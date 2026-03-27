Salah rời Liverpool, lọt top 10 cầu thủ Ngoai hạng Anh sa sút nhất mùa

9 năm là thời gian Mohamed Salah đã dành để cống hiến Liverpool và đưa CLB này trở lại nhóm những đội bóng mạnh nhất châu Âu. Do đó quyết định chia tay đội vào cuối mùa của anh không khỏi để lại sự bùi ngùi từ các cổ động viên.

Mặc dù vậy Salah của 2025/26 có một sự sa sút rất nghiêm trọng về mặt phong độ, khiến quyết định chia tay trở nên nhẹ nhàng cho tất cả các bên. Anh chắc chắn nằm trong top 10 cầu thủ sa sút nhất của Premier League mùa giải này, nhưng 9 cầu thủ khác có những ai?

1. Mohamed Salah (Liverpool): Từ 29 bàn & 19 kiến tạo mùa trước, mùa này Salah chỉ có 5 bàn & 6 kiến tạo và đó là chưa nói đến chuỗi trận tịt ngòi cực dài của tiền đạo người Ai Cập từ cuối năm 2025 sang đầu năm nay. Salah giờ còn không qua nổi người như trước đây, thường xuyên bị chặn lại bởi những hậu vệ biên trình độ tầm thường của giải.

2. Bukayo Saka (Arsenal): Fan Arsenal đang kêu gọi Mikel Arteta phải cho Saka nghỉ nhiều hơn, bởi rõ ràng phong độ của anh đã tụt dốc. Từ chỗ 2 lần dẫn đầu danh sách ghi bàn của CLB trong 3 mùa giải qua, Saka mùa này ghi có 6 bàn & 3 kiến tạo ở Premier League. Đáng sợ là Saka đang thui chột ở tuổi 24 vì đá quá sức dù bị rách dây chằng cách đây 15 tháng.

3. Ibrahima Konate (Liverpool): Đến những pha xử lý, đỡ bóng đơn giản Konate cũng có thể biến thành phức tạp, và phong độ của trung vệ này dường như luôn sụt xuống bất cứ khi nào có tin đồn anh được Real Madrid quan tâm.

Konate & Mac Allister

4. Alexis Mac Allister (Liverpool): Lại 1 cầu thủ nữa của Liverpool, Mac Allister mùa này có rất nhiều tình huống xử lý hỏng “chí mạng” ngay ở giữa sân khiến đội nhà lâm vào nguy khốn, và hiệu quả tấn công của anh cũng suy giảm. Dù mới 27 tuổi nhưng có vẻ tiền vệ người Argentina đã tỏ ra quá tải.

5. Ollie Watkins (Aston Villa): Sau 34 pha tham gia bàn thắng mùa 2023/24 và 24 pha ở mùa 2024/25, mùa này Watkins mới chỉ chạm mốc 10. Nhưng vấn đề không chỉ ở bàn thắng hay kiến tạo, Watkins xử lý hỏng nhiều ngay cả trong những trận đấu mà anh có nhiều khoảng trống hoạt động. Trong khi những cầu thủ mất phong độ vẫn có thể đá như hùm như hổ khi ra châu Âu, Watkins không có bàn hay kiến tạo nào khi đá ở Europa League.

6. Sandro Tonali (Newcastle): Đang có những tin đồn rằng phong độ đi xuống mùa này của Tonali đến từ việc anh đã hết hứng thú với Newcastle và đang tìm đường chuồn sang một CLB lớn khác ở Premier League, đặc biệt là tin đồn về Arsenal.

7. Micky Van de Ven (Tottenham): Mùa trước Van de Ven vắng mặt đã được xem là lý do Tottenham về đích thứ 17, và quả thực khi anh ra sân là đội đá tốt. Nhưng mùa này có vẻ chính Van de Ven không còn thiết tha thi đấu, từ mâu thuẫn với cựu HLV trưởng Thomas Frank cho tới sự chán nản vì thành tích đội không tốt. Màn trình diễn trước Crystal Palace tệ tới mức fan Spurs không còn lý do để nghĩ Van de Ven có sự tận tâm với CLB.

Palmer & Baleba

8. Carlos Baleba (Brighton): Từ một mục tiêu của MU, Baleba giờ còn không được đá chính ở Brighton. Có vẻ chính việc đầu ở Manchester còn người ở Brighton đã khiến cầu thủ này không tập trung thi đấu, và HLV Fabian Hurzeler cũng đủ thông minh để cho cầu thủ này lên ghế dự bị từ rất sớm trong mùa này.

9. Cole Palmer (Chelsea): Khó có thể nói Palmer đã sa sút, mà là hiệu quả của anh giảm đi vì chính Chelsea có những nước đi “tự hủy”. Palmer đá cực hay dưới thời HLV Pochettino và Maresca, nhưng Rosenior chỉ đưa Chelsea thắng 1 trong 5 vòng gần nhất và Palmer ghi bàn duy nhất trong trận thắng đó (trước Aston Villa).

10. Evanilson (Bournemouth): Có vẻ sự vắng mặt thường xuyên của Justin Kluivert đã khiến phong độ của Evanilson ảnh hưởng ít nhiều khi anh mới có 6 bàn & 2 kiến tạo mùa này. Điều ngạc nhiên là Evanilson thường xuyên ghi bàn/kiến tạo ở Tottenham, MU, Arsenal & Liverpool.