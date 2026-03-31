Salah được khuyên không sang Mỹ đá cặp Messi, lộ diện 2 ông lớn theo đuổi

Dấu hỏi tương lai Salah

Tuần trước, Mohamed Salah gây xôn xao dư luận khi xác nhận rời Liverpool vào mùa hè, qua đó khép lại 9 năm gắn bó với đội chủ sân Anfield. Đáng chú ý, tiền đạo người Ai Cập mới gia hạn hợp đồng cách đây 1 năm kèm mức đãi ngộ 400.000 bảng/tuần.

Cho đến nay, tương lai của Salah vẫn chưa được định đoạt, trong bối cảnh anh đang thu hút sự quan tâm từ nhiều đội bóng tại châu Âu, Saudi Arabia và Mỹ. Người đại diện Ramy Abbas Issa của siêu sao 33 tuổi cũng cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa biết Mohamed sẽ thi đấu ở đâu vào mùa giải tới. Điều đó cũng có nghĩa là không ai khác biết cả".

Bayern Munich và PSG muốn chiêu mộ Salah

Năm 2023, Al Ittihad từng đưa ra lời đề nghị trị giá 150 triệu bảng nhằm thuyết phục Liverpool nhả Salah nhưng bị từ chối. Cách đây chưa lâu, giới truyền thông đưa tin Inter Miami - đội bóng chủ quản của Lionel Messi - cũng gia nhập cuộc đua chiêu mộ Salah.

2 "ông lớn" theo đuổi, được khuyên không nên sang Mỹ

Tuy nhiên trong bài phỏng vấn với ON Sport, Giám đốc đội tuyển Ai Cập, Ibrahim Hassan, tiết lộ Salah đã nhận được lời đề nghị từ 2 đội bóng lớn là Bayern Munich và PSG. Mặt khác, vị quan chức này khuyên anh tiếp tục thi đấu tại châu Âu thay vì sang Mỹ "dưỡng già":

“Cá nhân tôi muốn Salah ở lại châu Âu. Tôi đã nghe về những lời đề nghị từ PSG, Bayern Munich và cả các CLB Italia. Nếu chuyển đến MLS, cậu ấy sẽ ở rất xa ánh đèn sân khấu. Người ta sẽ không còn nhớ đến cậu ấy, giống như bây giờ tôi cũng không còn nhớ nhiều đến Lionel Messi".

Thời điểm hiện tại, Salah không hội quân cùng ĐT Ai Cập vì chấn thương, qua đó bỏ lỡ 2 trận giao hữu với Saudi Arabia (thắng 4-0) và Tây Ban Nha (2h, 1/4).

Dù vậy, anh dự kiến sẽ góp mặt ở cuộc chạm trán giữa Liverpool và Man City thuộc khuôn khổ tứ kết FA Cup vào 18h45 ngày 4/4. Đây cũng là trận đấu đầu tiên siêu sao người Ai Cập góp mặt kể từ thông báo chia tay Liverpool, vì vậy anh càng nhận được nhiều sự chú ý hơn.