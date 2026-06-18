World Cup 2026 lập kỷ lục mới về lượng khán giả trong một ngày Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Kỷ lục trước đó là 277.070 khán giả được thiết lập tại World Cup 1994, cũng tổ chức tại Mỹ, vào ngày 28/6/1994. Như vậy, sau 32 năm, cột mốc này đã chính thức bị xô đổ tại kỳ World Cup đầu tiên có sự đồng đăng cai của Mỹ, Canada và Mexico.

Khán giả Mỹ tới sân để cổ vũ cho đội tuyển

Theo FIFA, lượng khán giả kỷ lục trong ngày thứ Ba (16/6) đến từ bốn trận đấu giữa Pháp gặp Senegal tại New Jersey với 80.545 người hâm mộ; Argentina gặp Algeria tại Kansas City với 69.045 khán giả; Áo gặp Jordan tại Santa Clara, California với 68.527 người; và Iraq gặp Na Uy tại Massachusetts với 63.106 người.

Đáng chú ý, kỷ lục khán giả trực tiếp tới sân ngày 16/6 được thiết lập không phải trong một ngày có sự góp mặt của đội tuyển chủ nhà Mỹ. Điều này cho thấy sức hút của giải đấu không chỉ đến từ người hâm mộ địa phương mà còn từ hàng trăm nghìn cổ động viên quốc tế đã tới Bắc Mỹ để theo dõi các đội tuyển hàng đầu như Argentina, Pháp hay Na Uy. Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với FIFA trong bối cảnh tổ chức một giải đấu quy mô lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển tham dự.

Khán đài được các cổ động viên lấp đầy.

Sau sáu ngày thi đấu đầu tiên, tổng số khán giả đến sân đã đạt hơn 1,3 triệu người, trung bình gần 65.500 khán giả mỗi trận. Với tốc độ hiện nay, World Cup 2026 đang tiến gần tới khả năng vượt qua kỷ lục hơn 3,5 triệu khán giả được thiết lập tại World Cup 1994.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gọi đây là một ngày lịch sử của bóng đá thế giới. Ông cho rằng lượng khán giả kỷ lục tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn toàn cầu của môn thể thao vua, đồng thời khẳng định World Cup 2026 đang mang đến bầu không khí sôi động và sự kết nối chưa từng có giữa người hâm mộ trên khắp thế giới.

Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức hút của World Cup 2026 là việc giải đấu lần đầu tiên mở rộng lên 48 đội tuyển, tăng từ 64 lên 104 trận đấu. Dù trước giải đấu từng xuất hiện những lo ngại về nguy cơ khán giả bị phân tán do số lượng trận đấu quá lớn, những con số hiện nay cho thấy nhu cầu theo dõi trực tiếp các trận đấu vẫn ở mức rất cao. Nhiều sân vận động có sức chứa từ 65.000 đến hơn 80.000 chỗ ngồi liên tục được lấp đầy.

Kỷ lục mới cũng phản ánh thành công bước đầu của chiến lược đưa World Cup trở lại Bắc Mỹ sau 32 năm. So với kỳ World Cup 1994 chỉ được tổ chức tại Mỹ, giải đấu năm nay tận dụng mạng lưới cơ sở hạ tầng hiện đại trải dài khắp Mỹ, Canada và Mexico. FIFA kỳ vọng lượng khán giả trực tiếp của World Cup 2026 có thể vượt xa cột mốc 3,5 triệu người và trở thành kỳ World Cup đông khán giả nhất lịch sử.