Sancho & bạn gái dính bê bối mới: Lộ tin nhắn nhạy cảm, bị tố quỵt tiền

💥 Ngôi sao MU bị kéo vào vụ lùm xùm tài chính cùng bạn gái Saweetie

Jadon Sancho – cầu thủ Manchester United đang được cho mượn tại Aston Villa – bất ngờ bị kéo vào một vụ bê bối liên quan đến bạn gái, nữ rapper người Mỹ Saweetie.

Sancho và bạn gái dính phốt

Cả hai bị Maybach Mayy, người tự nhận là quản lý cũ của Saweetie, cáo buộc quỵt tiền công cho các buổi tổ chức và tour diễn, trong đó có chuyến lưu diễn châu Phi hồi đầu năm.

Mayy đăng hàng loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn lên Instagram, khẳng định chính cô là người giới thiệu Saweetie với Sancho, thậm chí gọi cầu thủ này là “client” (khách hàng).

“Tôi từng là quản lý tour của cô ta. Cô ta đạt được thứ mình muốn và chẳng trả đồng nào. Tôi chỉ muốn tiền của mình”, Mayy viết, đồng thời tố Saweetie bảo Sancho đừng trả tiền để né nghĩa vụ.

🔥 Mayy chuyển hướng công kích Sancho: “Anh không được yên đâu!”

Không dừng lại ở Saweetie, Mayy tiếp tục “đốt thêm dầu vào lửa” bằng việc nhắm thẳng vào Sancho: “Sancho, anh không thể đá bóng bình yên trong khi còn nợ tôi. Anh sống vui vẻ ngoài kia - tất cả là lỗi của anh, đồ nhỏ nhen”.

Phía Sancho và Saweetie hiện đều giữ im lặng, còn đại diện cầu thủ từ chối bình luận.

Dù khoác áo MU, Chelsea hay Aston Villa, nơi nào Sancho cũng tạo phốt

💔 Tình yêu công khai - scandal bủa vây

Trước đó, Saweetie từng xuất hiện trên khán đài sân Stamford Bridge khi Sancho còn khoác áo Chelsea theo dạng cho mượn. Anh chạy đến ôm cô ngay trên đường biên, khiến mạng xã hội “bùng nổ”.

Sancho thậm chí xăm tên đệm “Qiava” của Saweetie sau tai trái – minh chứng cho mối quan hệ nghiêm túc giữa đôi bên.

⚽ Phong độ sân cỏ của Sancho chao đảo giữa bão đời tư

Hiện Sancho chỉ mới ra sân 8 phút ở Premier League và 1 lần đá chính tại League Cup cho Aston Villa.

HLV Unai Emery cho biết ông vẫn tin tưởng sẽ giúp Sancho lấy lại phong độ để trở lại tuyển Anh trước World Cup.

Tuy nhiên, với scandal “nợ nần – tình ái” vừa bùng nổ, Sancho chắc chắn sẽ phải đối mặt với áp lực khổng lồ khi Premier League trở lại cuối tuần này. Đội bóng anh đang khác áo sẽ có chuyến làm khách được đánh giá là khó khăn đến sân của Tottenham lúc 20h ngày 19/10 (giờ Hà Nội)

Sancho chưa thể hiện được gì kể từ khi gia nhập Aston Villa

🧩 Sancho có đứng vững?

Từ chàng cầu thủ từng được kỳ vọng là tương lai của MU, Sancho giờ đây đang mắc kẹt giữa đời sống cá nhân rối ren và phong độ thất thường.

Câu hỏi lớn đặt ra: Liệu Sancho có thể đá bay scandal đang phủ bóng quanh mình để cứu lại hình ảnh và sự nghiệp hay không? Đó là câu hỏi lớn mà chỉ Sancho mới có thể trả lời.