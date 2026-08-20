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Rodri gia nhập Barcelona mức giá không hề rẻ khiến nhiều cule phấn khích nhưng đằng sau thương vụ hào nhoáng ấy, đội chủ sân Camp Nou đang phải hứng chịu rủi ro cực lớn đi kèm với đó là những hệ lụy có thể gây thiệt hại lâu dài.
Thương vụ chớp nhoáng và đắt đỏ
Như vậy là Barcelona đã chiêu mộ thành công Rodri từ Man City. Theo đó, đội chủ sân Etihad sẽ nhận được 75 triệu euro (có thể tăng lên 76,5 triệu euro trong tương lai) và chấp nhận việc chủ nhân của danh hiệu “Quả bóng vàng 2024” về sân Camp Nou thi đấu từ mùa giải 2026/27. Rodri đã hoàn tất thủ tục cuối cùng và ký hợp đồng 4 năm với Barcelona trong ngày 18/8.
Theo tờ Athletic, đây là thương vụ chớp nhoáng của đội bóng xứ Catalunya. Trước đó, Man City có ý định gia hạn hợp đồng với Rodri nhưng tiền vệ này kiên quyết muốn trở lại Tây Ban Nha thi đấu. Ban đầu, cầu thủ này đàm phán với Real Madrid nhưng đội chủ sân Bernabeu quyết định từ bỏ để tập trung cho thương vụ Yan Diomande.
Barcelona nhận thấy cơ hội chiêu mộ Rodri và họ thăm dò trước ý định của cầu thủ này vào ngày 6/8. Sau khi biết được Rodri sẵn sàng gia nhập đội bóng, Barcelona hành động luôn. Một ngày sau, đội chủ sân Camp Nou gửi lời đề nghị đầu tiên trị giá 50 triệu euro tới Man City nhưng nhận được phản hồi rằng Rodri trị giá 80 triệu euro dù thời hạn hợp đồng chỉ còn một năm.
Sau một vài ngày tính toán lại, Barcelona quyết định gửi lời đề nghị thứ hai trị giá 60 triệu euro và tiếp tục bị trả về. Lần thứ ba, đội bóng xứ Catalunya gõ cửa với lời đề nghị 70 triệu euro nhưng tiếp tục bị từ chối. Phải tới lần thứ tư, đội chủ sân Camp Nou mới thuyết phục được Man City “nhả người”.
Như vậy, chiến dịch chiêu mộ Rodri của Barcelona chỉ diễn ra trong khoảng gần 2 tuần. Theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalunya ra quyết định nhanh như vậy bởi ba lý do.
Thứ nhất, họ tin vào khả năng của Rodri, chất lượng của cầu thủ này không cần phải bàn cãi. Thứ hai, họ đánh giá tiền vệ người Tây Ban Nha cực kỳ phù hợp với lối chơi của Hansi Flick đang áp dụng tại Barcelona. Thứ ba, Barcelona cũng cần gấp một tiền vệ trung tâm do Frenkie De Jong chấn thương dài hạn.
Nguồn tin cũng cho biết, Rodri sẽ nhận mức khoảng 15 triệu euro/mùa sau thuế, tương đương 30 triệu euro trước thuế. Với hợp đồng 4 năm, tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ ngốn của Barcelona khoảng 120 triệu euro tiền lương. Cộng với tiền chuyển nhượng, chi phí của thương vụ này lên tới gần 200 triệu euro.
Nhìn qua thì đây là thương vụ hoàn hảo đối với Barcelona. Họ vừa có được ngôi sao chất lượng, giàu kinh nghiệm, có thể trở thành ông chủ tuyến giữa mới lại vừa gây được tiếng vang trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, thực tế không hẳn như vậy. Thương vụ chiêu mộ Rodri tiềm ẩn những rủi ro có thể khiến gây thiệt hại lớn cho Barcelona.
Nỗi lo mang tên chấn thương
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odri vừa bước qua tuổi 30 hồi tháng 6 vừa qua. Đây là ngưỡng tuổi đỉnh cao sự nghiệp của đa phần những cầu thủ chuyên nghiệp. Rất nhiều cựu cầu thủ xác nhận họ cảm thấy cơ thể có những biến đổi rõ rệt về thể trạng khi bước vào tuổi U40 như nhanh cảm thấy mệt mỏi hơn, dễ chấn thương hơn. Mặc dù y học hiện đại đã giúp tình trạng này giảm đi đáng kể nhưng vấn đề vẫn còn nguyên. Rodri có thể sẽ rơi vào trường hợp như vậy.
Tiền vệ người Tây Ban Nha gia nhập Man City vào năm 2019 và 5 mùa đầu tiên, cầu thủ này chỉ phải nghỉ thi đấu 21 ngày vì chấn thương, bỏ lỡ 2 trận đấu của “The Citizen”. Tuy nhiên, mọi chuyện quay ngoắt 180 độ ở mùa giải 2024/25. Sau khi dính chấn thương gân kheo ở giai đoạn tiền mùa giải, Rodri bị đứt dây chằng chéo và phải nghỉ đấu hơn 7 tháng, bỏ lỡ 51 trận đấu của Man City và ĐT Tây Ban Nha.
Kể từ thời điểm đó tới nay, Rodri liên tục dính 8 chấn thương, gấp 4 lần số lần chấn thương trong 5 năm trước đó. Điểm đáng nói là những chấn thương của Rodri đều liên quan đến đầu gối và gân kheo. Mùa trước, cầu thủ này phải nghỉ 2 lần vì đau đầu gối và 2 lần vì tái phát chấn thương gân kheo.
Cuối mùa, Rodri còn dính chấn thương háng và phải nghỉ thi đấu thêm một tháng. Phong độ thiếu ổn định của Man City mùa trước có liên quan trực tiếp tới tình trạng chấn thương của tiền vệ người Tây Ban Nha. Rodri đã chơi rất hay tại World Cup 2026 nhưng ngay sau đó, cầu thủ này thông báo dính chấn thương lưng.
Những chấn thương liên tiếp cho thấy khả năng chịu đựng của cơ thể Rodri đang gặp vấn đề. Dường như Barcelona đã bỏ qua vấn đề đáng lưu tâm này. Cường độ thi đấu tại La Liga sẽ chậm hơn so với Ngoại hạng Anh nhưng những pha va chạm tại giải đấu này cũng không kém phần khốc liệt. Trong trường hợp xấu nhất, Barcelona có thể đã mua một “bệnh binh” với giá cực đắt!
Tài chính sẽ trở thành vấn đề đau đầu
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hiều người đã phải đặt câu hỏi liệu Barcelona có thực sự cần Rodri hay không? Ngay cả khi Frenkie De Jong không thể thi đấu trong cả mùa giải, họ vẫn có Pedri, Gavi, Marc Bernal và Casado. Eric Garcia và Xavi Espart cũng có thể thi đấu được ở vị trí đó. Tất nhiên, Rodri là cái tên chất lượng hơn hẳn nhưng liệu “bom tấn” có đem lại được sự khác biệt khi chỉ chơi ở vị trí tiền vệ mỏ neo hay không?
Từ đây, câu hỏi tiếp theo được đặt ra là vì sao Barcelona lại ưu tiên mua Rodri thay vì một tiền đạo cắm? Đội chủ sân Camp Nou đã để Robert Lewandowski sang MLS thi đấu, bán Ferran Torres cho PSG. Cả 6 cầu thủ được gọi là tiền đạo của Barcelona hiện tại đều là những cầu thủ chạy cánh. Đó là Yamal, Raphinha, Roony, Gordon, Adeyemi và Bisiwu. Trong trận giao hữu với Basel vừa qua, Raphinha được xếp đá cắm và chơi tạm ổn nhưng đây không phải là giải pháp lâu dài.
Trước khi nhảy vào thương vụ Rodri, Barcelona định chiêu mộ Julian Alvarez từ Atletico Madrid. Giá của tiền đạo người Argentina rơi vào khoảng 120 triệu euro. Liệu Barcelona có còn đủ tiền để chiêu mộ Alvarez sau khi mua Rodri hay không?
Nên nhớ rằng Barcelona đã chi ra 100 triệu euro trong mùa hè để mua Anthony Gordon (70 triệu euro), Karim Adeyemi (22 triệu euro) và Jesse Bisiwu (8,5 triệu euro). Họ mới thu về được 59 triệu euro khi bán Ferran Torres (45 triệu euro), Ansu Fati (11 triệu euro) và Inaki Pena (3 triệu euro).
Tức là họ đang âm khoảng 40 triệu euro tiền chuyển nhượng. Thương vụ Rodri thành công đồng nghĩa với việc Barcelona sẽ âm khoảng 115 triệu euro tiền chuyển nhượng. Nếu họ muốn có thêm một “bom tấn” như Julian Alvarez, con số này sẽ tăng lên là 236 triệu euro!
Lần gần nhất Barcelona chi 300 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng là mùa giải 2019/20 nhưng chỉ lỗ khoảng 150 triệu euro do bán được nhiều cầu thủ. Đó cũng chính là dấu mốc bắt đầu cuộc khủng hoảng tài chính của Barcelona.
Sau khi mua xong Rodri, thương vụ Alvarez trở nên bất khả thi với Barcelona
Ba mùa gần nhất, đội bóng này phải cố gắng mua bán có lãi hoặc ít nhất là hòa vốn trên thị trường chuyển nhượng. Nhờ vậy mà Barcelona được La Liga cho phép trở lại mức chi tiêu 1:1 trên thị trường (tức là được tiêu toàn bộ số tiền kiếm được). Trước đó, họ bị giới hạn ở mức 1:4 (tức là chỉ được tiêu ¼ số tiền kiếm được).
Nếu mua cả Rodri lẫn Alvarez, Barcelona sẽ gánh thêm một khoản lỗ khổng lồ và La Liga chắc chắn sẽ không nương tay. Hãy nhớ lại những mùa trước, ngay khi Barcelona không đạt đủ điều kiện về cân bằng tài chính, La Liga ngay lập tức không cho đội bóng này đăng ký cầu thủ mới.
Ngay cả Gavi, cầu thủ vốn của Barcelona cũng không được đăng ký vì ký hợp đồng mới. Đội chủ sân Camp Nou cũng phải giở hết khả năng “lách luật” để đăng ký trường hợp của Dani Olmo. Barcelona chắc chắn không muốn mua Rodri và Alvarez về để “ngắm” nhưng họ qua được cửa công bằng tài chính của La Liga hay không vẫn là câu hỏi khó trả lời.
Những hệ lụy đi kèm phía sau
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gay cả khi Barcelona bỏ qua việc chiêu mộ Julian Alvarez và chỉ mua thêm Rodri, đội bóng này vẫn gánh theo rủi ro cực lớn về mặt tài chính. Việc lỗ hơn 100 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng đồng nghĩa với việc đội bóng này phải đạt thành tích cao trong mùa giải 2026/27.
Hai mùa gần nhất, họ vô địch La Liga khá dễ dàng và giành được tổng cộng 5 danh hiệu nhưng mùa này, câu chuyện chưa chắc đã suôn sẻ như vậy. Real Madrid quyết tâm trở lại với bản hợp đồng “bom tấn” Yan Diomande và “chuyên gia dẹp loạn phòng thay đồ” Jose Mourinho.
Nếu Real Madrid thi đấu tốt, áp lực lên Barcelona càng lớn bởi họ cần bảo vệ được chức vô địch mới đảm bảo được nguồn thu. Bên cạnh đó, đội chủ sân Camp Nou cũng phải thi đấu tốt tại Champions League. Mùa 2024/25, họ xếp thứ 2 ở vòng bảng và lọt tới bán kết. Mùa trước, thành tích của họ thụt lùi khi chỉ đứng thứ 5 vòng bảng và lọt tới tứ kết.
Barcelona có cải thiện được thành tích trong mùa giải này không sẽ là một nan đề với Hansi Flick nhất là khi họ có thể sẽ không bổ sung tiền đạo cắm. Nên nhớ rằng lối chơi của ông thầy người Đức yêu cầu các cầu thủ di chuyển rất nhiều cả trong công lẫn thủ. Nếu phải thi đấu cường độ cao liên tục, chuyện sứt mẻ đội hình gần như là hiển nhiên.
Đối với riêng Rodri, cầu thủ này cũng sẽ gặp áp lực cực lớn bởi mang danh “bom tấn”. Tâm lý bị căng thẳng cộng với tiền sử chấn thương gần đây, cầu thủ này khó lòng thoát cảnh làm bạn với giường bệnh. Đó là viễn cảnh Barcelona không muốn thấy nhất.
Tất nhiên, mọi chuyện vẫn còn ở phía trước. Khả năng Rodri tỏa sáng trong màu áo Barcelona và đội chủ sân Camp Nou có thể “bay cao” hơn cả năm ngoái là vẫn có. Tuy nhiên, khả năng này là rất thấp nếu như họ không bổ sung một tiền đạo cắm chất lượng. Có thể nói Barcelona đã dấn thân vào cuộc phiêu lưu cực kỳ gian nan với thương vụ đắt đỏ mang tên Rodri.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/08/2026 08:50 AM (GMT+7)