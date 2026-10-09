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Mẹ Ronaldo sốc và khóc, tố Bồ Đào Nha không trân trọng CR7

Sự kiện: Cristiano Ronaldo UEFA Nations League Đội tuyển Bồ Đào Nha

Bà Dolores Aveiro, mẹ của Cristiano Ronaldo, tiết lộ bà đã khóc sau khi con trai rời đội tuyển Bồ Đào Nha.

Mẹ Ronaldo “sốc” khi con trai rời đội tuyển Bồ Đào Nha

Aveiro cho biết bà cảm thấy “buồn” và “sốc” trước những thông tin liên quan đến con trai. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí TV 7 Dias, mẹ của Ronaldo cũng tiết lộ những gì siêu sao 41 tuổi nói với bà trong cuộc điện thoại đầu tiên sau khi anh rời đội tuyển Bồ Đào Nha ngay giữa đợt tập trung chuẩn bị cho các trận đấu tại Nations League vừa qua.

Bà&nbsp;Aveiro cho biết bà cảm thấy “buồn” và “sốc” trước những thông tin liên quan đến con trai

Bà Aveiro cho biết bà cảm thấy “buồn” và “sốc” trước những thông tin liên quan đến con trai

Aveiro không giấu được rằng việc Ronaldo rời đội tuyển Bồ Đào Nha là “một cú sốc”. Mẹ của đội trưởng Bồ Đào Nha thậm chí thừa nhận đã khóc trước những tranh cãi trong đội tuyển, nhưng hiện tại bà muốn giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của sự việc.

“Tôi cảm thấy buồn, điều đó là bình thường. Đó là một cú sốc. Con trai tôi đáng lẽ có thể ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu, nhưng cuối cùng lại ra đi theo cách không như vậy. Nhưng không sao, Chúa sẽ lo liệu mọi chuyện…”, bà Dolores mở đầu, đồng thời không muốn nói quá nhiều về nguyên nhân dẫn đến tranh cãi.

Mẹ của Ronaldo thừa nhận bà đã khóc khi nghe những thông tin đầu tiên về vụ việc. “Tôi đã khóc một chút. Đôi khi như vậy cũng tốt, để giải tỏa. Chúng ta phải vượt qua chuyện này”, bà Dolores nói thêm. Bà cũng kể về cuộc liên lạc đầu tiên với con trai sau khi siêu sao 41 tuổi rời nơi đóng quân của đội tuyển Bồ Đào Nha vì mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus.

“Con trai nói với tôi: ‘Mẹ đừng lo, con sẽ nói sự thật khi tất cả chúng ta ở bên nhau’. Tôi trả lời: ‘Được rồi con trai, hãy vượt qua chuyện này’. Chỉ vậy thôi. Tôi bảo con hãy bình tĩnh, nhưng rồi đầu óc nó lại khiến nó làm như vậy. Hãy chờ xem. Tôi đã dành cho con tất cả sự động viên, nhưng cũng chẳng ích gì.

Nhưng không sao, con trai tôi đã cống hiến rất nhiều cho Bồ Đào Nha, vì vậy nó vẫn luôn ở đó. Nó luôn là người hùng của Bồ Đào Nha. Họ không trân trọng nó đúng mức như lẽ ra phải làm”, bà Aveiro nói, đồng thời tiếc nuối trước những chỉ trích nhằm vào phản ứng của con trai.

“Họ không coi trọng Cristiano. Người Bồ Đào Nha chúng ta là thế”, bà nói thêm.

Thành tích của Ronaldo trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha

Thành tích của Ronaldo trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha

Cần nhớ rằng trong thông cáo được công bố tuần này, Ronaldo cho biết đã xảy ra “sự đổ vỡ hoàn toàn về niềm tin” với HLV Jesus, đồng thời cáo buộc ông thầy của mình không giữ lời trong hai thời điểm.

Đầu tiên là việc HLV Jesus không sử dụng Ronaldo trong trận gặp Na Uy. Siêu sao 41 tuổi phàn nàn rằng anh đã khởi động trong vô vọng và được thông báo sẽ thi đấu khoảng 30 phút.

Ronaldo công khai bày tỏ sự không hài lòng, dẫn đến một loạt cuộc họp. Theo Ronaldo, trong những cuộc họp này, HLV Jesus cam kết sẽ tuân theo một kịch bản tại buổi họp báo, được cho là do chính ông yêu cầu và đã được CR7 chấp thuận.

Ronaldo không hài lòng với những gì HLV Jesus nói với giới truyền thông và quyết định rời nơi đóng quân của đội tuyển Bồ Đào Nha ngay sau đó.

Romario lên tiếng bênh vực CR7

Vụ mâu thuẫn giữa Ronaldo và HLV Jesus đang gây chú ý trên toàn thế giới và lần này, chính huyền thoại Romario đã lên tiếng bình luận về toàn bộ vụ việc.

Trong cuộc trò chuyện trên “Charla Podcast”, cựu tiền đạo Brazil khẳng định rằng nếu phiên bản do CR7 đưa ra là sự thật, HLV Jesus đã “chơi không đẹp” và “bêu xấu” đội trưởng Bồ Đào Nha. Ngoài ra, Romario cho biết nếu rơi vào một tình huống tương tự, ông cũng sẽ đưa ra quyết định giống Ronaldo.

“Cristiano đối với tôi là một người khá thẳng thắn. Tôi quý Jesus, tôi luôn có mối quan hệ tốt với ông ấy và tôi cho rằng nếu Flamengo trở thành một CLB lớn hơn, đó là nhờ tầm ảnh hưởng mà ông ấy tạo dựng trong lịch sử CLB. Nhưng lần này, Jesus đã không giữ lời với Cristiano. Nếu đã bắt tay, điều đó còn có giá trị hơn cả một tờ giấy”, Romario chia sẻ.

“Nếu ông ấy không giữ lời với Cristiano, thì đó là ‘chơi không đẹp’. Nếu những gì Cristiano nói là sự thật, thì cậu ấy có lý. ‘À, nhưng cậu ấy đã rời đội tuyển’. Đúng, cậu ấy đã một lần phải chịu sự xấu hổ rồi. Tại sao phải chịu thêm lần thứ hai? Họ đã thống nhất một số điều để Jesus nói trong buổi họp báo, nhưng ông ấy lại không làm vậy. Ông ấy đã bêu xấu Cristiano và theo lời Cristiano, còn tỏ ra ngạo mạn. Nếu đó là sự thật, tôi cũng sẽ làm như Cristiano”, ông nói thêm.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/10/2026 00:51 AM (GMT+7)
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