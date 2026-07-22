Lưu bài viết thành công
Bạn có thể xem lại bài viết đã lưu ở trang Tin bài đã lưuĐồng ý
Từ nỗi ám ảnh mang tên chấn thương dây chằng chéo trước đến đỉnh cao World Cup 2026, Rodri đã hoàn tất màn tái sinh ngoạn mục nhất sự nghiệp. Không chỉ là thủ lĩnh đưa Tây Ban Nha lên ngôi vô địch và giành Quả bóng vàng World Cup, tiền vệ của Manchester City còn đứng trước cơ hội bước vào ngôi đền của những huyền thoại. Nếu chinh phục thêm Quả bóng vàng 2026, Rodri hoàn toàn có thể tạo nên cuộc tranh luận lớn: liệu anh đã vượt qua Zinedine Zidane để trở thành tiền vệ vĩ đại nhất lịch sử?
Tháng 10 năm ngoái, khi Rodri vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sau ca phẫu thuật đứt dây chằng chéo trước (ACL) ở đầu gối phải, HLV Pep Guardiola từng đưa ra một dự đoán khiến không ít người hoài nghi.
"Rodri hay nhất sẽ xuất hiện ở World Cup và mùa giải tiếp theo cũng sẽ là Rodri hay nhất", chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định.
Ở thời điểm ấy, lời khẳng định của Guardiola bị xem là quá lạc quan. Chấn thương ACL khiến Rodri phải nghỉ gần 15 tháng - quãng thời gian đủ dài để nhiều ngôi sao đánh mất đỉnh cao sự nghiệp. Ngay cả trong nội bộ Manchester City lẫn đội tuyển Tây Ban Nha, vẫn có những lo ngại rằng chủ nhân Quả bóng vàng 2023 sẽ không thể trở lại với phong độ từng giúp anh thống trị bóng đá châu Âu.
Nhưng Guardiola chưa bao giờ nghi ngờ cậu học trò.
Rodri trở lại sân cỏ từ đầu năm 2026 trong màu áo Man City. Dù chưa đạt thể trạng tốt nhất, mỗi lần tiền vệ này xuất hiện, khả năng kiểm soát bóng và nhịp độ thi đấu của đội bóng áo xanh đều được cải thiện rõ rệt. Nhưng hơn thế, World Cup 2026 mới là sân khấu để Rodri chứng minh Pep đã đúng.
Anh đeo băng đội trưởng, dẫn dắt Tây Ban Nha chinh phục chức vô địch thế giới thứ hai trong lịch sử và được FIFA trao Quả bóng vàng World Cup dành cho cầu thủ xuất sắc nhất. Sau gần một năm rưỡi chiến đấu với chấn thương, Rodri trở lại đỉnh cao theo cách không thể thuyết phục hơn.
Đằng sau màn tái sinh ấy là hành trình đầy gian khổ. Sau chấn thương trong trận đấu giữa Man City và Arsenal hồi tháng 9/2024, Rodri luôn nóng lòng trở lại. Đội ngũ y tế của Man City nhiều lần phải ngăn cản bởi nguy cơ tái phát chấn thương là rất lớn.
Tiền vệ sinh năm 1996 từng có những lần thi đấu khi cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, khiến quá trình lấy lại phong độ bị kéo dài. Anh cũng lựa chọn phương pháp hồi phục khá khác biệt khi hạn chế tập tăng cường cơ bắp, thay vào đó tin rằng cảm giác bóng chỉ có thể trở lại thông qua các trận đấu thực tế.
Khoảng thời gian ấy còn đi kèm rất nhiều tin đồn về tương lai. Hợp đồng của Rodri với Manchester City chỉ còn thời hạn đến mùa hè năm sau, trong khi Real Madrid liên tục được nhắc đến như bến đỗ tiềm năng. Tuy nhiên, tiền vệ người Tây Ban Nha không để những câu chuyện chuyển nhượng ảnh hưởng đến mục tiêu lớn nhất: trở lại với phiên bản mạnh nhất của chính mình.
Thực tế cho thấy anh đã thành công.
Từ một cầu thủ bị nghi ngờ sau chấn thương nặng, Rodri trở thành linh hồn trong lối chơi của đội tuyển Tây Ban Nha. Sự bình tĩnh, khả năng đọc tình huống và điều tiết trận đấu của anh gần như không hề suy giảm sau gần 15 tháng nghỉ thi đấu.
Điều khiến Rodri trở thành tiền vệ đặc biệt không nằm ở số bàn thắng hay kiến tạo. Hơn thế rất nhiều, giá trị lớn nhất của anh là khả năng kiểm soát toàn bộ thế trận.
Trong bảy mùa giải Premier League gần nhất, Rodri đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác tới 91,8%, đồng thời sở hữu trung bình 108,7 lần chạm bóng mỗi trận - những con số phản ánh tầm ảnh hưởng gần như tuyệt đối lên cách vận hành của Manchester City.
World Cup 2026 tiếp tục là minh chứng rõ ràng nhất. Rodri lập kỷ lục 756 đường chuyền thành công - nhiều nhất lịch sử một kỳ World Cup. Không cầu thủ nào thực hiện nhiều đường chuyền xuyên tuyến hơn anh, đồng thời tiền vệ của Man City cũng là người đưa bóng tiến lên nhiều nhất giải đấu.
Ở trận tứ kết gặp Bỉ, sơ đồ chuyền bóng cho thấy Rodri gần như là "trạm trung chuyển" trong mọi pha triển khai của Tây Ban Nha. Anh liên tục nhận bóng từ hai trung vệ, phân phối cho các tiền vệ phía trên, tạo điều kiện để Fabian Ruiz và Dani Olmo dâng cao, đồng thời luôn là người đầu tiên lùi về bọc lót khi đội nhà mất bóng.
Đó là kiểu đóng góp rất khó nhìn thấy nếu chỉ theo dõi các pha highlight.
Cựu hậu vệ Pablo Zabaleta, thành viên nhóm nghiên cứu kỹ thuật của FIFA, nhận xét Rodri sở hữu khả năng đọc trận đấu hiếm có: "Rodri luôn biết khi nào cần pressing, khi nào phải xuất hiện đúng vị trí để đoạt bóng. Tây Ban Nha chỉ mất vài giây để giành lại quyền kiểm soát sau khi mất bóng và Rodri gần như luôn là người khởi đầu cho quá trình đó".
Nhiều tình huống xử lý của Rodri chỉ là một pha cắt bóng đơn giản hay một đường chuyền ngắn an toàn, nhưng chính những chi tiết ấy tạo nên sự khác biệt giữa một đội bóng mạnh và nhà vô địch thế giới.
Hai trận đấu cuối cùng của World Cup đã khắc họa rõ nhất tầm ảnh hưởng của Rodri.
Ở bán kết gặp Pháp, anh thắng tới 11 pha tranh chấp - nhiều hơn toàn bộ hàng tiền vệ đối phương cộng lại. Rodri đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 87%, thực hiện hàng loạt pha tắc bóng và thu hồi bóng, giúp Tây Ban Nha gần như bóp nghẹt khả năng triển khai của "Les Bleus".
Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Pedro Porro được nhớ đến với pha phối hợp đẹp mắt cùng Dani Olmo, nhưng ít người để ý rằng chính Rodri là người cướp bóng và phát động đợt tấn công chỉ vài giây trước đó.
Đến trận chung kết gặp Argentina, tiền vệ 30 tuổi tiếp tục có màn trình diễn hoàn hảo.
Tây Ban Nha không chỉ đánh bại đội đương kim vô địch mà còn khiến Lionel Messi cùng các đồng đội không tung ra nổi một cú sút trúng đích trong suốt trận đấu. Tuyến giữa Argentina gần như bị vô hiệu hóa trước khả năng kiểm soát và pressing liên tục của Rodri.
Suốt giải đấu, anh dẫn đầu về số lần chạm bóng, đường chuyền thành công và đường chuyền xuyên tuyến. Mỗi khi Tây Ban Nha cần giảm nhịp độ, Rodri giữ bóng. Khi cần tăng tốc, anh là người tung ra đường chuyền mở ra khoảng trống. Khi đối thủ phản công, anh lại xuất hiện đúng vị trí để bẻ gãy tình huống.
Không ghi nhiều bàn thắng, cũng hiếm khi tạo ra những pha bóng hào nhoáng, nhưng Rodri chính là bộ não giúp Tây Ban Nha thống trị World Cup. Danh hiệu Quả bóng vàng World Cup vì thế gần như không có bất kỳ tranh cãi nào.
Chức vô địch World Cup 2026 không chỉ đưa Rodri lên đỉnh cao cùng đội tuyển Tây Ban Nha mà còn mở ra một cuộc tranh luận đầy thú vị. Nếu giành thêm Quả bóng vàng 2026, liệu anh có vượt qua Zinedine Zidane để trở thành tiền vệ vĩ đại nhất lịch sử?
Xét về bộ sưu tập danh hiệu, hai huyền thoại có rất nhiều điểm tương đồng.
Zidane từng vô địch World Cup 1998, EURO 2000, Champions League cùng Real Madrid và giành Quả bóng vàng 1998.
Trong khi đó, Rodri đã sở hữu World Cup 2026, EURO 2024, Champions League 2023, cú ăn ba lịch sử cùng Manchester City và Quả bóng vàng 2023. Nếu tiếp tục được France Football vinh danh cuối năm nay, Rodri sẽ sở hữu hai Quả bóng vàng, nhiều hơn huyền thoại người Pháp một danh hiệu cá nhân cao quý nhất.
Ở cấp CLB, tiền vệ của Man City cũng xây dựng bảng thành tích đồ sộ với nhiều chức vô địch Premier League liên tiếp, Champions League và cú ăn ba lịch sử năm 2023. Sau World Cup 2026, anh còn gia nhập nhóm rất hiếm cầu thủ từng giành đủ World Cup, EURO hoặc Copa America, Champions League và Quả bóng vàng - bên cạnh những cái tên như Franz Beckenbauer, Gerd Muller, Rivaldo, Ronaldinho, Zinedine Zidane hay Lionel Messi.
Dĩ nhiên, bóng đá không thể chỉ được đo bằng số danh hiệu. Zidane là biểu tượng của sự ngẫu hứng, của những khoảnh khắc thiên tài làm thay đổi số phận các trận đấu. Rodri lại đại diện cho hình mẫu tiền vệ hiện đại, nơi khả năng kiểm soát, tính ổn định và hiệu quả được đặt lên hàng đầu. Hai người vì thế xuất sắc theo hai cách khác nhau.
Tuy nhiên, nếu bổ sung thêm Quả bóng vàng 2026, Rodri sẽ sở hữu bộ sưu tập danh hiệu cùng những thống kê đủ sức đưa anh vào cuộc tranh luận nghiêm túc về vị trí tiền vệ xuất sắc nhất mọi thời đại.
Quan trọng hơn, hành trình ấy càng trở nên đáng giá khi chỉ hơn một năm trước, anh còn phải chống nạng rời sân với nỗi lo sự nghiệp bị hủy hoại bởi chấn thương.
Giờ đây, Rodri đã xóa sạch mọi hoài nghi. Anh không chỉ trở lại, mà còn trở lại theo cách của một nhà vô địch thế giới và một ứng viên sáng giá cho Quả bóng vàng 2026. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, tiền vệ người Tây Ban Nha hoàn toàn có thể viết tiếp chương huy hoàng nhất trong sự nghiệp và đưa tên mình sánh ngang, thậm chí vượt lên trên những huyền thoại vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-21/07/2026 22:52 PM (GMT+7)