Nóng: Barcelona chốt xong Rodri, Man City chấp nhận bán "trái tim" tuyến giữa

Barcelona cuối cùng đã chốt được thỏa thuận với Man City cho thương vụ Rodri. Theo nhà báo Fabrizio Romano, Man City đã chấp nhận lời đề nghị cuối cùng từ phía đại diện La Liga. Trước đó, Barcelona đã phải nâng mức đề nghị lên lần thứ ba, với con số được cho là khoảng 70 triệu euro để thuyết phục Man City nhả Rodri.

Man City gật đầu với đề nghị cuối cùng của Barca

Đây là bước ngoặt quan trọng bởi Rodri đã đạt thỏa thuận cá nhân với Barcelona từ trước. Tiền vệ người Tây Ban Nha được cho là ưu tiên chuyển tới Camp Nou, trong khi Barca liên tục cải thiện đề nghị để thuyết phục Man City. Những diễn biến trước đó cho thấy đội bóng Anh đã chuẩn bị cho khả năng chia tay ngôi sao 30 tuổi.

Theo Romano, Rodri sẽ tới Barcelona trong tuần tới để hoàn tất những thủ tục cuối cùng. Cầu thủ này dự kiến trải qua kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng chính thức với đội bóng mới. Như vậy, thương vụ chỉ còn chờ các bước mang tính thủ tục trước khi Rodri chính thức khoác lên mình màu áo “Blaugrana”.

Nếu hoàn tất đúng kế hoạch, Barcelona sẽ sở hữu một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới. Rodri từng giành Quả bóng Vàng 2024 và là nhân tố quan trọng trong hành trình vô địch World Cup 2026 của Tây Ban Nha, vì thế sự xuất hiện của anh có thể trở thành cú hích cực lớn cho tham vọng của Hansi Flick.