nhận thẻ vàng.

Tuy nhiên, không phải ai trong phòng thay đồ cũng đồng tình với sự kết hợp này. Dorgu đã “thả like” một bài đăng của tài khoản “mufcunion”, trích dẫn dòng trạng thái trên X: “Bất kỳ HLV nào xem Casemiro và Bruno Fernandes là một cặp tiền vệ khả thi thì rõ ràng không nghiêm túc”.

Bài viết còn khẳng định: “Bruno Fernandes và Casemiro không thể chơi cùng nhau”.

Fernandes và Casemiro không nên đá cùng nhau?

Fernandes và Casemiro không nên đá cùng nhau?

📊 Hai người vẫn là lựa chọn ưa thích của Amorim

Mùa này, Fernandes và Casemiro đã cùng đá chính 10/13 trận trên mọi đấu trường.Những trận còn lại chỉ xảy ra khi đội hình xoay tua (gặp Grimsby Town ở League Cup) hoặc khi Casemiro vắng mặt (trận Brentford và Man City), trong đó trận gặp Brentford buộc phải thay đổi vì Casemiro bị treo giò.

Ở những trận đó, Manuel Ugarte được chọn đá cặp cùng Fernandes.

Hợp đồng của Casemiro sắp hết hạn và dù phong độ mùa này cải thiện hơn năm trước, vẫn chưa rõ anh có tiếp tục ở lại Old Trafford hay không. Man United vì thế đã được liên hệ với nhiều cái tên ở hàng tiền vệ như Carlos Baleba (Brighton) hay Elliot Anderson (Nottingham Forest) khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 đến gần.

⚠️ Hành động gây rối nội bộ?

Động thái “thả like” của Dorgu – người gia nhập MU từ Lecce với giá 25 triệu bảng và đã có 12 lần ra sân mùa này – được cho là không có lợi cho bản thân anh, cho HLV Amorim hay các đồng đội.

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

28/11/2025 13:45 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Premier League 2025-26
