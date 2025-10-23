Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Macarthur: Nối dài mạch bất bại (Cúp C2 châu Á)
(19h15, 23/10, Bảng E AFC Champions League Two 2025/26) CAHN đang bay cao trên mọi đấu trường với chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp. Đón tiếp Macarthur FC trên sân nhà, thầy trò HLV Mano Polking tràn đầy tự tin nối dài phong độ ấn tượng, hướng đến tấm vé đi tiếp ở Cúp C2 châu Á.
19h15, 23/10 | SVĐ Hàng Đẫy
Nguyễn Filip
Đình Trọng
Hugo Gomes
Quang Vinh
Vitao
Stefan Mauk
Quang Hải
Thành Long
Alan
China
Leo Artur
Kurto
McKay
Uskok
Da Silva
Politidis
Brattan
Randazzo
Bosnjak
Ikonomidis
Sawyer
Caceres
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
CLB Công an Hà Nội (CAHN) đang có màn khởi đầu ấn tượng tại AFC Champions League Two 2025/26. Sau hai lượt trận, thầy trò HLV Mano Polking giành 4 điểm với 1 thắng, 1 hòa, tạm dẫn đầu bảng E - thành tích đáng khen cho đội bóng ngành công an trong lần đầu góp mặt ở sân chơi châu lục. Trước đó, CAHN hòa 2-2 trên sân Beijing Guoan (Trung Quốc) và thắng đậm 3-0 Taipo (Hong Kong) - đối thủ từng gây sốc khi đánh bại Macarthur FC ở trận mở màn.
Không chỉ chơi tốt ở châu Á, CAHN còn duy trì phong độ ổn định trong nước. Tại V-League, Quang Hải cùng đồng đội đang bất bại 6 trận liên tiếp (4 thắng, 2 hòa), xếp thứ 3 với 14 điểm và còn một trận chưa đá. Tính trên mọi đấu trường, "đội bóng áo lính" đã có chuỗi 8 trận bất bại, ghi 18 bàn - con số cho thấy sự thăng hoa và hiệu quả trong lối chơi.
Ở lượt trận thứ 3 bảng E, CAHN sẽ tiếp đón Macarthur FC (Australia) trên sân nhà. Đại diện xứ chuột túi đang có phong độ sân khách rất tệ với 3 trận toàn thua, từng bị Taipo đánh bại 1-2 và Phnom Penh Crown hạ 0-3. Thêm vào đó, hành trình bay kéo dài 9 tiếng đến Hà Nội chắc chắn sẽ khiến Macarthur gặp bất lợi về thể lực - cơ hội để CAHN hướng tới chiến thắng tiếp theo.
