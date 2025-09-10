Bất ngờ ứng viên thay Amorim ở MU: Cựu HLV của Arsenal, từng bị sa thải năm 2019

Theo Football Insider, MU coi Emery là một ứng viên tiềm năng, dù chiếc ghế của Amorim hiện tại vẫn tạm an toàn ở Old Trafford. Trong khi đó, nhà cầm quân Aston Villa lại bị soi xét sau khởi đầu thảm họa ở mùa giải mới.

🔥 Khởi đầu của MU: hai góc nhìn trái ngược

Có thể nhìn nhận mùa giải của MU theo hai cách: một mặt họ đang đứng trên cả "ứng viên vô địch" Manchester City, nhưng mặt khác lại bị Grimsby Town loại ngay từ vòng 2 League Cup.

HLV Amorim đang chịu sức ép không nhỏ

Thất bại trước đối thủ tí hon khiến nhiều người nghi ngờ tương lai của HLV Ruben Amorim. Tuy nhiên, chiến thắng sít sao trước Burnley cùng việc leo lên trên Man City đã phần nào thay đổi quan điểm.

⚡ Thử thách lớn: Man City và Chelsea đang chờ

MU cần một sự bứt phá ngay lập tức khi lịch thi đấu tiếp theo là Man City và Chelsea tại Premier League. Nếu thất bại ở cả hai trận, khả năng Amorim bị sa thải sẽ tăng cao.

Dù đã có tin đồn về Andoni Iraola hay Oliver Glasner, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" vẫn đang giữ niềm tin vào Amorim. Nhưng sự kiên nhẫn có thể không kéo dài nếu kết quả tiếp tục tệ hại.

MU có thể nhắm HLV Emery thay Amorim

💰 Rủi ro tài chính và sức ép từ CĐV

MU hiểu rõ hệ quả tài chính nếu sa thải Amorim, nhưng tình hình sa sút có thể buộc họ phải hành động. Sự kiên nhẫn của người hâm mộ đang cạn dần sau chuỗi kết quả thất vọng.

Trong bối cảnh đó, cái tên Unai Emery một lần nữa trở lại danh sách tiềm năng, giống như hồi đầu năm khi Amorim từng bị đặt dấu hỏi về năng lực.

🎯 Aston Villa sa sút, Emery lọt tầm ngắm

Ở phía bên kia, Aston Villa cũng có khởi đầu tệ hại không kém. Sau một mùa hè trầm lắng, đội bóng của HLV Unai Emery mới bổ sung một vài bản hợp đồng muộn. Nhưng kết quả hiện tại của đội chủ sân Villa Park chỉ là 2 trận thua, 1 trận hòa và chưa ghi nổi bàn thắng nào.

MU đang theo dõi sát tình hình của Emery – cựu HLV Arsenal năm nay 53 tuổi. Nếu Aston Villa tiếp tục khủng hoảng và sa thải nhà cầm quân người Tây Ban Nha, MU có thể coi Emery là ứng viên sáng giá thay Amorim. Tuy nhiên, nhiều yếu tố vẫn cần “ăn khớp” trước khi kịch bản này trở thành hiện thực.

Emery từng cùng Arsenal về nhì ở Europa League 2018/19

📰 Bản hồ sơ đáng chú ý

Mùa giải 2024/25, HLV Unai Emery gây tiếng vang khi đưa Aston Villa vào đến tứ kết Champions League và cán đích Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 6 Ngoại hạng Anh. Họ có cùng 66 điểm như Newcastle nhưng thua kém chỉ số phụ. Nếu Aston Villa không thua đau chính MU ở Old Trafford ở vòng đấu hạ màn, thì đoàn quân của HLV Emery đã có vé dự Champions League mùa này.

HLV Emery từng dẫn dắt Arsenal giai đoạn từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2019 với tỷ lệ thắng 55,1%. Ông bị đội chủ sân Emirates sa thải vào ngày 29/11/2019. Trước đó, ở trận chung kết Europa League 2018/19, "Pháo thủ" thua đau đớn Chelsea 1-4.

Trong sự nghiệp, Emery từng đoạt cú hat-trick vô địch Europa League 3 mùa liên tiếp cùng Sevilla, từ 2013 đến 2016. Sau đó ở PSG, ông giúp đội bóng thành Paris giành thêm 7 danh hiệu lớn nhỏ.

Từ ngày 1/11/2022 đến nay, Emery dẫn dắt Aston Villa và biến đội bóng này thành một thế lực đáng gờm tại giải Ngoại hạng Anh, dù không có ngân sách chuyển nhượng lớn như nhiều đội bóng khác.