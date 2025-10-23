Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Macarthur: Nối dài mạch bất bại (Cúp C2 châu Á)

Sự kiện: CLB Công an Hà Nội Trực tiếp bóng đá hôm nay

(19h15, 23/10, Bảng E AFC Champions League Two 2025/26) CAHN đang bay cao trên mọi đấu trường với chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp. Đón tiếp Macarthur FC trên sân nhà, thầy trò HLV Mano Polking tràn đầy tự tin nối dài phong độ ấn tượng, hướng đến tấm vé đi tiếp ở Cúp C2 châu Á.

19h15, 23/10 | SVĐ Hàng Đẫy

Công an Hà Nội
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Macarthur: Nối dài mạch bất bại (Cúp C2 châu Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Macarthur: Nối dài mạch bất bại (Cúp C2 châu Á) - 1
Macarthur
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Macarthur: Nối dài mạch bất bại (Cúp C2 châu Á) - 1
Nguyễn Filip, Đình Trọng, Hugo Gomes, Quang Vinh, Vitao, Stefan Mauk, Quang Hải, Thành Long, Alan, China, Leo Artur
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Macarthur: Nối dài mạch bất bại (Cúp C2 châu Á) - 1
Kurto, McKay, Uskok, Da Silva, Politidis, Brattan, Randazzo, Bosnjak, Ikonomidis, Sawyer, Caceres

CLB Công an Hà Nội (CAHN) đang có màn khởi đầu ấn tượng tại AFC Champions League Two 2025/26. Sau hai lượt trận, thầy trò HLV Mano Polking giành 4 điểm với 1 thắng, 1 hòa, tạm dẫn đầu bảng E - thành tích đáng khen cho đội bóng ngành công an trong lần đầu góp mặt ở sân chơi châu lục. Trước đó, CAHN hòa 2-2 trên sân Beijing Guoan (Trung Quốc) và thắng đậm 3-0 Taipo (Hong Kong) - đối thủ từng gây sốc khi đánh bại Macarthur FC ở trận mở màn.

Không chỉ chơi tốt ở châu Á, CAHN còn duy trì phong độ ổn định trong nước. Tại V-League, Quang Hải cùng đồng đội đang bất bại 6 trận liên tiếp (4 thắng, 2 hòa), xếp thứ 3 với 14 điểm và còn một trận chưa đá. Tính trên mọi đấu trường, "đội bóng áo lính" đã có chuỗi 8 trận bất bại, ghi 18 bàn - con số cho thấy sự thăng hoa và hiệu quả trong lối chơi.

Ở lượt trận thứ 3 bảng E, CAHN sẽ tiếp đón Macarthur FC (Australia) trên sân nhà. Đại diện xứ chuột túi đang có phong độ sân khách rất tệ với 3 trận toàn thua, từng bị Taipo đánh bại 1-2 và Phnom Penh Crown hạ 0-3. Thêm vào đó, hành trình bay kéo dài 9 tiếng đến Hà Nội chắc chắn sẽ khiến Macarthur gặp bất lợi về thể lực - cơ hội để CAHN hướng tới chiến thắng tiếp theo. 

Đội bóng đến từ Úc Macarthur FC dè chừng ngoại binh của CLB Công an Hà Nội
Đội bóng đến từ Úc Macarthur FC dè chừng ngoại binh của CLB Công an Hà Nội

(PLO)- CLB Công an Hà Nội sẽ tiếp đón Macarthur FC (Úc) trên sân Hàng Đẫy, trong khuôn khổ AFC Champions League Two 2025-2026 vào đêm 23-10 với quyết...

T.T

