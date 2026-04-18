Real hứng cơn thịnh nộ từ ông trùm Perez: Đuổi cả dàn sao lẫn sếp lớn

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Ninh Bình vs PVF-CAND
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Brentford vs Fulham
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Bayer Leverkusen vs Augsburg
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Hoffenheim vs Borussia Dortmund
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Leeds United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Newcastle United vs AFC Bournemouth
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Lorient vs Olympique Marseille
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Napoli vs Lazio
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Roma vs Atalanta
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Chelsea vs Manchester United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Lille vs Nice
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Nice - NIC Nice
-
SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Aston Villa vs Sunderland
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Burnley
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Hellas Verona vs Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Monaco vs Auxerre
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Manchester City vs Arsenal
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Bayern Munich vs Stuttgart
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Juventus vs Bologna
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Lecce vs Fiorentina
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Crystal Palace vs West Ham United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Athletic Club vs Osasuna
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Madrid vs Alavés
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Girona vs Real Betis
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Elche vs Atlético de Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
AFC Bournemouth vs Leeds United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester City
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Barcelona vs Celta de Vigo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Real Oviedo vs Villarreal
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Sunderland vs Nottingham Forest
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Aston Villa
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Crystal Palace
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
West Ham United vs Everton
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Arsenal vs Newcastle United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-

Real hứng cơn thịnh nộ từ ông trùm Perez: Đuổi cả dàn sao lẫn sếp lớn

Sự kiện: La liga 2025-26 Real Madrid Cup C1 - Champions League 2025/26

Bên cạnh nhiều cầu thủ đối diện tương lai bất định, ngay cả các thành viên trong ban lãnh đạo cũng có nguy cơ bị "trảm" sau mùa giải thảm họa của Real Madrid.

  

Real Madrid đang tiến rất gần tới viễn cảnh trắng tay thêm một mùa giải. Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Florentino Perez được cho là vẫn giữ thái độ điềm tĩnh trước công chúng, nhưng lại tỏ ra vô cùng bức xúc phía sau hậu trường.

Thực tế, những thay đổi mạnh tay đã diễn ra trong thời gian qua. Những đời HLV trường như Carlo Ancelotti, Xabi Alonso đều bị sa thải khi không thể giúp đội bóng vận hành hiệu quả như kỳ vọng, dù đội hình hiện tại phần lớn được xây dựng theo định hướng của chính Perez.

Giám đốc thể thao Solari nằm trong nhóm lãnh đạo có thể bị Perez "trảm"

Tuy nhiên, thay vì nhìn nhận lại chiến lược của bản thân – vốn được cho là lặp lại những sai lầm từ kỷ nguyên Galacticos trước đây – Chủ tịch Real Madrid có thể tiếp tục đưa ra các quyết định gây tranh cãi, bao gồm việc thay thế hàng loạt nhân sự chủ chốt phía sau hậu trường.

Nội bộ cấp cao đối mặt nguy cơ biến động

Theo nhà báo Abraham P. Romero của El Mundo, dù Perez vẫn đặt niềm tin vào cánh tay phải Jose Angel Sanchez – người được đánh giá cao về khả năng đàm phán – nhưng nhiều nhân vật quan trọng khác lại đang đối diện tương lai bất định.

Đáng chú ý, trưởng bộ phận tuyển trạch Juni Calafat – người có vai trò then chốt trong chiến lược phát triển cầu thủ trẻ – bất ngờ nằm trong diện có thể bị thay thế.

Bên cạnh đó, Giám đốc thể thao Santiago Solari cũng không nằm ngoài nguy cơ bị loại bỏ. Trước đó, Solari thậm chí từng được cân nhắc như phương án tạm quyền sau khi Xabi Alonso rời ghế huấn luyện.

Những người góp công lớn lại đứng trước nguy cơ ra đi

Việc nhắm tới những nhân vật quan trọng như Calafat hay Solari được đánh giá là khó hiểu. Dù không phải mọi bản hợp đồng đều thành công, nhưng hiệu quả làm việc của Juni Calafat vẫn được ghi nhận tích cực theo thời gian.

Đáng chú ý, chính Calafat là người phát hiện và đưa về nhiều trụ cột quan trọng giúp Real Madrid chinh phục Champions League, bao gồm Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Eder Militao và Fede Valverde.

Một số cầu thủ trẻ chưa đáp ứng kỳ vọng, như Franco Mastantuono, được cho là cần thêm thời gian phát triển hoặc gặp vấn đề ngoài chuyên môn, thay vì thiếu tài năng.

Chính sách chuyển nhượng gây tranh cãi

Theo El Mundo, nguyên nhân khiến Real Madrid sa sút có liên quan trực tiếp đến chiến lược chuyển nhượng của Florentino Perez. Cụ thể, việc chiêu mộ Kylian Mbappe – thương vụ được theo đuổi trong nhiều năm – bị cho là đã phá vỡ sự cân bằng của đội hình.

El Mundo nhận định, để Mbappe có thể chơi theo ý muốn và đạt được các mục tiêu cá nhân, đội bóng phải đánh đổi bằng việc nhiều cầu thủ khác không thể phát huy hết năng lực. Những cái tên bị ảnh hưởng được nhắc đến gồm Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Rodrygo Goes và đặc biệt là Vinicius.

Ngoài ra, Real Madrid cũng chưa giải quyết được bài toán tuyến giữa sau khi mất Toni Kroos, trong khi yêu cầu bổ sung một hậu vệ đẳng cấp từ thời Ancelotti vẫn chưa được đáp ứng.

Real sẽ tiến hành cải tổ sâu rộng

Áp lực cải tổ toàn diện từ thượng tầng

Bên cạnh nhân sự lãnh đạo, lực lượng Real có thể bị xáo trộn trong bối cảnh họ chuẩn bị đối diện mùa giải trắng tay. Anas Laghari – cố vấn thân cận nhất của Florentino Perez – được cho là đang thúc đẩy kế hoạch “tái thiết toàn diện” đội bóng.

Kế hoạch này không chỉ dừng ở việc thay đổi lực lượng cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, mà còn hướng tới việc cải tổ toàn bộ cấu trúc vận hành, từ tuyển trạch, quản lý đến định hướng phát triển dài hạn.

Nếu kế hoạch cải tổ được triển khai, Real Madrid có thể chứng kiến sự ra đi của hàng loạt nhân sự quan trọng, bao gồm cả những người đã góp công lớn vào thành công trong quá khứ.

Trong khi đó, những vấn đề cốt lõi liên quan đến chiến lược xây dựng đội hình vẫn là dấu hỏi lớn. Mùa hè sắp tới vì vậy được dự báo sẽ là giai đoạn đầy biến động với"Đội bóng Hoàng gia".

Real Madrid sắp thay HLV: Ai là ứng viên số 1?

Huấn luyện viên Alvaro Arbeloa không giữ được ghế tại Real Madrid sau khi "Los Blancos" bị Bayern Munich loại khỏi tứ kết Champions League 2025/26.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/04/2026 09:23 AM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN