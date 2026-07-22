Nóng nhất thể thao sáng 22/7: “Sinner không có đối thủ nếu Alcaraz vắng mặt”

Huyền thoại Panatta: “Sinner không có đối thủ nếu Alcaraz vắng mặt”

Huyền thoại quần vợt người Italia - Adriano Panatta cho rằng Jannik Sinner hiện không có đối thủ thực sự và cuộc cạnh tranh đỉnh cao chỉ trở nên hấp dẫn khi Carlos Alcaraz trở lại. Sau khi Alcaraz dính chấn thương cổ tay phải hồi tháng 4, Sinner liên tiếp vô địch các giải Masters tại Madrid và Rome. Dù bất ngờ dừng bước ở vòng hai Roland Garros, tay vợt Italia vẫn thống trị mùa sân cỏ khi Alcaraz chưa thể trở lại và tiếp tục đăng quang Wimbledon. Panatta tin rằng sự tái xuất của Alcaraz sẽ giúp quần vợt trở lại thế cạnh tranh cân bằng.

Sinner đăng quang Wimbledon 2026

Panatta cho biết ông đang chờ đợi Alcaraz trở lại để chứng kiến màn so tài giữa hai tay vợt hàng đầu. Theo nhà vô địch Roland Garros 1976, Sinner hiện quá mạnh so với phần còn lại và chức vô địch Wimbledon thứ hai là minh chứng rõ ràng. Ông nhấn mạnh thể thao cần những cuộc cạnh tranh quyết liệt để trở nên hấp dẫn.

“Chỉ khi Sinner ở một bên và Carlos ở bên kia, quần vợt mới thực sự trở thành một cuộc chơi rộng mở, với màn đối đầu mà tất cả đều mong muốn”, Panatta nhận định.

George Russell bật khóc sau sự cố với Lewis Hamilton

George Russell thừa nhận anh đã “chai lì với sự thất vọng” sau khi hy vọng cạnh tranh chức vô địch F1 tiếp tục bị giáng một đòn mạnh tại Grand Prix Bỉ. Tay đua Mercedes chỉ trụ được khoảng 30 giây trước khi bị Lewis Hamilton va vào và đẩy ra bãi sỏi ngay vòng đầu. Trong khi đó, đồng đội Kimi Antonelli giành chiến thắng thứ sáu mùa này, qua đó nới rộng cách biệt điểm số. Russell lau nước mắt vì tức giận và thất vọng, nhưng cho rằng vấn đề pin mới là nguyên nhân khiến anh bực bội nhất.

Russell cho biết pin không sạc ở cua đầu tiên khiến anh tiến vào Eau Rouge với mức năng lượng 0%, rơi vào tình thế nguy hiểm và bị ba chiếc xe vượt qua. Anh cho rằng lẽ ra mình không nên rơi vào hoàn cảnh đó, đồng thời xem vụ va chạm với Hamilton là “một sự cố trong cuộc đua”. Tuy nhiên, các trọng tài xác định Hamilton “hoàn toàn có lỗi” và phạt tay đua 7 lần vô địch thế giới 5 giây. Hamilton vẫn cán đích thứ tư và tránh được án phạt nặng hơn sau sự cố trong khu vực pit.

Ana Ivanovic tiết lộ từng chịu những cơn hoảng loạn nghiêm trọng

Cựu tay vợt Ana Ivanovic tiết lộ cô từng trải qua những cơn hoảng loạn nghiêm trọng trong suốt sự nghiệp, đặc biệt sau khi giành chức vô địch Roland Garros 2008. Trong cuộc trò chuyện với HLV Slaven Bilic, Ivanovic cũng kể lại thời điểm cô muốn chuyển sang tập luyện cá nhân để tiến bộ hơn.

Cô từng nói với mẹ rằng nếu gia đình không đủ khả năng chi trả thì thà dừng lại còn hơn tiếp tục tập luyện mà không phát triển. “Tôi chưa bao giờ nói về điều này, nhưng tôi từng chịu những cơn hoảng loạn rất nghiêm trọng”, Ivanovic chia sẻ.

Ivanovic từng đánh bại Dinara Safina 6-4, 6-3 trong trận chung kết Roland Garros 2008 để giành Grand Slam đầu tiên. Tuy nhiên, phía sau thành công ấy là những vấn đề tâm lý mà rất ít người biết đến. Cựu tay vợt Serbia cho biết áp lực thậm chí trở nên nghiêm trọng hơn sau khi cô đăng quang tại Paris. Đây là lần hiếm hoi Ivanovic công khai nói về cuộc chiến với sức khỏe tinh thần trong sự nghiệp.

Dustin Poirier khuyên Michael Chandler nên treo găng

Dustin Poirier cho rằng Michael Chandler đã đến lúc cân nhắc việc giải nghệ sau chuỗi 4 trận thua liên tiếp. Thất bại mới nhất của Chandler đến khi anh bị Mauricio Ruffy hạ knock-out tại UFC White House.

Cựu vô địch Bellator hiện chỉ có thành tích 2 thắng, 6 thua tại UFC và đã bước sang tuổi 40. Dù Chandler tuyên bố sẵn sàng trở lại sau thất bại, Poirier tỏ ra khó hiểu trước quyết định tiếp tục thi đấu của người đồng nghiệp. Poirier đặt câu hỏi: “Michael Chandler, anh đang làm gì vậy?”.

Poirier cho biết ông nghe thông tin Chandler có thể chuyển lên thi đấu ở hạng bán trung. Tuy nhiên, võ sĩ người Mỹ cảnh báo quyết định này có thể khiến Chandler đối mặt với những thử thách còn khắc nghiệt hơn.

“Nếu các võ sĩ hạng 70 kg đã có thể ngăn cản anh và anh đang phải nhận quá nhiều sát thương, vậy những võ sĩ hạng 77 kg sẽ làm gì?”, Poirier gửi thông điệp đến Chandler. Sau chuỗi thất bại kéo dài, Poirier cũng đặt câu hỏi về động lực thi đấu của Chandler và muốn biết chính xác anh đang chiến đấu vì điều gì.