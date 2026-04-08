Tennis đỉnh cao Monte Carlo: Zverev tung hoành, Medvedev đấu "nảy lửa" Berrettini

Cristian Garin - Alexander Zverev: Khoảng 17h30, 8/4 (vòng 2 Monte Carlo Masters)

Garin đang có chuỗi ba chiến thắng liên tiếp, mới nhất là màn vượt qua Matteo Arnaldi khá thuyết phục. Dù có thời điểm chệch choạc khi bị bẻ game ở set hai, anh vẫn kiểm soát tốt thế trận nhờ khả năng phòng ngự bền bỉ và lối chơi đặc trưng trên sân đất nện. Khi đạt phong độ cao, Garin là mẫu tay vợt rất khó chịu với những pha bóng kéo dài và độ lì đáng nể từ cuối sân.

Trận đấu được chờ đợi giữa Zverev (bên trái) gặp Garin (bên phải)

Tuy nhiên, thử thách lần này hoàn toàn khác. Zverev bước vào giải với nền tảng phong độ ổn định khi liên tiếp tiến sâu tại các giải lớn gần đây. Anh đều góp mặt ở bán kết Indian Wells và Miami, hai lần chạm trán Jannik Sinner. Nếu thất bại đầu tiên khá chóng vánh, thì ở Miami, tay vợt Đức đã chơi sòng phẳng và chỉ chịu khuất phục trước màn giao bóng xuất sắc từ đối thủ. Nhìn tổng thể, ngoài cú sảy chân bất ngờ tại Mexico, Zverev vẫn duy trì được sự ổn định của một tay vợt hàng đầu.

Xét về đối đầu, Garin đang nhỉnh hơn 2-1, nhưng những cuộc chạm trán trước đó không còn phản ánh đúng tương quan hiện tại. Zverev vượt trội về sức mạnh, giao bóng và khả năng kết thúc điểm, trong khi Garin cần kéo trận đấu vào những loạt bóng bền để tìm cơ hội. Trên thực tế, nếu tay vợt Đức duy trì được sự chắc chắn ở các game cầm giao bóng, anh sẽ hạn chế tối đa “đất diễn” của đối thủ.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng sau 2 set.

Daniil Medvedev - Matteo Berrettini: Khoảng 16h, 8/4 (vòng 2 Monte Carlo Masters)

Medvedev bước vào giải sau khi bị chặn lại tại Miami bởi Francisco Cerúndolo, nhưng điều đó không làm lu mờ khởi đầu mùa giải rất ấn tượng của anh. Tay vợt người Nga đã giành hai danh hiệu tại Brisbane và Dubai, đồng thời vào chung kết Indian Wells, nơi anh đánh bại Carlos Alcaraz ở bán kết. Dù đất nện không phải mặt sân ưa thích, Medvedev vẫn đủ bản lĩnh và sự ổn định để duy trì thế trận trước đa số đối thủ.

Medvedev (bên phải) chưa thua trước tay vợt Ý (bên trái)

Ở chiều ngược lại, Berrettini có khởi đầu thuận lợi khi vượt qua vòng một nhờ việc Roberto Bautista Agut bỏ cuộc sớm. Tuy nhiên, đó chưa phải bài kiểm tra thực sự cho tay vợt Ý. Lối chơi dựa nhiều vào cú giao bóng và thuận tay uy lực của Berrettini thường bị giảm hiệu quả trên mặt sân đất nện chậm, nơi bóng nảy cao và thời gian xử lý kéo dài hơn.

Thống kê đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về Medvedev với tỷ số 3-0, dù đây là lần đầu hai tay vợt gặp nhau trên sân đất nện. Điểm mấu chốt nằm ở khả năng kéo dài các loạt bóng của Medvedev, buộc Berrettini phải đánh thêm và dễ mắc sai số. Nếu không duy trì được tỷ lệ giao bóng một cao, tay vợt Italia sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc giữ game giao bóng.

Dự đoán kết quả: Medvedev thắng sau 2 set.

Joao Fonseca - Arthur Rinderknech: Khoảng 17h30, 8/4 (vòng 2 Monte Carlo Masters)

Fonseca đã có chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp tại Monte Carlo khi vượt qua Gabriel Diallo một cách thuyết phục. Sau khi kiểm soát hoàn toàn set đầu, anh gặp chút khó khăn ở đầu set hai nhưng nhanh chóng điều chỉnh, thắng liền năm game để khép lại trận đấu. Điểm nổi bật của Fonseca là khả năng duy trì nhịp độ ổn định, sẵn sàng kéo dài các pha bóng và tận dụng tốt thời cơ khi đối thủ chững lại.

Fonseca (bên phải) rất hay nhưng Rinderknech (bên trái) sẵn sàng tạo ra bất ngờ

Ở phía bên kia, Rinderknech cũng có màn ra quân ấn tượng khi đánh bại Karen Khachanov. Tay vợt người Pháp phát huy tối đa lợi thế giao bóng khi thắng tới 79% điểm giao bóng một và gần như không cho đối thủ cơ hội bẻ game. Tuy nhiên, lối chơi thiên về sức mạnh của anh thường bị hạn chế phần nào trên mặt sân đất nện, nơi các pha bóng cần thêm sự kiên nhẫn và khả năng phòng ngự.

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở cách hai tay vợt xử lý những loạt bóng dài. Fonseca tỏ ra linh hoạt, di chuyển tốt và ngày càng tự tin trong việc điều tiết nhịp độ trận đấu. Ngược lại, Rinderknech sẽ phụ thuộc nhiều vào hiệu quả giao bóng, nếu không duy trì được lợi thế này, anh dễ bị cuốn vào thế trận bất lợi.

Dự đoán kết quả: Fonseca thắng sau 2 set.

Lịch thi đấu Monte Carlo ngày 8/4