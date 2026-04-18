Real hứng cơn thịnh nộ từ ông trùm Perez: Đuổi cả dàn sao lẫn sếp lớn

Real Madrid đang tiến rất gần tới viễn cảnh trắng tay thêm một mùa giải. Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Florentino Perez được cho là vẫn giữ thái độ điềm tĩnh trước công chúng, nhưng lại tỏ ra vô cùng bức xúc phía sau hậu trường.

Thực tế, những thay đổi mạnh tay đã diễn ra trong thời gian qua. Những đời HLV trường như Carlo Ancelotti, Xabi Alonso đều bị sa thải khi không thể giúp đội bóng vận hành hiệu quả như kỳ vọng, dù đội hình hiện tại phần lớn được xây dựng theo định hướng của chính Perez.

Giám đốc thể thao Solari nằm trong nhóm lãnh đạo có thể bị Perez "trảm"

Tuy nhiên, thay vì nhìn nhận lại chiến lược của bản thân – vốn được cho là lặp lại những sai lầm từ kỷ nguyên Galacticos trước đây – Chủ tịch Real Madrid có thể tiếp tục đưa ra các quyết định gây tranh cãi, bao gồm việc thay thế hàng loạt nhân sự chủ chốt phía sau hậu trường.

Nội bộ cấp cao đối mặt nguy cơ biến động

Theo nhà báo Abraham P. Romero của El Mundo, dù Perez vẫn đặt niềm tin vào cánh tay phải Jose Angel Sanchez – người được đánh giá cao về khả năng đàm phán – nhưng nhiều nhân vật quan trọng khác lại đang đối diện tương lai bất định.

Đáng chú ý, trưởng bộ phận tuyển trạch Juni Calafat – người có vai trò then chốt trong chiến lược phát triển cầu thủ trẻ – bất ngờ nằm trong diện có thể bị thay thế.

Bên cạnh đó, Giám đốc thể thao Santiago Solari cũng không nằm ngoài nguy cơ bị loại bỏ. Trước đó, Solari thậm chí từng được cân nhắc như phương án tạm quyền sau khi Xabi Alonso rời ghế huấn luyện.

Những người góp công lớn lại đứng trước nguy cơ ra đi

Việc nhắm tới những nhân vật quan trọng như Calafat hay Solari được đánh giá là khó hiểu. Dù không phải mọi bản hợp đồng đều thành công, nhưng hiệu quả làm việc của Juni Calafat vẫn được ghi nhận tích cực theo thời gian.

Đáng chú ý, chính Calafat là người phát hiện và đưa về nhiều trụ cột quan trọng giúp Real Madrid chinh phục Champions League, bao gồm Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Eder Militao và Fede Valverde.

Một số cầu thủ trẻ chưa đáp ứng kỳ vọng, như Franco Mastantuono, được cho là cần thêm thời gian phát triển hoặc gặp vấn đề ngoài chuyên môn, thay vì thiếu tài năng.

Chính sách chuyển nhượng gây tranh cãi

Theo El Mundo, nguyên nhân khiến Real Madrid sa sút có liên quan trực tiếp đến chiến lược chuyển nhượng của Florentino Perez. Cụ thể, việc chiêu mộ Kylian Mbappe – thương vụ được theo đuổi trong nhiều năm – bị cho là đã phá vỡ sự cân bằng của đội hình.

El Mundo nhận định, để Mbappe có thể chơi theo ý muốn và đạt được các mục tiêu cá nhân, đội bóng phải đánh đổi bằng việc nhiều cầu thủ khác không thể phát huy hết năng lực. Những cái tên bị ảnh hưởng được nhắc đến gồm Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Rodrygo Goes và đặc biệt là Vinicius.

Ngoài ra, Real Madrid cũng chưa giải quyết được bài toán tuyến giữa sau khi mất Toni Kroos, trong khi yêu cầu bổ sung một hậu vệ đẳng cấp từ thời Ancelotti vẫn chưa được đáp ứng.

Real sẽ tiến hành cải tổ sâu rộng

Áp lực cải tổ toàn diện từ thượng tầng

Bên cạnh nhân sự lãnh đạo, lực lượng Real có thể bị xáo trộn trong bối cảnh họ chuẩn bị đối diện mùa giải trắng tay. Anas Laghari – cố vấn thân cận nhất của Florentino Perez – được cho là đang thúc đẩy kế hoạch “tái thiết toàn diện” đội bóng.

Kế hoạch này không chỉ dừng ở việc thay đổi lực lượng cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, mà còn hướng tới việc cải tổ toàn bộ cấu trúc vận hành, từ tuyển trạch, quản lý đến định hướng phát triển dài hạn.

Nếu kế hoạch cải tổ được triển khai, Real Madrid có thể chứng kiến sự ra đi của hàng loạt nhân sự quan trọng, bao gồm cả những người đã góp công lớn vào thành công trong quá khứ.

Trong khi đó, những vấn đề cốt lõi liên quan đến chiến lược xây dựng đội hình vẫn là dấu hỏi lớn. Mùa hè sắp tới vì vậy được dự báo sẽ là giai đoạn đầy biến động với"Đội bóng Hoàng gia".