Điều khiến Rodri trở thành tiền vệ đặc biệt không nằm ở số bàn thắng hay kiến tạo. Hơn thế rất nhiều, giá trị lớn nhất của anh là khả năng kiểm soát toàn bộ thế trận.

Trong bảy mùa giải Premier League gần nhất, Rodri đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác tới 91,8%, đồng thời sở hữu trung bình 108,7 lần chạm bóng mỗi trận - những con số phản ánh tầm ảnh hưởng gần như tuyệt đối lên cách vận hành của Manchester City.

World Cup 2026 tiếp tục là minh chứng rõ ràng nhất. Rodri lập kỷ lục 756 đường chuyền thành công - nhiều nhất lịch sử một kỳ World Cup. Không cầu thủ nào thực hiện nhiều đường chuyền xuyên tuyến hơn anh, đồng thời tiền vệ của Man City cũng là người đưa bóng tiến lên nhiều nhất giải đấu.

Ở trận tứ kết gặp Bỉ, sơ đồ chuyền bóng cho thấy Rodri gần như là "trạm trung chuyển" trong mọi pha triển khai của Tây Ban Nha. Anh liên tục nhận bóng từ hai trung vệ, phân phối cho các tiền vệ phía trên, tạo điều kiện để Fabian Ruiz và Dani Olmo dâng cao, đồng thời luôn là người đầu tiên lùi về bọc lót khi đội nhà mất bóng.

Đó là kiểu đóng góp rất khó nhìn thấy nếu chỉ theo dõi các pha highlight.

Cựu hậu vệ Pablo Zabaleta, thành viên nhóm nghiên cứu kỹ thuật của FIFA, nhận xét Rodri sở hữu khả năng đọc trận đấu hiếm có: "Rodri luôn biết khi nào cần pressing, khi nào phải xuất hiện đúng vị trí để đoạt bóng. Tây Ban Nha chỉ mất vài giây để giành lại quyền kiểm soát sau khi mất bóng và Rodri gần như luôn là người khởi đầu cho quá trình đó".

Nhiều tình huống xử lý của Rodri chỉ là một pha cắt bóng đơn giản hay một đường chuyền ngắn an toàn, nhưng chính những chi tiết ấy tạo nên sự khác biệt giữa một đội bóng mạnh và nhà vô địch thế giới.