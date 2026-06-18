Bí ẩn sao ĐT Bờ Biển Ngà bị cảnh sát bắt giữ ngay trước World Cup

Sao Bờ Biển Ngà bị cảnh sát Pháp bắt giữ

World Cup 2026 đã bước qua được chặng đường đầu tiên với nhiều kết quả bất ngờ, nhiều trận đấu có tỉ số đậm đà hay những bàn thắng đẹp. Bên cạnh đó, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cũng có nhiều câu chuyện bên lề đáng chú ý.

Elye Wahi (số 12, áo cam) bị cảnh sát Pháp bắt giữ hôm 29/5

Mới nhất, tờ Athletic tiết lộ một ngôi sao của ĐT Bờ Biển Ngà đã bị bắt giữ ngay trước khi World Cup 2026 bắt đầu. Danh tính của cầu thủ này nhanh chóng được xác nhận. Đó là Elye Wahi, cầu thủ đã đá chính trong trận đấu giữa Bờ Biển Ngà và Ecuador ở trận ra quân bảng E (thắng 1-0). Tiền vệ này suýt nữa ghi bàn trong hiệp hai với cú dứt điểm trúng xà ngang.

Vậy câu chuyện của Wahi như thế nào? Tại sao cầu thủ này lại bị bắt giữ và vẫn được thả ra để kịp thi đấu World Cup 2026?

Theo nguồn tin đáng tin cậy từ Pháp, Elye Wahi đã bị bắt giữ ngay sau khi tỏa sáng với cú đúp bàn thắng trong chiến thắng trước Saint-Etienne, kết quả giúp Nice trụ lại Ligue 1, giải đấu cao nhất nước Pháp. Nguyên do là bởi cầu thủ này bị tình nghi liên quan đến đường dây dàn xếp tỉ số và cá độ bóng đá bất hợp pháp.

Trước đó, cơ quan điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP) đã nhận được thông tin liên quan đến hoạt động cá cược bất thường trong trận đấu giữa Nice và Metz hôm 18/5 trong khuôn khổ Ligue 1. Một số lượng tiền lớn đã đặt vào cửa Elye Wahi nhận thẻ vàng ngay từ đầu trận đấu.

Tới phút 35, Wahi nhận thẻ vàng thật sau một pha phạm lỗi thô bạo với đối thủ. Trước đó 2 phút, cầu thủ này cũng có pha phạm lỗi nguy hiểm nhưng trọng tài chỉ nhắc nhở. Các nhà chức trách đã bắt được một số nghi phạm trong số đó có một số người chấp nhận khai ra đồng phạm để đổi lấy sự khoan hồng. Wahi có tên trong số những người hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động phi pháp này.

Cảnh sát Pháp nói gì về vụ việc

Sau khi điều tra thêm, cảnh sát Pháp đã quyết định bắt giữ cầu thủ này vào ngày 29/5. Tuy nhiên, Wahi đã được thả ra sau khi thực hiện các cuộc thẩm vấn. Cảnh sát Pháp cho biết thêm:

Wahi được cho là cố tình nhận thẻ vàng để hưởng lợi từ việc cá cược bất hợp pháp

“Chúng tôi có thể xác nhận rằng một cầu thủ bóng đá 23 tuổi, đang thi đấu tại Ligue 1 của Pháp, đã bị bắt giữ vào ngày 29/5 trong khuôn khổ cuộc điều tra do Văn phòng Công tố Marseille mở ra liên quan đến các cáo buộc gian lận có tổ chức, tham nhũng trong thể thao có tổ chức, che giấu nguồn gốc tài sản phạm pháp và rửa tiền.

Anh ta đã được trả tự do sau khi bị thẩm vấn trong thời gian tạm giữ. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Cầu thủ này không phải là thành viên của đội tuyển Pháp tham dự World Cup”. Hiện tại, Wahi đang chuẩn bị cùng ĐT Bờ Biển Ngà thi đấu trận thứ 2 tại World Cup 2026. Địa điểm thi đấu là Canada, quốc gia đã từ chối cho Thomas Partey nhập cảnh vì vụ kiện hiếp dâm chưa được giải quyết. Nhiều khả năng, Wahi cũng sẽ rơi vào cảnh tương tự.