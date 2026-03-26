Liverpool chốt sa thải HLV Slot sau khi chia tay Salah, "đi đêm" với Alonso

Cuộc đua top 4 và lựa chọn chiến lược

Liverpool hiện kém đội xếp thứ tư là Aston Villa 5 điểm khi Premier League chỉ còn 7 vòng đấu. Dù vậy, theo nhiều nguồn tin, Xabi Alonso đã từ chối khả năng tiếp quản đội bóng ngay giữa mùa giải, thay vào đó ưu tiên một khởi đầu mới vào mùa hè.

Liverpool có thể chia tay cả Salah lẫn HLV Slot trong hè này

Quyết định này cho thấy Liverpool nhiều khả năng sẽ không có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện trong giai đoạn nước rút, mà sẽ tập trung hoàn tất mùa giải với bộ khung hiện tại.

Slot gánh trọng trách ở giai đoạn then chốt

Điều đó đồng nghĩa Arne Slot sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng trong phần còn lại của chiến dịch, bao gồm cả 2 trận tứ kết Champions League mang tính sống còn với Paris Saint Germain.

Đây được xem là thử thách lớn về bản lĩnh đối với vị chiến lược gia này, khi ông phải duy trì sự ổn định trong bối cảnh đội bóng chịu nhiều áp lực cả về thành tích lẫn tương lai chưa rõ ràng.

HLV Alonso nhiều khả năng sẽ trở lại Anfield

Tương lai Salah và giấc mơ trở lại của Alonso

Những tháng tới không chỉ là bài kiểm tra dành cho ban huấn luyện, mà còn cho cả tập thể Liverpool, trong bối cảnh đội bóng có thể đối mặt với sự ra đi của cả HLV lẫn ngôi sao chủ lực Mohamed Salah.

Trong khi đó, với Xabi Alonso, viễn cảnh trở lại Anfield, nơi ông từng có 210 lần ra sân với tư cách cầu thủ vẫn đang hiện hữu. Kịch bản này hứa hẹn mở ra một chương mới cho đội chủ sân Anfield. Hiện tại, Alonso vẫn đang thất nghiệp sau khi bị Real Madrid sa thải.

Theo tờ Daily Mail, đã có những cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo Liverpool với HLV Alonso. Về cơ bản, Slot chỉ hoàn tất nốt phần còn lại của mùa giải, còn chiếc ghế nóng tại Anfield được xem như đã dành cho Alonso.