Sao 80 triệu euro chấn thương nặng, Man City khốn đốn trước derby Manchester

⚡ Marmoush báo tin dữ cho Man City

Rạng sáng nay (10/9), tiền đạo Omar Marmoush góp mặt trong đội hình xuất phát của ĐT Ai Cập trong trận gặp Burkina Faso thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi (hòa 0-0). Tuy nhiên, chỉ ít phút sau tiếng còi khai cuộc, ngôi sao thuộc biên chế Man City đã gặp vấn đề ở đầu gối sau một pha va chạm giữa sân.

Omar Marmoush dính chấn thương

Dù được chăm sóc y tế ngay lập tức, cựu tiền đạo Frankfurt vẫn không thể tiếp tục và buộc phải nhường chỗ cho Osama Faisal. Anh rời sân trong tình trạng đau đớn, cần nhân viên y tế dìu đỡ. LĐBĐ Ai Cập xác nhận Marmoush bị chấn thương dây chằng đầu gối.

🚑 Cú sốc lớn cho Pep Guardiola

Đây là tin cực xấu với Man City, đội vốn đã khởi đầu mùa giải đầy thất vọng với 2 thất bại sau 3 vòng Premier League. Marmoush, bản hợp đồng trị giá hơn 80 triệu euro, mới chỉ đóng góp 1 kiến tạo sau 2 lần đá chính và vẫn chưa thể là người chia sẻ nhiệm vụ ghi bàn cùng Erling Haaland.

Chấn thương của Marmoush khiến HLV Pep Guardiola càng thêm đau đầu bởi trong tay ông không còn nhiều phương án tấn công chất lượng. Ở trận thua Brighton 1-2 thuộc vòng 3 Ngoại hạng Anh, các nhân tố gồm Foden, Savinho, Kovacic đều không thể ra sân vì chấn thương. Nhân sự của "Man xanh" lúc này rõ ràng ngày càng yếu và thiếu.

Omar Marmoush gần như chắc chắn vắng mặt trận derby Manchester cuối tuần này

🔥 Nguy cơ "sập nguồn" trước derby Manchester

Vào lúc 22h30 ngày Chủ nhật, 14/9 (giờ Hà Nội), Man City sẽ bước vào trận derby Manchester được cả thế giới chờ đợi với Man United. Đây là lần hiếm hoi "Man xanh" bước vào trận derby mà đứng dưới đội bóng láng giềng. Trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, Man City đang đứng thứ 13 còn Man United xếp thứ 9.

Trận derby tại Etihad tới đây không chỉ là màn so tài danh dự, mà còn mang tính bản lề với cả hai đội. Nếu thua, Man City sẽ bị bỏ xa trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh ngay từ giai đoạn đầu mùa (hiện đã kém đội đầu bảng Liverpool tới 6 điểm), trong khi MU sẽ có thêm cú hích tinh thần để trở lại đường đua.

Áp lực giờ đây dồn hết lên HLV Pep Guardiola: hoặc ông tìm ra công thức thay thế cho Marmoush, hoặc Man City sẽ đối diện nguy cơ sụp đổ ngay từ đầu mùa giải.