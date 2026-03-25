"Vua" Salah rời Liverpool khép lại kỷ nguyên rực rỡ, "ngai vàng" khó tìm người thay

Sự kiện: Premier League 2025-26 Liverpool Mohamed Salah

Không nhiều huyền thoại Ngoại hạng Anh có thể so sánh được với Mohamed Salah. Nhưng ngày vui nào rồi cũng phải khép lại, khi tiền đạo này tuyên bố rời Anfield sau mùa giải 2025/26.

   

Sự vĩ đại không thể phủ nhận

Salah đã giành mọi danh hiệu có thể cùng Liverpool. Nhưng điều khiến tiền đạo người Ai Cập nổi bật hơn hẳn chính là khát khao ghi bàn và kiến tạo không ngừng nghỉ. Anh trở thành một trong những tiền đạo cánh hay nhất thế giới sân tại Anfield, tạo ra những con số khủng không thể tranh cãi.

Cụ thể, Salah đã ghi 189 bàn sau 310 trận Ngoại hạng Anh cho Liverpool, kèm theo 92 kiến tạo. Tổng cộng, anh tham gia trực tiếp vào 281 bàn thắng ở sân chơi cao nhất nước Anh từ khi đến với "The Kop" vào năm 2017. 

Người theo sát nhất trong cùng khoảng thời gian là cựu ngôi sao Tottenham Son Heung Min với 173 lần đóng góp trực tiếp vào bàn thắng, kém Salah tới 108 lần. Ngay cả Kevin De Bruyne (150) và Bruno Fernandes (137) cũng không thể sánh kịp. Đáng chú ý, thành tích Salah đạt được cũng là ấn tượng nhất lịch sử Ngoại hạng Anh nếu chỉ xét trong màu áo 1 CLB.

Salah là 1 trong những cầu thủ lập nhiều kỷ lục nhất tại Ngoại hạng Anh trong 10 năm trở lại đây

Salah là 1 trong những cầu thủ lập nhiều kỷ lục nhất tại Ngoại hạng Anh trong 10 năm trở lại đây

Không chỉ tỏ ra vượt trội trong việc ghi bàn và kiến tạo, Salah cũng thể hiện đẳng cấp ở nhiều chỉ số khác. Theo số liệu từ Opta, kể từ khi đến Liverpool, anh dẫn đầu về số cơ hội tạo ra từ tình huống mở (534), số cú sút (1104), sút trúng đích (480) và số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương (2717).

Những màn trình diễn đẳng cấp của Salah mang về cho anh 4 chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh. Con số ấy ngang với kỷ lục của huyền thoại Thierry Henry.

Salah đã định nghĩa lại kỳ vọng tại Liverpool. Ngay cả trong mùa giải thử thách nhất, sự hiện diện của anh trên sân vẫn luôn mang đến cho khán giả niềm tin rằng khoảnh khắc kỳ diệu có thể đến bất cứ lúc nào.

Liverpool chắc chắn hài lòng với thương vụ khôn ngoan khi chiêu mộ Salah từ Roma với giá chỉ 36,9 triệu bảng cách đây gần 10 năm. Nhưng rồi cuộc vui nào cũng phải dừng lại.

Giờ đây, người ta sẽ dần đặt câu hỏi rằng Liverpool không có Salah sẽ trông như thế nào? Chỉ riêng ý nghĩ ấy cũng cần thời gian để quen dần, và có thể khẳng định những tháng cuối mùa giải này sẽ tràn ngập cảm xúc khi người hâm mộ đổ về Anfield để xem thần tượng của họ khoác lên màu áo đỏ lần cuối.

Liverpool cũng phải bắt đầu lập kế hoạch cho tương lai và đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là lấp đầy khoảng trống mà anh để lại. 

Ngày rời đi hợp lý

Việc Salah rời đi là hợp lý về mặt tài chính đối với Liverpool. Mùa 2024/25, quỹ lương của Liverpool lần đầu vượt mốc 400 triệu bảng. Đội chủ sân Anfield đã chi tiêu mạnh tay khi mang về Alexander Isak, Florian Wirtz và một số cầu thủ khác với mức lương cao.

Các đội bóng có cơ hội lớn dự Cúp châu Âu mùa tới như Liverpool càng cần kiểm soát chặt chẽ quỹ lương. Việc Salah ra đi sẽ mang lại khoản tiết kiệm lớn mỗi tuần, khi vốn anh nhận tới 400.000 bảng/tuần. Dù có hậu quả về mặt chuyên môn, nó lại giúp Liverpool dễ dàng hơn trong hoạt động chuyển nhượng.

Những bước chạy của Salah giảm bớt sự thanh thoát

Những bước chạy của Salah giảm bớt sự thanh thoát

Ngoài vấn đề về tài chính, Salah hiện không còn đạt phong độ cao như trước đây. Thời gian đã khiến tốc độ và sức mạnh của tiền đạo người Ai Cập suy giảm. Salah thiếu quyết liệt trong việc pressing khi Liverpool mất bóng, điều khó chấp nhận nổi ở tập thể trẻ trung hiện tại của "The Kop".

Salah đã bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn mùa này, nhưng không nghi ngờ gì anh vẫn có thể ghi trên 10 bàn trong phần còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, trong bóng đá hiện đại, ghi bàn thôi chưa đủ. chỉ cần hỏi Cristiano Ronaldo sau khi trở lại MU là đủ hiểu. Đây chính là thời điểm phù hợp để Salah và Liverpool chia tay nhau vì lợi ích của đội bóng ở mùa giải tới.

Liverpool và những ngày sống không có Salah

Cuộc sống sau khi chia tay Salah vừa là thách thức lớn, vừa là cơ hội định hình tương lai khi Liverpool bắt đầu xây dựng đội hình không có anh.

Việc thay thế khả năng ghi bàn, sáng tạo và tầm ảnh hưởng của cầu thủ 33 tuổi không hề đơn giản. Đội chủ sân Anfield khó lòng tìm được người thay thế ngay lập tức. Sẽ rất thú vị để xem Liverpool tham vọng đến mức nào trong công tác tuyển mộ.

Họ sẽ chọn những cầu thủ đã khẳng định phong độ theo kiểu Isak, Wirtz, Ekitike, hay nhắm đến những tài năng trẻ hơn có tiềm năng lớn, hoặc những người chưa đạt đỉnh cao? 

Việc có nhiều thời gian chuẩn bị cho sự ra đi của Salah sẽ giúp ích rất nhiều. Khoản tiết kiệm khổng lồ từ lương của anh chắc chắn sẽ tạo điều kiện để CLB linh hoạt hơn trong chi tiêu.

Salah giành nhiều vinh quang tại Liverpool

Salah giành nhiều vinh quang tại Liverpool

Sự trở lại của Isak cùng hy vọng Jeremie Frimpong ra sân nhiều hơn mùa tới sẽ mang lại sự khác biệt, nhưng hiện tại hàng công của Liverpool vẫn đang mỏng manh dù có Salah. Vì vậy, họ phải tăng cường thêm cho vị trí này vào mùa hè.

Mùa này chúng ta đã thấy Slot đẩy Salah vào trung lộ nhiều hơn, nên về mặt chiến thuật, Liverpool có thể chuyển sang một lối chơi linh hoạt hơn, ít phụ thuộc vào Salah. Đó sẽ là một sự chuyển mình mang tính biểu tượng.

MU bắt đầu chiến dịch "săn" Tonali, Liverpool nguy cơ bị phạt (Clip tin nóng)
MU bắt đầu chiến dịch "săn" Tonali, Liverpool nguy cơ bị phạt (Clip tin nóng)

(Clip tin nóng) Man United bắt đầu chiến dịch "săn" Tonali trong khi Liverpool đứng trước nguy cơ bị phạt.

Theo Đức Phong ([Tên nguồn])

-25/03/2026 09:48 AM (GMT+7)
