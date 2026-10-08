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ĐT Bồ Đào Nha đình chỉ Ronaldo, CR7 phải nhờ đồng đội để được giảm án

Sự kiện: Cristiano Ronaldo Đội tuyển Bồ Đào Nha Bruno Fernandes

Ronaldo đã bị tự động đình chỉ thi đấu tại ĐT Bồ Đào Nha và sẽ phải trình diện trước Ủy ban kỷ luật để giải trình, cũng như cần tới dồng đội làm chứng.

Cristiano Ronaldo đã tự ý rời bỏ đội tuyển Bồ Đào Nha sau trận thắng Na Uy ở lượt đi UEFA Nations League và không góp mặt trong 2 trận đấu tiếp theo của đội. Sau khi quay về Saudi Arabia để tập trung cho CLB Al Nassr, Ronaldo đã gửi thông cáo chỉ trích HLV Jorge Jesus cho hành động yêu cầu anh khởi động nhưng không cho ra sân, đồng thời xác nhận anh chưa giã từ ĐTQG và sẽ chấp nhận mọi án kỷ luật cho hành động của mình.

Ronaldo hiện đang tạm bị đình chỉ tự động ở ĐT Bồ Đào Nha

Ronaldo hiện đang tạm bị đình chỉ tự động ở ĐT Bồ Đào Nha

Trong lúc Ronaldo lên tiếng, HLV Jorge Jesus thì không đưa ra bình luận gì cụ thể khi được hỏi, còn LĐBĐ Bồ Đào Nha (FPF) vẫn đang có động thái làm hòa cho các bên. Tuy vậy trước mắt Ronaldo đã bị đình chỉ thi đấu tại ĐT Bồ Đào Nha, căn cứ theo luật của liên đoàn.

Theo điều 160 trong bộ luật của (FPF), hành vi tự ý rời đội tuyển mà không được cho phép có thể bị phạt với lệnh treo giò trong tối đa 2 năm. Nhưng trước khi có mức án cụ thể, Ronaldo hiện đã bị tự động đình chỉ thi đấu căn cứ theo luật.

Các đầu báo tại Bồ Đào Nha cho biết, Ronaldo sẽ phải trình diện trước Ủy ban kỷ luật của FPF để giải trình về hành động của mình, trước khi FPF quyết định phạt ra sao. Tùy theo mức độ nặng nhẹ, cả theo công trạng của Ronaldo, mà mức án có thể phạt nhẹ chỉ trong 6 tháng đổ lại, tuy nhiên sẽ chỉ có bản án khi nào Ronaldo giải trình trước FPF.

Bruno Fernandes, một trong 3 đội phó của ĐT Bồ Đào Nha

Bruno Fernandes, một trong 3 đội phó của ĐT Bồ Đào Nha

Đáng chú ý là theo các nguồn tin, Ronaldo để biện minh cho hành động của anh có thể gọi “nhân chứng”, cụ thể ở đây chính là các đồng đội tuyển quốc gia. Theo quy định này, thường đội trưởng đội tuyển quốc gia sẽ là người đứng ra làm chứng trước Ủy ban kỷ luật, nhưng vì Ronaldo chính là đội trưởng, anh có thể sẽ phải gọi đến một trong các đội phó, bao gồm Bernardo Silva, Bruno Fernandes và Ruben Dias.

Theo luật sư Goncalo Almeida chuyên về luật thể thao, Ủy ban kỷ luật FPF sẽ xử lý việc này nhanh bởi họ không muốn một cầu thủ bị treo giò quá lâu, nhất là với những cầu thủ quan trọng. Tuy nhiên bản án của FPF có thế nào cũng sẽ không thể ép được HLV Jorge Jesus từ chối triệu tập Ronaldo, hay thậm chí Ronaldo từ chối nhận lệnh triệu tập của HLV này.

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Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/10/2026 08:56 AM (GMT+7)
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