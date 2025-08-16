Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
02/09/2025

Sao MU Sancho xăm tên nữ rapper bốc lửa lên cổ, thăng hoa trong tình yêu

Ngôi sao Jadon Sancho đã thể hiện tình yêu với nữ rapper Saweetie bằng việc xăm tên cô lên cổ của mình.

   

❤️Sancho xăm tên nữ rapper lên cổ

Gần đây, Sancho đã xuất hiện cùng nữ rapper Saweetie ở 1 cửa hàng xăm có tiếng tại California (Mỹ). Những hình ảnh từ tài khoản Instagram của tiệm xăm này cho thấy ngôi sao người Anh đã xăm từ "Qiava", tên đệm của Saweetie lên cổ, đoạn phía sau tai trái.

Sancho xăm tên người tình lên cổ

Sancho xăm tên người tình lên cổ

Sancho còn xóa vết xăm cũ trên tay với dòng chữ "her only" bằng thiết kế hoa đầy màu sắc. Hiện chưa rõ người yêu cũ được nhắc đến trong hình xăm này là ai.

Sancho xóa dòng chữ "her only" ở tay

Sancho xóa dòng chữ "her only" ở tay

Tin đồn về mối quan hệ tình cảm giữa Sancho và Saweetie nổi lên từ tháng 5. Khi ăn mừng chiến thắng của Chelsea tại trận chung kết Europa Conference League, Sancho đã giơ cao điện thoại trong lúc trò chuyện cùng Trevoh Chalobah. Những người hâm mộ tinh mắt đã nhận ra hình ảnh của Saweetie trên màn hình điện thoại của anh. Ngoài ra, cặp đôi còn được bắt gặp ôm nhau ở sân Stamford Bridge ở mùa giải đã qua.

Sancho có tình yêu đẹp với nữ rapper

Sancho có tình yêu đẹp với nữ rapper

Sancho sự nghiệp lận đình, tình yêu thăng hoa

Việc Sancho đi xăm hình xuất hiện trong bối cảnh anh đang tiến gần hơn đến việc rời MU. AS Roma hiện bày tỏ sự quan tâm tới ngôi sao sinh năm 2000. Tơ Daily Mail cho biết đội bóng Italia đang thảo luận về khả năng mượn Sancho kèm tùy chọn mua đứt, nhưng "Quỷ đỏ"chỉ muốn bán đứt cầu thủ 25 tuổi này ở phiên chợ hè 2025. 

Sancho hiện bị cô lập ở MU khi anh không nằm trong kế hoạch của HLV Amorim ở mùa giải 2025/26. Rào cản khiến cầu thủ này hiện vẫn chưa có bến đỗ mới chính là ở mức lương cao mà anh đòi hỏi. Tiền vệ người Anh muốn hưởng con số 250.000 bảng/tuần. 

Mùa giải trước, Sancho thi đấu dưới dạng cho mượn tại Chelsea, nơi anh giành chức vô địch Conference League. Trước đó, anh cũng từng được cho mượn ở Dortmund, CLB giúp tên tuổi cầu thủ này vươn xa trên bản đồ bóng đá châu Âu.

MU loay hoay với Rashford, Sancho, Garnacho, Antony: Sai lầm quá khứ kéo lùi "Quỷ đỏ"
MU loay hoay với Rashford, Sancho, Garnacho, Antony: Sai lầm quá khứ kéo lùi "Quỷ đỏ"

Marcus Rashford, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho và Antony – bốn cái tên từng được xem là "tương lai hàng công", giờ bỗng dưng hóa thành gánh nặng...

Bấm xem >>

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

-16/08/2025 08:39 AM (GMT+7)
