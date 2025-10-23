Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Real thắng vất vả Juventus: HLV Alonso vẫn lạc quan, hướng về "Siêu kinh điển"

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26
Xabi Alonso bày tỏ sự lạc quan trước thềm El Clásico sau chiến thắng thứ ba liên tiếp ở Champions League.

  

HLV Xabi Alonso xuất hiện trong phòng họp báo tại sân Santiago Bernabéu với nụ cười rạng rỡ. Ông nhẹ nhõm sau khi Real Madrid giành chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Champions League, đồng thời tràn đầy hy vọng hướng tới trận El Clásico sắp tới. Dù màn trình diễn của “Kền kền trắng” chưa thực sự thuyết phục, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn chọn cách nhìn nhận tích cực.

Xabi Alonso

Xabi Alonso

“Chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu đầy tính cạnh tranh. Toàn đội đã cải thiện rõ rệt sau giờ nghỉ, chúng tôi đã bàn bạc và bước vào hiệp hai rất tốt. Sau khi có bàn mở tỷ số, những phút chơi hay nhất của chúng tôi đã đến. Ngoài ra, chúng tôi còn có một thủ môn tuyệt vời, người đã thể hiện đẳng cấp của mình", Xabi Alonso chia sẻ.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng dành nhiều lời động viên cho tài năng trẻ Arda Güler: “Arda đang trong quá trình hoàn thiện bản thân. Cậu ấy mới 20 tuổi, mới chỉ chơi khoảng 25-30 trận cho Real Madrid. Chúng tôi cần ủng hộ cậu ấy. Arda vẫn phải cải thiện khả năng pressing, ra quyết định… nhưng cậu ấy mang lại rất nhiều điều cho lối chơi của đội. Tôi rất hài lòng với sự tiến bộ của Arda, nhưng chúng tôi còn kỳ vọng nhiều hơn nữa". 

Alonso cũng không quên tán dương Jude Bellingham, cầu thủ đem về bàn thắng duy nhất của trận đấu. “Không chỉ vì bàn thắng, Jude đã có một trận đấu toàn diện. Dù việc tìm khoảng trống cho cậu ấy giữa các tuyến là điều khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn làm được điều đó.

Tôi đã rất ấn tượng với Jude ngay từ trận gặp Getafe. Cậu ấy có khả năng chơi gần vòng cấm, tham gia tổ chức lối chơi... Jude là một trong những cầu thủ toàn diện nhất thế giới hiện nay, và chúng tôi hưởng lợi từ điều đó. Điều tôi mong muốn là cậu ấy cảm thấy mình quan trọng, biết đọc tình huống để cống hiến đúng lúc. Các con số chỉ là hệ quả của nhiều yếu tố khác mà cậu ấy đã làm tốt". 

Khi được hỏi về trận "Siêu kinh điển sắp tới, Xabi Alonso tỏ ra lạc quan. “El Clásico là trận đấu đặc biệt, mang nhiều ý nghĩa. Tôi cho rằng chúng tôi đang ở vị thế tốt và đang đi đúng hướng. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của trận đấu diễn ra vào chủ nhật này, nhưng sẽ không làm quá mọi chuyện.

Đây là trận cầu được đánh dấu đỏ trong lịch, nhưng chúng tôi chưa nói quá nhiều về nó. Từ bây giờ, toàn đội sẽ bắt đầu chuẩn bị và tôi sẽ chia sẻ thêm trong buổi họp báo trước trận vào thứ Bảy".

23/10/2025 05:33 AM (GMT+7)
