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Ronaldo, Tevez và dàn sao bỏ đội hoặc từ chối thi đấu vì lý do kỳ quặc nhất

Sự kiện: Cristiano Ronaldo

Ronaldo bỏ ĐT Bồ Đào Nha vì không được vào sân dù đã khởi động, nhưng vẫn chưa là gì so với những trường hợp còn kỳ quặc hơn.

Gần đây chúng ta có Cristiano Ronaldo bỏ đội tuyển Bồ Đào Nha vì khởi động nhưng không được đá trận gặp Na Uy. Ronaldo thực ra chẳng phải người đầu tiên bị HLV Jorge Jesus làm điều này, ngay trong đợt tập trung vừa qua Bernardo Silva và Pedro Neto cũng vậy nhưng báo chí không nhắc tới, và hơn 10 năm trước Ruben Amorim thậm chí bị “đày” khỏi Benfica vì dám chỉ trích Jesus cũng bởi lý do đó (nhưng Amorim khi trở về lại được Jesus trọng dụng).

Ronaldo &amp; HLV Jorge Jesus

Ronaldo & HLV Jorge Jesus

Nhưng đã có những cầu thủ khác từ chối thi đấu, thậm chí từ chối góp mặt ở các giải đấu rất lớn, bởi những lý do nghe kỳ quặc, nhỏ mọn hoặc nực cười hơn nhiều, và không phải lúc nào bên từ chối thi đấu cũng sai.

Fernando Redondo từ chối lên tuyển vì bắt bị cắt tóc

Lý do đưa ra vào năm 1990 của việc Redondo không góp mặt ở ĐT Argentina là bởi anh đang tập trung học luật, và đằng nào anh cũng không được đá chính nên không muốn HLV Carlos Bilardo gọi lên. Nhưng tới World Cup 1998, huyền thoại Daniel Passarella gọi Redondo lên tuyển nhưng đề nghị anh cắt tóc và bị Redondo thẳng thừng khước từ.

Hatem Ben Arfa rời CLB chỉ sau 35 phút

Ngôi sao người Pháp một thời từng được Hull City mượn mùa 2014/15, nhưng có vẻ không hào hứng với CLB lắm. Sau khi chơi cực kỳ tệ hại và bị thay ra chỉ sau 35 phút trong một trận thua MU 0-3, Ben Arfa đi thẳng ra sân bay để về Pháp và không bao giờ trở lại.

Đáng nói là HLV Steve Bruce khi đó tỏ ra thông cảm cho Ben Arfa, ông cho biết giữa họ không có hiềm khích gì và trước khi đi họ cũng đã tạm biệt nhau. Ben Arfa sau đó hồi sinh sự nghiệp tại quê nhà và đến được Paris Saint-Germain.

William Gallas dọa đá phản lưới nhà để không ra sân?

Gallas là môt “huyền thoại” đích thực trong làng đào tẩu, khi dọa đá phản lưới Chelsea để không phải vào sân trong trận mở màn mùa giải 2006/07 trước Man City. Chelsea thậm chí đăng hẳn lý do đó trên thông cáo chính thức trên trang chủ. Lý do lúc đó được đưa ra là bởi Gallas tự ái vì Chelsea mua thêm hậu vệ ở vị trí của mình.

Bản tin của BBC gây sững sờ làng bóng đá Anh: Gallas dọa đá phản lưới Chelsea nếu được vào sân

Bản tin của BBC gây sững sờ làng bóng đá Anh: Gallas dọa đá phản lưới Chelsea nếu được vào sân

Gallas quả thực đã sang được Arsenal trong vụ trao đổi đưa Ashley Cole sang Chelsea. Tuy vậy Gallas bác bỏ câu chuyện trên và cho rằng Chelsea bịa đặt, nhiều người trong cuộc và thậm chí cả quan chức Hiệp hội cầu thủ PFA cũng đã bày tỏ sự nghi ngờ dành cho Chelsea.

Carlos Tevez

Tevez bị "hắt hủi" trong mùa giải 2011/12 của Man City và Joe Hart tiết lộ vì sao. Tóm tắt của câu chuyện là Tevez đã khởi động được hơn 20 phút, nhưng sau đó lại được yêu cầu ra khởi động để chuẩn bi vào sân nên từ chối. Đã có những tranh cãi rằng có vẻ có sự sai lệch trong dịch thuật vì Tevez không biết tiếng Anh, nhưng dù lý do ra sao, Tevez sau đó bỏ về Argentina và dành 5 tháng chỉ chơi golf khuây khỏa.

Cristiano Ronaldo dỗi vì không được ra sân

Ronaldo của 2026 dỗi vì khởi động nhưng không được ra sân. Ronaldo của 2022, tại MU, dỗi vì HLV Erik Ten Hag bảo ra khởi động để vào sân cuối trận, nhưng bỏ luôn vào đường hầm khi trận đấu chưa xong. Con người của kỷ luật là đây.

Carlos Vela bị phạt vì tiệc tùng

Tháng 9/2010, LĐBĐ Mexico tuyên bố đã phạt Carlos Vela và Efrain Juarez 6 tháng không được đá tuyển do "phá rào" dự một bữa tiệc sau một trận đấu của ĐT Mexico. Vela kể từ đó thường xuyên từ chối lên tuyển Mexico sau khi mãn hạn treo giò, vắng mặt tại cả Olympic 2012 (Mexico đoạt HCV) và World Cup 2014 vì cho rằng mình đã bị phạt oan trong vụ việc đó. Bữa tiệc có 13 cầu thủ tham gia nhưng chỉ Vela và Juarez bị treo giò còn những người còn lại chỉ bị phạt tiền.

Stephen Ireland nói dối 3 lần về "bà mất" để rời tuyển Ireland giữa vòng loại EURO

Stephen Ireland nói dối 3 lần về "bà mất" để rời tuyển Ireland giữa vòng loại EURO

Stephen Ireland nói dối người thân qua đời để rời tuyển

Ireland không phải là từ chối đá, mà là nói dối để được rời tuyển Ireland về dự tang bà trong lúc đang đá vòng loại EURO 2008. Nhưng khi LĐBĐ Ireland phát hiện ra bà ngoại cầu thủ này còn sống, Ireland nói rằng bà nội mình mất, để rồi họ cũng phát hiện ra là bà nội vẫn bình thường. Ireland dấn sâu vào vòng xoáy dối trá khi nói người mất là vợ mới của một trong hai người anh đã ly dị vợ cũ, nhưng cuối cùng phải xin lỗi và nói lý do là bạn gái anh đã sảy thai nhưng lại nói dối bà mất để bay về.

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Ronaldo nguy cơ bị cấm 6 tháng, Mbappe cân nhắc rời Real Madrid (Clip tin nóng)
Ronaldo nguy cơ bị cấm 6 tháng, Mbappe cân nhắc rời Real Madrid (Clip tin nóng)

Cristiano Ronaldo đối mặt nguy cơ bị treo giò 1-6 tháng vì rời nơi tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha trong đợt FIFA Days vừa qua.

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/10/2026 15:08 PM (GMT+7)
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