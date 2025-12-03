Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
4
Logo Manchester City - MCI Manchester City
5
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
0
Logo Everton - EVE Everton
1
Barcelona vs Atlético de Madrid 03/12/25 - Trực tiếp
Logo Barcelona - BAR Barcelona
1
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
1
Newcastle United vs Tottenham Hotspur 03/12/25 - Trực tiếp
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
0
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
0
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

Rực rỡ Haaland cán mốc 100 bàn ở Ngoại hạng Anh, phá siêu kỷ lục của Shearer

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Erling Haaland
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tiền đạo Erling Haaland đã mang tới khác biệt lớn trong ngày Man City khuất phục Fulham ở vòng 14 Ngoại hạng Anh.

   

Ngay phút 17, Haaland đã mang tới khác biệt cho Man City. Từ pha căng ngang chính xác từ Doku, tiền đạo người Na Uy đã tận dụng với tình huống đệm bóng một chạm, mở tỷ số trận đấu. 

Theo thống kê của Opta, Haaland đã cán mốc 100 bàn ở Ngoại hạng Anh. Anh là cầu thủ thứ 35 trong lịch sử giải đấu này đạt cột mốc vô tiền khoáng hậu đó. Đáng chú ý, ngôi sao sinh năm 2000 trở thành người ghi 100 bàn nhanh nhất lịch sử giải đấu khi chỉ cần 111 trận ra sân. 

Khó ngăn Haaland ghi bàn

Khó ngăn Haaland ghi bàn

Trước khi Haaland lập kỷ lục, kỳ tích thuộc về huyền thoại Alan Shearer. Cụ thể, Shearer cần 124 lần ra sân để có 100 bàn tại Ngoại hạng Anh. 

Ngỡ ngàng Haaland không nằm top 3 cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh
Ngỡ ngàng Haaland không nằm top 3 cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh

Rooney chọn 3 cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh từ đầu mùa và trong đó không có Haaland.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/12/2025 03:20 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN