Rộ tin HLV Alonso bị trò cưng "đá ghế", sắp bị Real Madrid sa thải

Ghế của Alonso lung lay

Đã 3 trận liên tiếp bị cầm hòa tại La Liga, Real Madrid đang bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt nội bộ. Mới đây một số nguồn tin cho biết ghế HLV trưởng của Xabi Alonso đang thực sự bị đe dọa do kết quả không tốt gần đây.

HLV Xabi Alonso đang chật vật đi tìm lời giải cho phong độ của Real Madrid, giữa lúc một số cầu thủ bị đồn có sự bất đồng với ông

Sau trận hòa Girona 1-1 ở La Liga cuối tuần qua, Real Madrid mới thắng chỉ 1/5 trận gần nhất, và chiến thắng trước Olympiakos ở Cúp C1 cũng chỉ với cách biệt tối thiểu (4-3). Theo The Athletic, kết quả hiện tại còn được kết hợp với tin đồn giữa HLV Xabi Alonso và một số cầu thủ trong đội có mâu thuẫn quan điểm.

The Athletic, trích lời từ một nguồn tin thân với CLB, cho hay Vinicius, Federico Valverde cùng một số cầu thủ khác đang không hài lòng với những sự sắp xếp của HLV Alonso. Tuy nhiên cũng có không ít cầu thủ Real khác cho rằng HLV trưởng của họ không làm gì sai mà vấn đề đang đến từ thái độ thi đấu của các cầu thủ, cụ thể hơn là chính những ai đang chống Alonso.

Đi tìm lời giải

Real Madrid hiện đã rớt xuống vị trí nhì bảng sau trận hòa vừa qua, họ kém Barcelona 1 điểm trong khi Villarreal đang bám theo sát đuôi với chỉ 1 điểm ít hơn, và cả Atletico Madrid cũng có thể vượt qua Real Madrid giữa tuần này nếu thắng Barcelona còn Real sảy chân trước Athletic Bilbao.

Phong độ của Real Madrid đi xuống khá khó hiểu trong tháng 11

Alonso đang tìm xem nguyên nhân từ đâu mà phong độ của đội đi xuống, nhất là sau khi thắng trận El Clasico trên sân nhà. Bên cạnh phong độ không tốt khi thi đấu sân khách, The Athletic cho biết HLV quê xứ Basque đang phát hiện ra sự đi xuống về khả năng pressing của toàn đội và ông đang tìm xem nguyên nhân là do các cầu thủ đuối sức, hay vì sự thay đổi đấu pháp khiến họ chưa làm quen được.

Hiện ban lãnh đạo Real Madrid thực ra chưa xác định được việc sẽ thay thế Alonso bằng HLV nào nếu họ phải “ra tay”. Việc thay tướng giữa mùa sẽ không dễ dàng do không nhiều ứng cử viên tiềm năng xuất hiện ở thời điểm này. Nếu phải ra quyết định, Real sẽ tạm đưa HLV Alvaro Arbeloa của đội Castilla lên tạm quyền.