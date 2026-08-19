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Mourinho cay đắng nói về vụ Rodri gia nhập Barca, bất ngờ đổ lỗi cho học trò

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè Barcelona Real Madrid

HLV Jose Mourinho cho biết Real Madrid từng đưa ra đề nghị quan trọng dành cho Rodri, nhưng sự lưỡng lự của tiền vệ người Tây Ban Nha đã khiến ông thay đổi quyết định. Rodri sau đó lựa chọn gia nhập Barcelona, đối thủ không đội trời chung của Real Madrid.

  

Rodri chọn Barcelona thay vì Real Madrid

HLV Jose Mourinho mới đây lên tiếng về việc Rodri từ chối đề nghị của Real Madrid để gia nhập Barcelona trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Rodri gia nhập Barca khiến HLV Mourinho không hài lòng

Rodri gia nhập Barca khiến HLV Mourinho không hài lòng

Sau khi có mặt tại Barcelona để hoàn tất thương vụ chuyển đến từ Manchester City, Rodri thừa nhận khoác áo đội bóng xứ Catalunya là “giấc mơ” của anh.

Trước đó chỉ vài tuần, tiền vệ 30 tuổi từng đàm phán với Real Madrid. Tuy nhiên, thương vụ cuối cùng đổ vỡ trong sự bất ngờ của người hâm mộ “Los Blancos”.

Rodri đã ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với Barcelona. Đội bóng xứ Catalonia được đánh giá cao trong cuộc đua bảo vệ chức vô địch, điều càng khiến Real Madrid thêm thất vọng trước quyết định của ngôi sao người Tây Ban Nha.

Mourinho không muốn chiêu mộ một cầu thủ còn do dự

Nói về việc Rodri từ chối Real Madrid, Mourinho tiết lộ ông không còn muốn tiền vệ này gia nhập đội bóng sau khi nhận thấy những nghi ngờ từ chính cầu thủ.

“Real Madrid không thể có những cầu thủ phải suy nghĩ hai lần. Khi nhận được cuộc gọi, bạn phải nói: Khi nào các anh muốn tôi có mặt? Rodri là một cầu thủ phi thường, nhưng Real Madrid thuộc về một đẳng cấp khác. Sự do dự của cậu ấy khiến tôi cũng bắt đầu nghi ngờ”, HLV Mourinho khẳng định.

Theo Mourinho, ông đã trực tiếp nói chuyện với Rodri nhiều lần và Real Madrid cũng đưa ra một đề nghị đáng kể dành cho tiền vệ người Tây Ban Nha.

“Tôi đích thân nói chuyện với Rodri vài lần. Real Madrid đã đưa ra một đề nghị quan trọng cho cậu ấy. Nhưng rồi... Rodri bắt đầu do dự. Chính sự do dự đó khiến tôi nghi ngờ về việc ký hợp đồng với cậu ấy”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói.

Rodri rời Man City với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ

Rodri chia tay Manchester City sau quãng thời gian thành công rực rỡ. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã giành tổng cộng 12 danh hiệu lớn, trong đó có 4 chức vô địch Premier League, 2 FA Cup, 3 League Cup và Champions League mùa giải 2022/23.

Rodri tỏa sáng, giúp ĐT Tây Ban Nha đăng quang World Cup 2026

Rodri tỏa sáng, giúp ĐT Tây Ban Nha đăng quang World Cup 2026

Đáng chú ý, Rodri còn được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu khi Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup mùa hè năm nay.

Việc Rodri khoác áo Barcelona chắc chắn khiến Real Madrid không thể hài lòng, đặc biệt khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã từng tiến rất gần tới việc chiêu mộ anh.

Với mối quan hệ thù địch giữa hai CLB, Rodri nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với một bầu không khí lạnh lẽo khi cùng Barcelona hành quân tới sân Bernabeu ở mùa giải này.

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/08/2026 17:58 PM (GMT+7)
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