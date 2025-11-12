Rộ tin HLV Pep Guardiola chia tay Man City vào mùa hè năm 2026

Pep Guardiola có thể rời Man City ngay mùa hè tới

HLV Pep Guardiola đã gặt hái thành công vang dội kể từ khi đến Man City năm 2016, với 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 Champions League, 2 FA Cup cùng nhiều danh hiệu khác, sau khi kế nhiệm HLV Manuel Pellegrini. Chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn còn hợp đồng dài hạn, sau khi ký gia hạn thêm 2 năm vào đúng một năm trước.

Pep Guardiola còn hợp đồng với Man City đến năm 2027

Tuy nhiên, theo tờ The Times, những người thân cận với HLV Pep Guardiola tin rằng ông có thể nói lời chia tay với Man City vào mùa hè tới, tròn một thập kỷ sau khi cập bến Etihad, một bước đi được xem là “hợp lý” trong sự nghiệp cầm quân của ông.

Tuy nhiên, nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. HLV Pep Guardiola vốn thường hoàn thành hợp đồng với các CLB trước đây (Barcelona và Bayern Munich), và kịch bản này vẫn có thể xảy ra lần này. Các nguồn tin từng dự đoán sự ra đi của ông trước đó cũng đã chứng kiến chiến lược người Tây Ban Nha thay đổi quyết định và ký kết các hợp đồng mới.

Pep Guardiola từng nói gì về tương lai?

Bản thân HLV Pep Guardiola cũng từng công khai cho biết ông sẽ nghỉ ngơi sau khi rời Man City, bất cứ khi nào điều đó xảy ra. Ông nói: “Tôi biết sau giai đoạn ở Man City tôi sẽ dừng lại, chắc chắn rồi. Nó đã được quyết định, thậm chí hơn cả quyết định.

Tôi không biết mình sẽ nghỉ bao lâu, một năm, hai năm, ba năm, năm, mười, mười lăm năm, tôi không biết. Nhưng tôi sẽ rời Man City sau quãng thời gian này vì tôi cần nghỉ ngơi và tập trung cho bản thân, cho cơ thể mình”.

Trong cuộc phỏng vấn sau đó với Sky Sports, HLV Pep Guardiola giải thích thêm: “Không, không, không, tôi không nói tôi sẽ rời ngay bây giờ hay vào cuối mùa. Chỉ khi ban lãnh đạo sa thải tôi, thì có. Nhưng điều tôi nói là khi tôi kết thúc quãng thời gian ở đây, không biết là một năm, hai năm, ba năm… sáu năm, tôi không biết, tôi sẽ nghỉ một thời gian. Tôi sẽ không giải nghệ, nhưng chắc chắn sẽ nghỉ ngơi”.

Trước khi rời Etihad, HLV Pep Guardiola vẫn có thể tiếp tục bổ sung bộ sưu tập danh hiệu. Man City vẫn là một trong những ứng viên vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Hiện họ kém đội dẫn đầu Arsenal 4 điểm, nhưng vừa giành chiến thắng 3-0 trước nhà đương kim vô địch Liverpool ở trận gần nhất. Sau đợt tập trung ĐTQG, Man City sẽ tiếp tục cuộc đua vô địch với chuyến hành quân tới làm khách trên sân của Newcastle.