Bồ Đào Nha có & không có Ronaldo: Vì mục tiêu vô địch World Cup hay lợi ích cá nhân?

Ronaldo sẽ bị treo giò bao lâu?

Trận gặp Armenia vừa qua chỉ là trận đấu mà Ronaldo mặc nhiên bị treo giò, vì lĩnh thẻ đỏ trong trận đấu trước đó (Bồ Đào Nha thua CH Ireland 0-2). Các cầu thủ lĩnh thẻ đỏ trực tiếp (như Ronaldo) luôn bị ủy ban kỷ luật của FIFA tiếp tục xem xét trong phiên họp kế tiếp. Hình phạt treo giò cụ thể sẽ được đưa ra ngay sau đó.

Thông thường, cầu thủ lĩnh thẻ đỏ vì hành vi giật cùi chỏ vào người đối phương (như Ronaldo) sẽ bị treo giò ít nhất 3 trận. Tuy nhiên, ủy ban kỷ luật của FIFA luôn xem xét từng trường hợp cụ thể, chứ không có khung phạt cố định nào. Và Ronaldo sẽ chỉ bị treo giò trong các trận đấu “chính thức” (tức không tính các trận giao hữu). Trận đấu chính thức tiếp theo của Bồ Đào Nha sẽ là trận đầu tiên của đội này ở VCK World Cup 2026.

Ronaldo bị đuổi khỏi sân vì hành vi không đáng có

Nếu Ronaldo lĩnh án treo giò 3 trận, anh sẽ không được thi đấu ở 2 trận đầu tiên của Bồ Đào Nha tại VCK World Cup 2026. Xin nhắc lại: án phạt chính xác có thể nặng hoặc nhẹ hơn con số 3 trận “theo thông lệ”. FIFA không nói rõ ủy ban kỷ luật sẽ họp để quyết định mức phạt đối với Ronaldo vào lúc nào.

Nhưng ủy ban này thường làm việc vào đầu tháng sau mỗi đợt trận “FIFA Days”. Như vậy, phiên họp sắp tới của ủy ban kỷ luật FIFA có thể diễn ra vào đầu tháng 12, trùng với thời điểm bốc thăm chia bảng World Cup 2026.

Giả sử Ronaldo bị treo giò 3 trận, thì câu hỏi đặt ra cho Bồ Đào Nha là HLV Roberto Martinez có nên gọi vào đội tuyển một cầu thủ không được thi đấu ở 2/3 trận vòng bảng? Câu hỏi này càng trở nên quan trọng trong trường hợp Bồ Đào Nha sớm gặp đối thủ mạnh hoặc rơi vào bảng khó trong kết quả bốc thăm. Nếu hình phạt cho Ronaldo là nhiều hơn 3 trận, vấn đề càng trở nên rõ ràng, coi như “hỏi đã là trả lời”.

Hình ảnh “trẻ con” thật khó chấp nhận

Ngoài câu chuyện thiết thực, rằng Ronaldo sẽ được đá bao nhiêu trận (thậm chí có được ra sân hay không), do ủy ban kỷ luật của FIFA quyết định, còn có một vấn đề đáng bàn, liên quan đến chỗ đứng của Ronaldo trong đội tuyển Bồ Đào Nha. Đó là cái cách mà Ronaldo lĩnh thẻ đỏ trong trận thua CH Ireland.

Bỏ qua khía cạnh thành tích, người ta thường cho rằng giá trị của Ronaldo trong đội tuyển Bồ Đào Nha là tấm gương của một thủ lĩnh, là “HLV trong sân” của đội. Thủ lĩnh đã đành, anh còn sắp bước sang tuổi 41 – độ tuổi không cho phép người ta làm những hành động bốc đồng, có thể gây ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của toàn đội. Thật là “trẻ con” khi Ronaldo phạm lỗi một cách thô thiển: giật cùi chỏ vào lưng đối thủ, trong thời buổi VAR.

Trong suốt sự nghiệp, thi thoảng Ronaldo vẫn có những hành động nóng giận kiểu trẻ con

Bồ Đào Nha đang bị dẫn đến 2 bàn, lại thiệt về người do thủ quân bị đuổi, thì còn trở lại thế nào được! Thua Ireland không phải là thất bại nghiêm trọng, nhưng nếu đấy là trận đấu ở VCK World Cup, câu chuyện hẳn nhiên sẽ khác rất xa.

Bản thân Ronaldo có hơn 1 tỷ người theo dõi trên mạng xã hội, đáng lẽ anh càng phải biết những gì nên hoặc không nên làm. Chính anh tuyên bố trước trận rằng sẽ thể hiện hình ảnh “đàng hoàng, đứng đắn”, ngay cả khi bị cổ động viên đối phương la ó. Chiếc thẻ đỏ trong hoàn cảnh như thế càng làm giảm hẳn giá trị của Ronaldo.

Liệu đấy có phải là bản chất của Ronaldo? Xem lại cả một sự nghiệp hào hùng của lão tướng Bồ Đào Nha, giới quan sát có thể giật mình khi nhận ra rằng anh thường xuyên bị đuổi trong các trận đấu quan trọng. Trong màu áo MU, Ronaldo bị đuổi đến 2 lần ở các trận derby Manchester. Trong màu áo Real Madrid, anh cũng đã bị đuổi ở trận El Clasico.

Trong màu áo Juventus, anh bị đuổi ngay trong trận đầu tiên ra sân ở Champions League. Sang tận Trung Đông, anh cũng vẫn bị đuổi trong trận đấu quan trọng nhất của Al Nassr (gặp kình địch Al Hilal). Giật cùi chỏ vào người đối phương và hành động đưa ngón cái lên trời là hình ảnh khá quen thuộc mỗi khi Ronaldo lĩnh thẻ đỏ trực tiếp. Thật khôi hài khi có người giật tít sau trận Bồ Đào Nha thua Ireland: “Ở tuổi 40, Cristiano Ronaldo cần... trưởng thành hơn”.

Sẽ là một ĐT Bồ Đào Nha rất khác nếu không có Ronaldo?

Ronaldo đang bất lợi về nhiều mặt

Đối với các đội bóng lớn, có nhiều hảo thủ, phải lựa chọn bỏ ngôi sao nào ra khỏi danh sách tham dự World Cup là “nỗi khổ” quen thuộc của HLV. Có trường hợp, vấn đề đơn giản là phải chọn ai giữa rất nhiều hảo thủ, trong khi danh sách đội tuyển bị giới hạn.

Có lúc, đấy là vấn đề chiến thuật, lối chơi. Nhưng cũng có lúc, người ta phải chấp nhận bỏ ngôi sao để chấn chỉnh kỷ luật. Mới đây, HLV Thomas Tuchel của đội tuyển Anh đã cảnh cáo ngôi sao Jude Bellingham, khi anh “tỏ thái độ” vì bị thay khỏi sân trong trận gặp Albania. “Thái độ là quan trọng nhất (so với tài năng)” – Tuchel tuyên bố đầy cứng rắn.

Ngay cả Bellingham – một ngôi sao đang khoác áo Real Madrid, ở độ tuổi sung sức nhất – còn chưa chắc bảo đảm có chỗ đi World Cup nếu anh tỏ ra không biết tôn trọng quyết định của HLV, nói gì đến Ronaldo đã ở tuổi 41 khi World Cup 2026 bắt đầu.

Ngay lúc này, Ronaldo đang gặp bất lợi trong cả ba trường hợp quen thuộc vừa nêu. Về diện tuyển chọn, tức số lượng ngôi sao, Bồ Đào Nha hoàn toàn không thiếu hảo thủ. Đẳng cấp của họ đã được khẳng định qua tỷ số 9-1 trước Armenia.

Về chiến thuật, Ronaldo ở tuổi 41 dĩ nhiên không thể đảm trách nhiều vị trí, vai trò khác nhau, như các cầu thủ ở độ tuổi đỉnh cao về phong độ và thi đấu thường xuyên ở các trận địa châu Âu. Về tinh thần kỷ luật thì xem ra đây lại là rắc rối lớn nhất.

Không dùng Ronaldo thì thôi. Nếu dùng Ronaldo, HLV Roberto Martinez sẽ phải chấp nhận một tình trạng tạm gọi là ưu tiên, ngoại lệ nào đó. Rất khó thuyết phục tượng đài Ronaldo ngồi ghế dự bị (nếu đấy là điều cần thiết).

Ở một mức độ nào đó, Ronaldo có thể xem mình là “ông vua trong đội” (chứ khoan nói đến tư cách đàn anh, thủ lĩnh). Nếu Ronaldo xứng danh thủ lĩnh, thì tư cách “bất khả xâm phạm” của anh cũng chẳng cần bàn. Nhưng thực tế sờ sờ trước mắt: chính Ronaldo và giới hâm mộ của anh còn đang sốt ruột chờ xem kết quả kỷ luật do FIFA ban hành.

Dùng hay không dùng Ronaldo sẽ là bài toán khó cho HLV Martinez

Không thể phủ nhận vị trí tượng đài số 1 của Ronaldo trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Nhưng cũng vì vậy, Ronaldo trở thành một đề tài “kiêng kị” trong đội bóng này. HLV trưởng còn phải thận trọng, dè chừng khi phát biểu những điều liên quan đến Ronaldo, huống chi là các cầu thủ!

Cảm nhận thế nào là tùy người xem. Nhưng biết đâu, trận thắng Armenia 9-1 vừa qua không đơn thuần phản ánh một sự chênh lệch về sức mạnh đôi bên. Đấy là dịp để toàn đội “xả stress”, thể hiện khả năng của họ trong một trận đấu... không có Ronaldo?

Còn một vấn đề nữa, dĩ nhiên chẳng ai nói ra, nhưng là thực tế - trong cuộc sống cũng như trong bóng đá. Ai cũng biết Ronaldo trong những ngày này chỉ đang ám ảnh với những kỷ lục để đời trước khi treo giày. Ghi 1.000 bàn thắng và ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp là hai điều quan trọng nhất. Anh sẽ “vì mình” mà thôi, lợi ích toàn đội, tính sau!