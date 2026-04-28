Salah đến Al Nassr là hiểm họa với Ronaldo: 1 núi không thể có 3 hổ

Truyền thông Saudi Arabia gần đây rộ lên thông tin HLV Jorge Jesus của Al Nassr muốn có sự phục vụ của tiền đạo Salah. Ngôi sao người Ai Cập sẽ chia tay Liverpool khi mùa giải 2025/26 khép lại.

Với đẳng cấp của Salah, người hâm mộ Al Nassr kỳ vọng hàng công đội nhà được nâng cấp đáng kể, nhất là khi đội bóng còn có những tiền đạo chất lượng khác như Mane hay Ronaldo. Nhưng trên thực tế, mọi chuyện không dễ dàng như vậy.

Salah sẽ không dễ gì hòa nhập được với Ronaldo

Ronaldo, Mane và Salah đều là những mẫu tiền đạo mạnh về dứt điểm và có sự ích kỷ. Họ lại chơi ở 3 vị trí khác nhau trên sân nên có thể ghép vào cùng đội hình. Việc này dễ dẫn tới chuyện mạnh ai nấy đá.

Thời điểm Mane và Salah chung chiến tuyến tại Liverpool, Firmino là người đá thầm lặng, đồng đội hơn để giúp 2 đồng đội tỏa sáng thường xuyên. Dẫu vậy, Mane và Salah vẫn có lúc tranh cãi nhau. Ronaldo lại không giống Firmino, khi anh là người luôn muốn bản thân là trung tâm của toàn đội.

Hãy thử tưởng tượng, trong ngày 3 cầu thủ này khong có phong độ tốt nhất, nhưng lại không chịu phối hợp với nhau, Al Nassr sẽ trông tệ hại đến nhường nào.

Mức lương mà Al Nassr phải trả cho Salah dự báo cũng không hề thấp. Trong khi đó, vốn dĩ phong độ của ngôi sao người Ai Cập suy giảm nhiều trong thời gian gần đây.

Không chỉ có sự ích kỷ giống Ronaldo và Mane khi thi đấu, Salah còn có cái tôi rất lớn. Anh không ít lần trả lời phỏng vấn gây tranh cãi tại Liverpool. Không thể ngoại trừ khả năng điều đó tiếp diễn nếu ngôi sao sinh năm 1992 tới Al Nassr.

Ronaldo có thói quen tương tự Salah. Việc này khiến phòng thay đồ của Al Nassr dễ có nguy cơ rơi vào tình trạng loạn.