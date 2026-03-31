Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brazil vs Croatia 01/04/26 - Trực tiếp
Logo Brazil - BRA Brazil
1
Logo Croatia - CRO Croatia
0
Mexico vs Bỉ 01/04/26 - Trực tiếp
Logo Mexico - MEX Mexico
1
Logo Bỉ - BEL Bỉ
0
Hải Phòng vs Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Port Vale - PVL Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Salah được khuyên không sang Mỹ đá cặp Messi, lộ diện 2 ông lớn theo đuổi

Sự kiện: Mohamed Salah Bayern Munich Inter Miami

Tương lai của Salah ngày càng "nóng" khi 2 đội bóng lớn châu Âu sẵn sàng chiêu mộ anh sau mùa giải này.

   

Dấu hỏi tương lai Salah

Tuần trước, Mohamed Salah gây xôn xao dư luận khi xác nhận rời Liverpool vào mùa hè, qua đó khép lại 9 năm gắn bó với đội chủ sân Anfield. Đáng chú ý, tiền đạo người Ai Cập mới gia hạn hợp đồng cách đây 1 năm kèm mức đãi ngộ 400.000 bảng/tuần.

Cho đến nay, tương lai của Salah vẫn chưa được định đoạt, trong bối cảnh anh đang thu hút sự quan tâm từ nhiều đội bóng tại châu Âu, Saudi Arabia và Mỹ.  Người đại diện Ramy Abbas Issa của siêu sao 33 tuổi cũng cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa biết Mohamed sẽ thi đấu ở đâu vào mùa giải tới. Điều đó cũng có nghĩa là không ai khác biết cả".

Bayern Munich và PSG muốn chiêu mộ Salah

Năm 2023, Al Ittihad từng đưa ra lời đề nghị trị giá 150 triệu bảng nhằm thuyết phục Liverpool nhả Salah nhưng bị từ chối. Cách đây chưa lâu, giới truyền thông đưa tin Inter Miami - đội bóng chủ quản của Lionel Messi - cũng gia nhập cuộc đua chiêu mộ Salah.

2 "ông lớn" theo đuổi, được khuyên không nên sang Mỹ

Tuy nhiên trong bài phỏng vấn với ON Sport, Giám đốc đội tuyển Ai Cập, Ibrahim Hassan, tiết lộ Salah đã nhận được lời đề nghị từ 2 đội bóng lớn là Bayern Munich và PSG. Mặt khác, vị quan chức này khuyên anh tiếp tục thi đấu tại châu Âu thay vì sang Mỹ "dưỡng già":

“Cá nhân tôi muốn Salah ở lại châu Âu. Tôi đã nghe về những lời đề nghị từ PSG, Bayern Munich và cả các CLB Italia. Nếu chuyển đến MLS, cậu ấy sẽ ở rất xa ánh đèn sân khấu. Người ta sẽ không còn nhớ đến cậu ấy, giống như bây giờ tôi cũng không còn nhớ nhiều đến Lionel Messi".

Thời điểm hiện tại, Salah không hội quân cùng ĐT Ai Cập vì chấn thương, qua đó bỏ lỡ 2 trận giao hữu với Saudi Arabia (thắng 4-0) và Tây Ban Nha (2h, 1/4).

Dù vậy, anh dự kiến sẽ góp mặt ở cuộc chạm trán giữa Liverpool và Man City thuộc khuôn khổ tứ kết FA Cup vào 18h45 ngày 4/4. Đây cũng là trận đấu đầu tiên siêu sao người Ai Cập góp mặt kể từ thông báo chia tay Liverpool, vì vậy anh càng nhận được nhiều sự chú ý hơn.

8

Minigame đã kết thúc

Thông báo kết quả dự đoán

Việt Nam
Malaysia

Số người dự đoán có kết quả đúng hợp lệ

667

Thể lệ
Liverpool lộ diện hình hài thời hậu Salah, Enrique chấm dứt tin đồn với MU (Clip tin nóng)

(Clip tin nóng) Liverpool sẽ có hình hài mới thời hậu Salah với trọng tâm đặt vào bộ tứ tấn công.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-31/03/2026 02:07 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Mohamed Salah Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN