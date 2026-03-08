Video bóng đá Al Nassr - Neom: Dấu ấn đàn em Ronaldo, vỡ òa phút 90+5 (Saudi Pro League)
Chấn thương của Ronaldo đến rất không đúng thời điểm, bởi CLB chủ quản Al Nassr đang rất cần chiến thắng trong cuộc đua vô địch. Thật may, đội bóng này vẫn có nhân sự đủ tốt thay thế.
Không có Ronaldo trong đội hình vì chấn thương, Al Nassr phải tìm cách vá víu. Trận này, đàn em của CR7 trên tuyển Bồ Đào Nha là Joao Felix được trao nhiệm vụ dẫn dắt hàng công. Công bằng mà nói, đây là trận đấu Felix thi đấu nỗ lực, là điểm sáng của đội chủ sân King Saud University Stadium.
Al Nassr (áo vàng) vẫn biết cách giành chiến thắng, dù không có Ronaldo
Mặc dù vậy, sự thiếu vắng của Ronaldo vẫn để lại khoảng trống rõ rệt. Suốt 90 phút, đội chủ nhà bế tắc trước hệ thống phòng ngự chơi kín kẽ của Neom. Ngay cả khi bước vào thời gian bù giờ của hiệp 2, Al Nassr vẫn chưa thể xuyên phá được khung thành đối phương.
Khi tất cả đã mường tượng ra kết quả hòa, thì bước ngoặt lại đến. Phút 90+5, Joao Felix kiến tạo để Simakan ghi bàn thắng quý như vàng, giúp Al Nassr giữ vững ngôi đầu sau vòng 25 Saudi Pro League.
Tỷ số chung cuộc: Al Nassr 1-0 Neom (hiệp 1: 0-0)
Ghi bàn (kiến tạo)
Al Nassr: Simakan 90+5' (Joao Felix)
Đội hình thi đấu
Al Nassr: Bento, Boushal, Simakan, Al Amri, Martinez, Coman, Angelo, Brozovic, Mane, Al Hamdan, Felix
Neom: Maximiano, Al Burayk, Al Saluli, Zeze, Hawsawi, Messi, Doucoure, Al Haji, Lacazette, Benrahma, Kone
