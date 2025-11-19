Ronaldo có mặt ở Nhà Trắng, được Tổng thống Donald Trump cảm ơn & chiêu đãi yến tiệc

Ronaldo đã có mặt ở Nhà Trắng vào ngày 18/11 (giờ Mỹ) để có cuộc gặp mặt Tổng thống Mỹ Donald Trump. Siêu sao người Bồ Đào Nha được chiêu đãi bữa tiệc thịnh soạn khi mới đặt chân đến xứ sở cờ hoa.

Thái tử Saudi Arabia, Mohammed Bin Salman cũng xuất hiện trong bữa tiệc. Đây là nhân vật quan trọng khác có cuộc gặp mặt Tổng thống Trump. Phía Saudi Arabia đang nỗ lực cải thiện quan hệ với Mỹ.

Ronaldo góp mặt ở bữa tiệc tại Nhà Trắng cùng nhiều quan khách

Trong bữa tiệc, Tổng thống Trump đã có những lời thân thương gửi tới Ronaldo: "Con trai tôi hâm mộ Ronaldo. Khi con tôi gặp gặp được cậu ấy, tôi nghĩ rằng thằng bé đã tôn trọng tôi hơn một chút. Cảm ơn Ronaldo vì đã có mặt ở đây, đó là vinh dự".

Trước đây, Ronaldo cho biết bản thân luôn mong muốn được gặp mặt Tổng thống Trump: "Nếu thế giới được hòa bình, đó chính là mục tiêu của chúng tôi. Ông ấy là một trong những người có thể thay đổi hoặc góp phần thay đổi thế giới. Mục tiêu chính của tôi là được gặp Tổng thống Trump để nói về hòa bình thế giới. Nếu có thể sắp xếp, tôi rất muốn ngồi xuống nói chuyện với ông ấy.

Tại Mỹ hay bất cứ đâu, tôi đều muốn gặp ông ấy. Tôi biết ông ấy từng đến Saudi Arabia. Tôi hy vọng một ngày nào đó được ngồi lại với ông ấy vì tôi thực sự thích con người của Tổng thống Trump. Tôi tôn trọng những người như ông ấy".

World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Trong khi đó, Ronaldo sẽ là 1 trong những cầu thủ được quan tâm lớn nhất ở giải đấu này, khi CR7 xác định đây là kỳ World Cup cuối trong sự nghiệp.

Ở diễn biến khác, Liên đoàn bóng đá Mỹ và Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đang sắp xếp để 2 ĐTQG của 2 nước này gặp nhau trước thềm World Cup 2026. Trận đấu dự kiến diễn ra tại Atlanta vào tháng 3/2026. Hiện đôi bên vẫn đang hoàn tất những đàm phán cuối cùng.