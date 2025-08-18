MU đồng ý bán Sancho 20 triệu bảng cho Roma, lộ lý do thương vụ đổ bể

💔Thương vụ MU bán Sancho cho Roma đổ bể

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, MU sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị trị giá 20 triệu bảng từ Roma, khi “Quỷ đỏ” muốn đẩy Sancho ra đi trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Trở ngại chính nằm ở thỏa thuận cá nhân, khi Sancho và Roma chưa thể đạt được đồng thuận, khiến cuộc đàm phán rơi vào bế tắc.

Sancho từ chối đề nghị của Roma

HLV Gian Piero Gasperini của Roma thậm chí đã trực tiếp thảo luận với Sancho qua hai cuộc gọi riêng, và đội bóng thủ đô Italia kỳ vọng nhận được phản hồi tích cực từ cầu thủ chạy cánh 25 tuổi. Tuy nhiên, Sancho lại đang cân nhắc, tương tự như cách anh làm với tất cả các CLB khác quan tâm đến việc chiêu mộ mình.

Nhà báo Gianluca Di Marzio tiết lộ, Roma dường như không muốn chờ lâu hơn và buộc chuyển hướng sang các mục tiêu khác. Theo chuyên gia chuyển nhượng Nicolo Schira, lý do chính khiến thương vụ này đổ bể là mức lương. Hiện Sancho đang nhận 10,5 triệu euro/năm tại MU (hợp đồng đến 2026, kèm tùy chọn đến 2027) và đã từ chối đề nghị của Roma với hợp đồng đến 2030, mức lương chỉ 5 triệu euro/năm.

Besiktas của cựu HLV MU Ole Gunnar Solskjaer cũng bày tỏ sự quan tâm đến Sancho, nhưng hai bên thậm chí chưa bước vào đàm phán. Ngôi sao người Anh không muốn cân nhắc chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ trước tháng 9, khiến thương vụ này tạm thời bị tạm hoãn.

Khi kỳ chuyển nhượng mùa hè bước vào giai đoạn quyết định, tương lai của Sancho vẫn chưa được định đoạt. MU sẵn sàng đẩy ngôi sao người Anh ra đi để giảm tải nhân sự, nhưng cầu thủ chạy cánh 25 tuổi đang từ từ cân nhắc trước khi quyết định bến đỗ tiếp theo.

🌑Tương lai vẫn mù mịt

Sancho được MU thông báo phải tìm CLB mới trong mùa hè này và nằm cùng “bomb squad” với Alejandro Garnacho và Antony. Ngôi sao người Anh bị loại khỏi danh sách thi đấu của MU trong trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Arsenal vào cuối tuần qua. Sau khi bị tước áo số 25 vào mùa hè năm ngoái, Sancho thậm chí không có số trong chương trình trận đấu của đội chủ sân Old Trafford.

Mùa trước, HLV Erik Ten Hag, người tiền nhiệm của HLV Ruben Amorim, đã gửi Sancho đi cho mượn tại Chelsea. Ngôi sao người Anh ghi được 5 bàn và có 10 pha kiến tạo cho đội chủ sân Stamford Bridge sau 41 trận trên mọi đấu trường. Anh hy vọng được Chelsea mua đứt, nhưng “The Blues” quyết định trả 5 triệu bảng tiền phạt để trả cầu thủ 25 tuổi trở lại MU.

Bên cạnh việc tìm bến đỗ cho Sancho, MU cũng đang ráo riết tìm CLB mới cho Garnacho và Antony trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. “Quỷ đỏ” vẫn đang đàm phán với Chelsea về Garnacho, trong khi Antony muốn trở lại Real Betis.