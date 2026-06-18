Mỹ nhân kể "thâm cung bí sử" hậu chia tay trai đẹp tennis, thề không yêu VĐV

Sau khi chính thức khép lại mối tình kéo dài 4 năm với ngôi sao quần vợt số 1 nước Mỹ Taylor Fritz, người mẫu kiêm influencer (người ảnh hưởng trên mạng xã hội) đình đám Morgan Riddle đã có những trải lòng thẳng thắn về cuộc sống hậu chia tay và đưa ra tuyên bố gây ngỡ ngàng về tiêu chuẩn chọn bạn đời tương lai.

Cặp đôi chia tay khiến fan tennis tiếc nuối

Đoạn kết của "cặp đôi vàng" làng banh nỉ

Từng được ca tụng là một trong những cặp "trai tài gái sắc" đẹp nhất thế giới thể thao, Taylor Fritz và Morgan Riddle đã chính thức đường ai nấy đi vào đầu năm nay. Gắn bó từ năm 2020, Morgan Riddle không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là người có công lớn trong việc đưa quần vợt tiếp cận gần hơn với giới trẻ qua những nội dung thời trang, lối sống thời thượng tại các giải Grand Slam.

Tuy nhiên, áp lực từ một mối quan hệ công chúng và lịch trình thi đấu dày đặc của một vận động viên đỉnh cao cuối cùng đã khiến tình yêu của họ rạn nứt.

Cách công khai "không giống ai" và góc khuất hậu chia tay

Chia sẻ sâu hơn trên tạp chí Elle, mỹ nhân tóc vàng quyến rũ thừa nhận việc công bố tin chia tay với hàng triệu người theo dõi là một thử thách không hề dễ dàng. Khác với mô-típ thông thường của các ngôi sao đưa ra một thông báo chung chung, nghiêm túc trên Instagram, Morgan chọn một cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt và mang chút gia vị châm biếm.

Cặp đôi chia tay trong hòa bình

Cô ẩn ý xác nhận việc trở về trạng thái độc thân bằng một chuỗi ảnh đầy cảm xúc, từ bức ảnh mặc chiếc áo phông in dòng chữ "World's best Ex-Girlfriend" (Người bạn gái cũ tốt nhất thế giới), những thùng carton chuyển đồ, cho đến khoảnh khắc cô bật khóc.

Morgan bộc bạch: “Khi các mối quan hệ công chúng kết thúc, người ta thường viết văn bản tuyên bố. Tôi đã thử viết vài lần nhưng nhận ra đó không phải là mình. Chúng tôi chia tay trong hòa bình, nên tôi muốn mọi thứ nhẹ nhàng hơn”.

Dù thể hiện sự tích cực ra bên ngoài, người đẹp sinh năm 1997 không giấu diếm việc bản thân đã trải qua 2 tháng khủng hoảng để đưa ra những quyết định thay đổi cuộc đời. Cô gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người bạn Colton Arman, chỗ dựa tinh thần giúp cô vượt qua giai đoạn dông bão hậu chia tay.

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Bản "giao ước" 33 điều khoản và lời thề "cạch mặt" giới thể thao

Bước ra khỏi cái bóng của một WAG (vợ/bạn gái vận động viên), người đẹp nước Mỹ, Riddle rút ra bài học lớn nhất là phải ưu tiên việc được yêu thương một cách trọn vẹn. Khi được hỏi về chuyện tình cảm tương lai, nàng thơ nước Mỹ nửa đùa nửa thật tuyên bố sẽ "không bao giờ hẹn hò với một vận động viên nào nữa".

Để chuẩn bị cho chương tiếp theo của cuộc đời, cô đã tự lập ra một danh sách khắt khe gồm 33 tiêu chuẩn "không thể thương lượng" (non-negotiables) dành cho người yêu tương lai. Trong đó, vị hôn phu tiềm năng phải đáp ứng được các giá trị cốt lõi:

- Có sự đồng điệu sâu sắc về mặt trí tuệ và quan điểm sống.

- Tuyệt đối không dính dáng đến các tệ nạn cá cược thể thao hay cờ bạc.

- Mục tiêu duy nhất của mối quan hệ phải là mang lại niềm vui và sự hạnh phúc cho cuộc đời cô.

Bài phỏng vấn của Riddle đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Người hâm mộ đánh giá cao sự thẳng thắn, độc lập của cô, đồng thời tò mò liệu ai sẽ là người vượt qua được "vòng gửi xe" với 33 điều kiện ngặt nghèo của mỹ nhân này trong tương lai.