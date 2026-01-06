Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Amorim đã "bay ghế" ở MU: Trách nhiệm của các sếp lớn khác ở đâu?

Sự kiện: Manchester United Ruben Amorim

MU đã sa thải Ruben Amorim nhưng các sếp lớn cũng đang bị fan đặt dấu hỏi trách nhiệm.

   

"Hỏi tội" HLV trưởng chưa đủ

Ruben Amorim đã bị sa thải giữa lúc HLV trưởng người Bồ Đào Nha tỏ rõ sự bất đồng chính kiến với các nhân vật cao cấp của MU. CEO Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox được xem là 2 nhân vật nổi bật nhất trong vụ này và Amorim giờ đã phải ra đi sau mâu thuẫn với 2 ông giám đốc quyền lực.

Ruben Amorim đã mất chức nhưng vấn đề của MU liệu có chỉ xoay quanh HLV trưởng?

Ruben Amorim đã mất chức nhưng vấn đề của MU liệu có chỉ xoay quanh HLV trưởng?

Nếu đúng là sự thật, quyết định đuổi Amorim có vẻ đã được đưa ra trước cả khi MU để Leeds cầm hòa 1-1, trận thứ 2 liên tiếp MU bị cầm chân bởi các ứng viên rớt hạng. Đáng nói là ở trận đấu trước đó, MU bị cầm hòa mất mặt bởi đội bét bảng Wolverhampton, dù Wolves trước đó đã trải qua chuỗi trận toàn thua rất dài.

Được biết ở trận đấu đó, Sir Jim Ratcliffe đã nổi cơn tam bành sau khi chứng kiến trận hòa và đòi cả Berrada lẫn Wilcox giải trình. Người đứng đầu của tập đoàn INEOS được xem là nhân vật có tiếng nói lớn nhất cho các hoạt động của MU, nhưng giả định đó phải chăng có chính xác khi Ratcliffe đã từng nói chỉ 2 tháng trước, rằng ông sẵn sàng cho Amorim 3 năm để đánh giá năng lực?

Tờ Manchester Evening News thậm chí đang đặt ra câu hỏi rằng, với việc chính Berrada và Wilcox bảo tấu cho Amorim ngay từ ban đầu, liệu Sir Ratcliffe có “hỏi tội” 2 ông giám đốc. Berrada là người đưa ra quyết định chọn Amorim còn Wilcox mua cầu thủ dựa trên những gì Amorim cần, còn ngài tỷ phú người Anh dường như có lập trường là HLV nào CLB chọn, ông cũng sẽ kiên nhẫn với họ.

Sai lầm từ đầu

Đáng nói là với việc Berrada tin cậy vào Amorim, MU đã sa thải Dan Ashworth khỏi vị trí giám đốc chỉ sau chưa đến nửa năm làm việc ở Old Trafford. Ashworth đã không đồng tình với việc chọn Amorim, nhưng Berrada giờ lại “xuống tay” với Amorim bất chấp cựu HLV của Sporting đã làm rõ vấn đề đấu pháp ngay từ khi mới dẫn dắt MU.

Sir Jim Ratcliffe (trái) chất vấn Berrada và Wilcox ở trận hòa Wolves

Sir Jim Ratcliffe (trái) chất vấn Berrada và Wilcox ở trận hòa Wolves

Dĩ nhiên Amorim không nên quá bảo thủ với ý tưởng của mình, bởi Pep Guardiola cũng thử nghiệm và thay đổi với đội hình Man City trong 1 thập kỷ qua. Nhưng nếu Berrada đã chọn một HLV cứng nhắc trong tư duy ngay từ đầu, Berrada cũng phải chịu trách nhiệm chứ không thể yên vị.

Và tất nhiên Wilcox cũng sẽ liên đới, bởi ông này tuyển quân cho MU và kết quả của đội bóng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ quá trình này. Vụ Benjamin Sesko là một ví dụ, khi Sesko mới ghi 2 bàn ở đội bóng mới từ khi chuyển sang từ Leipzig.

Theo Q.D

05/01/2026 23:00 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Manchester United
