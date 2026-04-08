Sân Nou Camp thành "lò xay" của châu Âu, Atletico run rẩy đấu Barca ở Cúp C1

"Lò xay" châu Âu

Chỉ vài ngày sau khi gặp nhau ở La Liga, Barcelona và Atletico Madrid sẽ lại đấu nhau nhưng ở đấu trường Champions League (2h, 9/4, tứ kết lượt đi). Barca vừa thắng 2-1 nhưng trận đấu cuối tuần qua chẳng có nhiều ý nghĩa cho Atletico.

Họ không thể đuổi kịp nhóm vô địch nhưng quá an toàn ở vị trí top 4, nên Diego Simeone tung ra đội hình B, thậm chí đăng ký Julian Alvarez và Ademola Lookman đá chính nhưng rút tên họ trước khi trận đấu bắt đầu.

Barcelona sẽ gặp lại Atletico giữa tuần này nhưng với bối cảnh khác xa trận đấu đêm thứ Bảy vừa qua

Hansi Flick và không ít cầu thủ Barca hẳn cũng biết điều đó và họ sẽ trông chờ một trận đấu khó hơn nhiều vào đêm thứ Tư (2h, 9/4). Nhưng Barca có lợi thế sân nhà, bình thường lợi thế này không hẳn to tát nhưng riêng với Barca lúc này nó lại là một thứ vũ khí đáng sợ: Nou Camp như một lò xay đối thủ.

Kể từ ngày sân Nou Camp trở lại hoạt động hôm 22/11/2025, Barca đã hoàn toàn áp đảo khi đá sân nhà. Không thua, không hòa, toàn thắng 13 trận ở mọi đấu trường. Thực tế nếu tính tất cả các trận sân nhà của Barca mùa này, Barca mới chỉ thua PSG 1-2 trên sân nhà.

Không những vậy, nhiều trận thắng tại Nou Camp diễn ra rất tưng bừng. Họ nã 4 bàn không gỡ trước Athletic Bilbao ở ngày trở lại, vùi dập Newcastle 7-2, thắng 3-0 ở lượt về bán kết Cúp nhà Vua trước Atletico, đánh bại Sevilla 5-2 và hạ ứng viên top 4 Villarreal 4-1.

Tổng cộng 45 bàn đã được ghi trong 13 trận toàn thắng tại Nou Camp mùa này, trung bình 3,46 bàn/trận. Đây là một con số choáng váng ở bất cứ góc độ nào.

Lợi thế kích thước

Điều gì khiến Barca đá “bay” đến vậy ở sân nhà? Cần nhấn mạnh rằng Nou Camp lúc này vẫn chưa mở hết mọi khán đài, từ khi Barca trở lại thi đấu ở đây các khán đài được mở lần lượt nên sức chứa không bao giờ ở mức tối đa.

Barca khi đá sân nhà có lợi thế lớn trong việc triển khai lối chơi, kết hợp với sự cổ vũ của khán giả

Bên cạnh sở hữu hàng tấn công cực kỳ linh hoạt trong một đội hình có nhiều ngôi sao có thể phát triển bóng hay, chính Nou Camp cũng tạo ra lợi thế cho Barca khi thi đấu. Mặt sân Nou Camp có kích thước rộng đồng nghĩa Barca có thể tản đội hình ra để tổ chức tình huống dễ hơn, họ sẽ có khoảng trống để chuyền cho nhau, để chọc khe cho tiền đạo thoát xuống.

Tất nhiên thách thức cho mặt sân này cũng là việc các cầu thủ Barca phải chạy nhiều khi pressing, hơn nữa đối thủ phản công sẽ có điều kiện rót bóng ra sau hàng thủ chủ nhà. Lối chơi của Hansi Flick do vậy đòi hỏi các hậu vệ phải rất nhanh trong phản ứng lẫn áp dụng bẫy việt vị, kết hợp với thủ môn luôn cảnh giác lao ra ngoài vòng cấm nếu có biến.

Các cầu thủ Atletico chẳng lạ lẫm gì mặt sân Nou Camp, nhưng 2 lần mùa này họ đến thăm nơi đây đều đã phải nhận 3 bàn thua ra về. Barca hiện đã mất Raphinha trong khi phong độ của Lewandowski và Torres không ổn định, dù vậy Yamal, Olmo vẫn đang đá hay và trên sân nhà các chân sút của Barca vẫn tỏ ra sắc bén, nên đêm thứ Tư hứa hẹn là một đêm dài cho Diego Simeone và các học trò.