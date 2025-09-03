Lão tướng Gundogan chính thức gia nhập Galatasaray, Man City lấy gì thay thế?

🛫 Hoàn tất kiểm tra y tế, chính thức ký hợp đồng

Sau khi được Man City “bật đèn xanh” rời Etihad theo dạng chuyển nhượng tự do, Gundogan đã có mặt tại Istanbul để tiến hành kiểm tra y tế. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ và sau đó hai bên chính thức tiến hành ký kết hợp đồng.

Trang chủ Galatasaray công bố bản hợp đồng Gundogan

Theo công bố từ phía trang chủ CLB Galatasaray, Gundogan sẽ ở lại với ông lớn của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đến tháng 6/2027. Sắp bước sang tuổi 35, nếu hoàn thành bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với Galatasaray, khi đó Gundogan đã gần 37 tuổi và có thể tính đến chuyện giải nghệ.

Quá trình đàm phán giữa Galatasaray và Manchester City đã âm thầm diễn ra trong nhiều tuần, thậm chí kéo dài quá hạn chót chuyển nhượng của bóng đá Anh. Ban đầu, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ tham vọng mang về cùng lúc ba ngôi sao gồm Gundogan, Manuel Akanji và thủ môn Ederson. Tuy nhiên, tiền vệ người Đức là người duy nhất đồng ý gia nhập Galatasaray.

👋 Lần chia tay thứ hai với Man City

Đây là lần thứ hai Gundogan nói lời chia tay sân Etihad. Sau khi rời Man City vào năm 2023 để đầu quân cho Barcelona, anh đã trở lại thi đấu cho đội bóng thành Manchester một mùa giải, trước khi quyết định tìm thử thách mới. Trong màu áo "The Citizens", Gundogan đã giành được hàng loạt danh hiệu lớn, để lại dấu ấn bằng các bàn thắng quan trọng và là một trong những cầu thủ được HLV Pep Guardiola tin tưởng nhất.

Gundogan từng gặt hái nhiều thành công cùng Man City

Việc để Gundogan ra đi nằm trong kế hoạch làm mới hàng tiền vệ của Pep Guardiola. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang đón những tân binh trẻ trung và giàu tiềm năng như Rayan Cherki và Tijjani Reijnders, chưa kể Nico Gonzalez từ tháng 1 – những cái tên hứa hẹn sẽ thay thế xứng đáng cho lão tướng người Đức.

Còn theo chiều mua bán, do kỳ chuyển nhượng của giải Ngoại hạng Anh đã khép lại, nên việc Man City mua người mới thay thế Gundogan là bất khả thi. Dù sao việc để Gundogan rời đi đã có trong dự liệu của HLV Guardiola.

🔥 Galatasaray kích hoạt "bom tấn" trước Champions League

Với Galatasaray, đây được xem là bản hợp đồng “bom tấn” nhằm gia tăng sức mạnh cho hành trình chinh phục UEFA Champions League. Đội bóng thành Istanbul đang gấp rút hoàn tất danh sách đăng ký cầu thủ dự giải. Sự xuất hiện của Gundogan mang tới sự bổ sung cực kỳ chất lượng cho tuyến giữa Galatasaray.

Gundogan được kỳ vọng sẽ giúp Galatasaray chơi tốt ở Champions League mùa giải mới

Dù đã 34 tuổi, nhưng Gundogan vẫn sở hữu nền tảng thể lực ổn định cùng đẳng cấp thi đấu hàng đầu châu Âu. Anh được kỳ vọng không chỉ mang lại chất lượng chuyên môn, mà còn trở thành một thủ lĩnh mới của Galatasaray, cả trong giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ lẫn sân chơi châu lục.

Sở hữu bảng thành tích đồ sộ với Premier League, FA Cup và Champions League trong màu áo Man City, Gundogan chắc chắn sẽ là một quân bài chiến lược trong tham vọng vươn mình của Galatasaray.