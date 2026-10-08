Cristiano Ronaldo một lần nữa trở thành tâm điểm của bóng đá Bồ Đào Nha. Mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus khiến anh rời đội tuyển sau trận thắng Na Uy. Ronaldo sau đó lên tiếng, thừa nhận mình đã sai khi bỏ trại tập trung nhưng cũng chỉ ra những điều khiến anh thất vọng.

Đây không phải lần đầu Ronaldo vướng vào tranh cãi với một HLV. Trong quá khứ, anh từng có những bất đồng với Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho, Rafael Benitez, Massimiliano Allegri, Ralf Rangnick hay Erik ten Hag. Ngay cả ở đội tuyển, Fernando Santos cũng từng loại Ronaldo khỏi đội hình chính tại World Cup 2022.

Những câu chuyện ấy khiến Ronaldo đôi lúc bị nhìn nhận như một ngôi sao khó kiểm soát. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào các cuộc tranh cãi, người ta sẽ bỏ qua điều quan trọng nhất: Ronaldo được ca tụng không chỉ vì những bàn thắng. Anh vĩ đại bởi cách mình theo đuổi bóng đá trong hơn hai thập kỷ.

Ronaldo sở hữu những thống kê gần như không thể lặp lại. Anh là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử bóng đá nam cấp đội tuyển, với 146 bàn cho Bồ Đào Nha. Anh cũng 5 lần giành Quả bóng vàng và từng vô địch Champions League cùng Manchester United lẫn Real Madrid.