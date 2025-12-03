Rực rỡ Haaland cán mốc 100 bàn ở Ngoại hạng Anh, phá siêu kỷ lục của Shearer

Ngay phút 17, Haaland đã mang tới khác biệt cho Man City. Từ pha căng ngang chính xác từ Doku, tiền đạo người Na Uy đã tận dụng với tình huống đệm bóng một chạm, mở tỷ số trận đấu.

Theo thống kê của Opta, Haaland đã cán mốc 100 bàn ở Ngoại hạng Anh. Anh là cầu thủ thứ 35 trong lịch sử giải đấu này đạt cột mốc vô tiền khoáng hậu đó. Đáng chú ý, ngôi sao sinh năm 2000 trở thành người ghi 100 bàn nhanh nhất lịch sử giải đấu khi chỉ cần 111 trận ra sân.

Khó ngăn Haaland ghi bàn

Trước khi Haaland lập kỷ lục, kỳ tích thuộc về huyền thoại Alan Shearer. Cụ thể, Shearer cần 124 lần ra sân để có 100 bàn tại Ngoại hạng Anh.