Ronaldo rạng rỡ khoe hồi phục chấn thương, hồi hộp chờ tái xuất

Al Nassr không có sự phục vụ của Ronaldo trong một thời gian. Lý do bởi anh phải về châu Âu để điều trị chấn thương.

Hiện có nhiều nghi ngại về việc Ronaldo bỏ ngỏ cơ hội dự World Cup 2026. Nhưng trên mạng xã hội, siêu sao người Bồ Đào Nha đã chia sẻ đầy lạc quan: "Tôi đang phục hồi và sẵn sàng theo dõi trận đấu hôm nay. Tiến lên nào, Al Nassr".

Ronaldo nỗ lực hồi phục chấn thương

Trận đấu Ronaldo nhắc tới là cuộc đối đầu giữa Al Nassr và Neom trong khuôn khổ vòng 25 Saudi League. CR7 không thi đấu nhưng Al Nassr vẫn giành chiến thắng với tỷ số 1-0 khi Simakan ghi bàn duy nhất.

HLV Jorge Jesus từng lên tiếng nói về tình trạng chấn thương của Ronaldo: "Ronaldo từng rời sân vì lo ngại vấn đề chấn thương cơ. Sau khi kiểm tra, chúng tôi nhận thấy chấn thương nghiêm trọng hơn dự đoán nên Ronaldo cần nghỉ ngơi và phục hồi. CR7 đã bay sang Tây Ban Nha. Chấn thương đó đòi hỏi phải điều trị tại Madrid với chuyên gia y tế đang làm việc cùng cậu ấy".

Al Nassr thực sự sốc khi kết quả kiểm tra y tế cho thấy Ronaldo bị rách cơ đáng kể ở mặt sau đùi phải. Để đẩy nhanh quá trình trở lại, tiền đạo sinh năm 1985 đã sử dụng máy bay riêng để bay tới thủ đô Madrid của Tây Ban Nha.

Ronaldo đang nỗ lực rút ngắn thời gian nghỉ thi đấu vốn dự kiến kéo dài ít nhất một tháng. Dẫu vậy, anh khó có cơ hội trở lại để cùng ĐT Bồ Đào Nha đá giao hữu với Mexico (8h, 29/3) và Mỹ (6h, 1/4).