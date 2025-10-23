Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Macarthur: Nối dài mạch bất bại (Cúp C2 châu Á)

19h15, 23/10 | SVĐ Hàng Đẫy Công an Hà Nội 0 - 0 Macarthur (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Công an Hà Nội vs Macarthur Macarthur Điểm Nguyễn Filip Đình Trọng Hugo Gomes Quang Vinh Vitao Stefan Mauk Quang Hải Thành Long Alan China Leo Artur Điểm Kurto McKay Uskok Da Silva Politidis Brattan Randazzo Bosnjak Ikonomidis Sawyer Caceres Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công an Hà Nội Công an Hà Nội Macarthur Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyễn Filip, Đình Trọng, Hugo Gomes, Quang Vinh, Vitao, Stefan Mauk, Quang Hải, Thành Long, Alan, China, Leo Artur Kurto, McKay, Uskok, Da Silva, Politidis, Brattan, Randazzo, Bosnjak, Ikonomidis, Sawyer, Caceres

CLB Công an Hà Nội (CAHN) đang có màn khởi đầu ấn tượng tại AFC Champions League Two 2025/26. Sau hai lượt trận, thầy trò HLV Mano Polking giành 4 điểm với 1 thắng, 1 hòa, tạm dẫn đầu bảng E - thành tích đáng khen cho đội bóng ngành công an trong lần đầu góp mặt ở sân chơi châu lục. Trước đó, CAHN hòa 2-2 trên sân Beijing Guoan (Trung Quốc) và thắng đậm 3-0 Taipo (Hong Kong) - đối thủ từng gây sốc khi đánh bại Macarthur FC ở trận mở màn.

Không chỉ chơi tốt ở châu Á, CAHN còn duy trì phong độ ổn định trong nước. Tại V-League, Quang Hải cùng đồng đội đang bất bại 6 trận liên tiếp (4 thắng, 2 hòa), xếp thứ 3 với 14 điểm và còn một trận chưa đá. Tính trên mọi đấu trường, "đội bóng áo lính" đã có chuỗi 8 trận bất bại, ghi 18 bàn - con số cho thấy sự thăng hoa và hiệu quả trong lối chơi.

Ở lượt trận thứ 3 bảng E, CAHN sẽ tiếp đón Macarthur FC (Australia) trên sân nhà. Đại diện xứ chuột túi đang có phong độ sân khách rất tệ với 3 trận toàn thua, từng bị Taipo đánh bại 1-2 và Phnom Penh Crown hạ 0-3. Thêm vào đó, hành trình bay kéo dài 9 tiếng đến Hà Nội chắc chắn sẽ khiến Macarthur gặp bất lợi về thể lực - cơ hội để CAHN hướng tới chiến thắng tiếp theo.