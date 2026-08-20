Như vậy là Barcelona đã chiêu mộ thành công Rodri từ Man City. Theo đó, đội chủ sân Etihad sẽ nhận được 75 triệu euro (có thể tăng lên 76,5 triệu euro trong tương lai) và chấp nhận việc chủ nhân của danh hiệu “Quả bóng vàng 2024” về sân Camp Nou thi đấu từ mùa giải 2026/27. Rodri đã hoàn tất thủ tục cuối cùng và ký hợp đồng 4 năm với Barcelona trong ngày 18/8.

Theo tờ Athletic, đây là thương vụ chớp nhoáng của đội bóng xứ Catalunya. Trước đó, Man City có ý định gia hạn hợp đồng với Rodri nhưng tiền vệ này kiên quyết muốn trở lại Tây Ban Nha thi đấu. Ban đầu, cầu thủ này đàm phán với Real Madrid nhưng đội chủ sân Bernabeu quyết định từ bỏ để tập trung cho thương vụ Yan Diomande.

Barcelona nhận thấy cơ hội chiêu mộ Rodri và họ thăm dò trước ý định của cầu thủ này vào ngày 6/8. Sau khi biết được Rodri sẵn sàng gia nhập đội bóng, Barcelona hành động luôn. Một ngày sau, đội chủ sân Camp Nou gửi lời đề nghị đầu tiên trị giá 50 triệu euro tới Man City nhưng nhận được phản hồi rằng Rodri trị giá 80 triệu euro dù thời hạn hợp đồng chỉ còn một năm.

Sau một vài ngày tính toán lại, Barcelona quyết định gửi lời đề nghị thứ hai trị giá 60 triệu euro và tiếp tục bị trả về. Lần thứ ba, đội bóng xứ Catalunya gõ cửa với lời đề nghị 70 triệu euro nhưng tiếp tục bị từ chối. Phải tới lần thứ tư, đội chủ sân Camp Nou mới thuyết phục được Man City “nhả người”.