Liverpool khốn càng thêm khó: “Bom tấn” 90 triệu euro chấn thương, Slot méo mặt

⚽ Ekitike trở lại đội hình xuất phát nhưng phải rời sân sớm

Tiền đạo 23 tuổi tái xuất trong đội hình chính ở Anfield, nhưng phải rời sân ngay sau phút 60 để nhường chỗ cho Alexander Isak. Thời điểm đó, Liverpool đang bị dẫn 1–2 và Ekitike, bản hợp đồng “bom tấn” trị giá 90 triệu euro của CLB trong phiên chợ hè 2025, không tạo được nhiều dấu ấn trước khi PSV ghi thêm hai bàn, trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử ghi từ 4 bàn trở lên tại Anfield ở cúp châu Âu.

HLV Slot xác nhận Ekitike chấn thương

📉 Thất bại thứ 9 trong 12 trận – áp lực đè nặng lên Arne Slot

Trận thua này là lần thứ 9 Liverpool thất bại trong 12 trận trên mọi đấu trường, đồng thời là trận thứ ba liên tiếp họ thua với cách biệt ba bàn. Thành tích tệ hại này khiến áp lực lên HLV Arne Slot ngày càng lớn khi mùa giải trong nước lẫn châu Âu đều khởi đầu đầy khó khăn.

⚠️ Nguy cơ vắng mặt trận gặp West Ham

Ekitike nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ trận đấu gặp West Ham vào Chủ nhật (lúc 21h05 ngày 30/11 – giờ Hà Nội). Đây được xem là trận cầu buộc phải thắng với Liverpool nhằm chấm dứt chuỗi phong độ đáng thất vọng.

Trong buổi họp báo mới nhất, HLV Arne Slot cho biết Ekitike buộc phải rời sân vì gặp vấn đề ở lưng và ông sẽ đưa ra thêm thông tin cập nhật trước trận gặp West Ham.

Vắng Ekitike là thiệt thòi lớn với Liverpool